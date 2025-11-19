Blog chứng khoán: Rũ hàng ngắn hạn

Đợt chốt lời ngắn hạn đã rõ hơn trong phiên hôm nay. Thực ra liên tục mấy ngày gần đây cũng đã lẻ tẻ có chốt lời, nhưng hôm nay là giảm đồng loạt và biên độ cũng lớn hơn. Nhịp điều chỉnh này là tốt cho tất cả.

VNI giảm nhẹ 0,66% nhưng khoảng 120 mã giảm hơn 1%. Sau 6 phiên đi lên với lợi nhuận khá, giảm 1-2% cũng không phải là chuyện lớn. Ngoài ra cổ phiếu lẫn chỉ số đều đang tạm thời có một đáy tham chiếu. Đó thực sự là đáy hay chưa thì nhịp giảm này sẽ quyết định.

Nhịp tăng ngắn hạn kéo dài hai vòng T+ như nói từ trước, đã tạo vùng đệm biên độ tốt cho nhịp điều chỉnh nếu xảy ra. Về mặt kỹ thuật, chỉ số và cổ phiếu có thể tạo hai đáy hoặc hình thành vùng dao động tạo nền đáy một cách rõ ràng hơn sẽ giúp sự quan sát trở nên đồng thuận. Các chỉ báo kỹ thuật nhờ đó cũng sẽ cải thiện, ví dụ tạo phân kỳ, giá tạo đáy sau cao hơn… Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật luôn đi sau diễn biến giá, nhưng với tính phổ biến của các chỉ báo thì sự đồng thuận cũng dễ đạt được hơn.

Áp lực chốt lời hôm nay là khá cao so với những phiên trước, ép giá đỏ rõ ràng trong gần như toàn bộ thời gian giao dịch, càng về cuối càng mạnh hơn. Nếu các trụ tạo sức ép nhiều hơn nữa thì có thể đem đến hiệu ứng bán tốt hơn. Trong nhóm vốn hóa lớn nhất có thể tác động điểm số thì chỉ có TCB giảm 1,56%, VPB giảm 2,43%, FPT giảm 2% là mạnh.

Hiện tại nhóm dẫn dắt có VIC “test” đỉnh, các mã khác như VHM, VCB, BID, TCB, FPT… có tiềm năng điều chỉnh thêm chút nữa. Chỉ cần các trụ lùi giá thì ảnh hưởng lên điểm số sẽ rõ rệt. Thông thường khi VNI mở biên độ sẽ dễ tác động lên tâm lý, ép nhà đầu tư phản ứng cảm tính nhiều hơn. Đó là điều kiện tốt để kiểm chứng nguồn hàng ngắn hạn lỏng lẻo.

Với chiều tăng 7 phiên vừa qua thanh khoản không cao thì chiều giảm này cũng khó mong chờ giao dịch lớn. Thị trường không có tin gì xấu nên thuần túy sức ép về biên độ điểm số là không đủ bền, nếu có cũng chỉ tạo những thời điểm biến động mạnh trước khi cầu vào. Nhịp điều chỉnh này là tốt cho tất cả, những ai muốn chốt lời có thể thu tiền về, những ai thận trọng chưa vào thì có điều kiện mua “rẻ” hơn một chút. Với tổng thể, một nền đáy rõ ràng cộng với các chỉ báo kỹ thuật cải thiện sẽ hỗ trợ những phân tích lạc quan.

Thị trường cũng sắp đi hết tháng 11 với nhịp điều chỉnh ở VNI kéo dài hơn 1 tháng, với đa số cổ phiếu là khoảng 2-3 tháng. Tháng 12 có thêm các kỳ vọng mới và quá trình tích lũy cổ phiếu đủ nhiều, chưa kể nhịp tăng tốt nhất thường là quý 1 hàng năm. Đầu 2026 có thêm thời điểm then chốt về đợt rà soát giữa kỳ nâng hạng, khi thành công sẽ tạo dư địa cho cả năm. Do đó dù ngắn hạn thị trường có thể lên xuống nhưng dài hạn tình thế vẫn thuận lợi.

Thị trường phái sinh hôm nay sắp đáo hạn nhưng F1 vẫn có nhiều lúc duy trì chênh lệch khá rộng. Khoảng 1 giờ đầu tiên basis âm, chiết khấu cho khả năng VN30 điều chỉnh. Tuy nhiên khi chỉ số lùi xuống quanh 1890.xx thì F1 lại đảo basis. VN30 phần lớn thời gian dao động trên 1890.xx nhưng lại không đủ sức mạnh lên tới 1904.xx do các trụ phân hóa và suy yếu là chủ đạo. Sự yếu ớt này cộng với basis lệch khiến các vị thế Long quanh VN30 ở 1890.xx kém hiệu quả, dù cũng không rủi ro nhiều. Chỉ có nhịp đánh quyết định ép VN30 thủng 1890.xx là ổn, lợi dụng được sức nặng của toàn bộ vị thế tích lũy trước đó và gia tốc ở chỉ số cũng rất khá. VN30 rơi thẳng xuống 1881.xx trước khi nảy lên.

Hiện thị trường đang có tiềm năng điều chỉnh nhẹ để rũ bớt hàng ngắn hạn. Nhịp điều chỉnh này là lành mạnh, tạo điều kiện cho tiền mới nhập cuộc. Chiến lược là giảm giá vốn và tăng tỷ trọng cổ phiếu; Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1886.2. Cản gần nhất ngày mai là 1890; 1906; 1915; 1931; 1948. Hỗ trợ 1880; 1871; 1860; 1846; 1831.

