Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Rũ hàng ngắn hạn

iTrader

19/11/2025, 16:32

Đợt chốt lời ngắn hạn đã rõ hơn trong phiên hôm nay. Thực ra liên tục mấy ngày gần đây cũng đã lẻ tẻ có chốt lời, nhưng hôm nay là giảm đồng loạt và biên độ cũng lớn hơn. Nhịp điều chỉnh này là tốt cho tất cả.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI giảm nhẹ 0,66% nhưng khoảng 120 mã giảm hơn 1%. Sau 6 phiên đi lên với lợi nhuận khá, giảm 1-2% cũng không phải là chuyện lớn. Ngoài ra cổ phiếu lẫn chỉ số đều đang tạm thời có một đáy tham chiếu. Đó thực sự là đáy hay chưa thì nhịp giảm này sẽ quyết định.

Nhịp tăng ngắn hạn kéo dài hai vòng T+ như nói từ trước, đã tạo vùng đệm biên độ tốt cho nhịp điều chỉnh nếu xảy ra. Về mặt kỹ thuật, chỉ số và cổ phiếu có thể tạo hai đáy hoặc hình thành vùng dao động tạo nền đáy một cách rõ ràng hơn sẽ giúp sự quan sát trở nên đồng thuận. Các chỉ báo kỹ thuật nhờ đó cũng sẽ cải thiện, ví dụ tạo phân kỳ, giá tạo đáy sau cao hơn… Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật luôn đi sau diễn biến giá, nhưng với tính phổ biến của các chỉ báo thì sự đồng thuận cũng dễ đạt được hơn.

Áp lực chốt lời hôm nay là khá cao so với những phiên trước, ép giá đỏ rõ ràng trong gần như toàn bộ thời gian giao dịch, càng về cuối càng mạnh hơn. Nếu các trụ tạo sức ép nhiều hơn nữa thì có thể đem đến hiệu ứng bán tốt hơn. Trong nhóm vốn hóa lớn nhất có thể tác động điểm số thì chỉ có TCB giảm 1,56%, VPB giảm 2,43%, FPT giảm 2% là mạnh.

Hiện tại nhóm dẫn dắt có VIC “test” đỉnh, các mã khác như VHM, VCB, BID, TCB, FPT… có tiềm năng điều chỉnh thêm chút nữa. Chỉ cần các trụ lùi giá thì ảnh hưởng lên điểm số sẽ rõ rệt. Thông thường khi VNI mở biên độ sẽ dễ tác động lên tâm lý, ép nhà đầu tư phản ứng cảm tính nhiều hơn. Đó là điều kiện tốt để kiểm chứng nguồn hàng ngắn hạn lỏng lẻo.

Với chiều tăng 7 phiên vừa qua thanh khoản không cao thì chiều giảm này cũng khó mong chờ giao dịch lớn. Thị trường không có tin gì xấu nên thuần túy sức ép về biên độ điểm số là không đủ bền, nếu có cũng chỉ tạo những thời điểm biến động mạnh trước khi cầu vào. Nhịp điều chỉnh này là tốt cho tất cả, những ai muốn chốt lời có thể thu tiền về, những ai thận trọng chưa vào thì có điều kiện mua “rẻ” hơn một chút. Với tổng thể, một nền đáy rõ ràng cộng với các chỉ báo kỹ thuật cải thiện sẽ hỗ trợ những phân tích lạc quan.

Thị trường cũng sắp đi hết tháng 11 với nhịp điều chỉnh ở VNI kéo dài hơn 1 tháng, với đa số cổ phiếu là khoảng 2-3 tháng. Tháng 12 có thêm các kỳ vọng mới và quá trình tích lũy cổ phiếu đủ nhiều, chưa kể nhịp tăng tốt nhất thường là quý 1 hàng năm. Đầu 2026 có thêm thời điểm then chốt về đợt rà soát giữa kỳ nâng hạng, khi thành công sẽ tạo dư địa cho cả năm. Do đó dù ngắn hạn thị trường có thể lên xuống nhưng dài hạn tình thế vẫn thuận lợi.

Thị trường phái sinh hôm nay sắp đáo hạn nhưng F1 vẫn có nhiều lúc duy trì chênh lệch khá rộng. Khoảng 1 giờ đầu tiên basis âm, chiết khấu cho khả năng VN30 điều chỉnh. Tuy nhiên khi chỉ số lùi xuống quanh 1890.xx thì F1 lại đảo basis. VN30 phần lớn thời gian dao động trên 1890.xx nhưng lại không đủ sức mạnh lên tới 1904.xx do các trụ phân hóa và suy yếu là chủ đạo. Sự yếu ớt này cộng với basis lệch khiến các vị thế Long quanh VN30 ở 1890.xx kém hiệu quả, dù cũng không rủi ro nhiều. Chỉ có nhịp đánh quyết định ép VN30 thủng 1890.xx là ổn, lợi dụng được sức nặng của toàn bộ vị thế tích lũy trước đó và gia tốc ở chỉ số cũng rất khá. VN30 rơi thẳng xuống 1881.xx trước khi nảy lên.

Hiện thị trường đang có tiềm năng điều chỉnh nhẹ để rũ bớt hàng ngắn hạn. Nhịp điều chỉnh này là lành mạnh, tạo điều kiện cho tiền mới nhập cuộc. Chiến lược là giảm giá vốn và tăng tỷ trọng cổ phiếu; Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1886.2. Cản gần nhất ngày mai là 1890; 1906; 1915; 1931; 1948. Hỗ trợ 1880; 1871; 1860; 1846; 1831.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Rung lắc rất nhẹ, cơ hội tạo đáy ngày càng lớn

17:18, 17/11/2025

Blog chứng khoán: Rung lắc rất nhẹ, cơ hội tạo đáy ngày càng lớn

Chốt lời ngắn hạn, thanh khoản bắt đầu cải thiện

15:35, 19/11/2025

Chốt lời ngắn hạn, thanh khoản bắt đầu cải thiện

Sàn HoSE có thêm một rổ chỉ số mới chất lượng, tập trung vào hiệu suất cổ tức

13:49, 19/11/2025

Sàn HoSE có thêm một rổ chỉ số mới chất lượng, tập trung vào hiệu suất cổ tức

Đọc thêm

Chốt lời ngắn hạn, thanh khoản bắt đầu cải thiện

Chốt lời ngắn hạn, thanh khoản bắt đầu cải thiện

Áp lực chốt lời đã gia tăng rõ rệt trong phiên chiều nay, không chỉ khiến độ rộng co hẹp thêm mà mặt bằng giá cũng thấp hơn đáng kể so với phiên sáng. VN-Index giảm 0,66% nhưng tới 120 cổ phiếu giảm quá 1%.

Sàn HoSE có thêm một rổ chỉ số mới chất lượng, tập trung vào hiệu suất cổ tức

Sàn HoSE có thêm một rổ chỉ số mới chất lượng, tập trung vào hiệu suất cổ tức

Rổ chỉ số VNSHINE bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 15 và tối đa là 30 cổ phiếu) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.

Thị trường điều chỉnh diện rộng, thanh khoản vẫn rất thấp

Thị trường điều chỉnh diện rộng, thanh khoản vẫn rất thấp

Mặc dù VN-Index giảm khá nhẹ sáng nay nhưng độ rộng vẫn thể hiện số mã đỏ nhiều gấp 2,6 lần số xanh. Hơn 90 cổ phiếu đang giảm quá 1% và thanh khoản tổng thể duy trì thấp cho thấy dòng tiền đã rút lui khá sâu.

Kỳ vọng gì ở cổ phiếu nhóm xuất khẩu trong thời gian tới?

Kỳ vọng gì ở cổ phiếu nhóm xuất khẩu trong thời gian tới?

Hiệu suất cổ phiếu trong nhóm Xuất nhập khẩu Logistic và Tiêu dùng bán lẻ đã và đang có sự phân hóa rõ nét trong giai đoạn vừa qua.

Kỳ vọng khối ngoại sẽ giảm bán ròng trong tuần tới

Kỳ vọng khối ngoại sẽ giảm bán ròng trong tuần tới

Yuanta kỳ vọng khối ngoại sẽ tiếp tục giảm bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

