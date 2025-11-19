Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng...
Sáng ngày 19/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để rà soát công việc và cho ý kiến về phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương…
Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phương án trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua.
Nhấn mạnh nhiệm vụ của Bộ là rất lớn, rất quan trọng, thời gian ngắn, yêu cầu cao, có sự đổi mới cả về kỹ thuật, mỹ thuật, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ và các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về nội dung này.
Tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư cho ý kiến về công tác trang trí, tuyên truyền trực quan trên các khu vực, các không gian; trong đó có trang trí khánh tiết không gian bên trong Hội trường nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC), Đại lộ Thăng Long (Hà Nội)...
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải đảm bảo đồng bộ, trang trọng, hài hòa, thẩm mỹ; đồng thời đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc; tổ chức đoàn khảo sát tại Trung tâm hội nghị quốc gia, lên các phương án đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đề ra. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thẩm định các nội dung, số lượng, hình thức, phương án bố trí các khẩu hiệu tuyên truyền...
Nhấn mạnh thời gian không còn nhiều, yêu cầu về nội dung tuyên truyền phải rất cụ thể, đảm bảo các thành tố đã được nêu trong văn kiện của Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục có sự phối hợp thật tốt để có đề xuất phương án tối ưu nhất sớm báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thông qua.
Thủ tướng Việt Nam và Algeria nhấn mạnh sự kết nối lịch sử và hiện tại, sự đoàn kết trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi trong tương lai chính là nền tảng để xây dựng hai đất nước hùng cường...
Bộ Chính trị và Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 208-KL/TW về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, xác định mô hình, cơ cấu, quyền hạn và lộ trình chuyển giao tổ chức đảng về các cấp phù hợp...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...
Trong chuyến công tác tại Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ các dự án chiến lược tại Cụm đảo Hòn Khoai, nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế biển gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo động lực mới cho cực Nam Tổ quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.
Chiều ngày 18/11, tại ba địa phương Huế, Nghệ An và Đồng Nai, các kỳ họp chuyên đề của HĐND đã đồng loạt hoàn tất quy trình bầu Chủ tịch UBND mới. Việc kiện toàn nhân sự diễn ra kịp thời, bảo đảm sự liên tục trong lãnh đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: