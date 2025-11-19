Phó Thủ tướng yêu cầu bằng mọi giá phải đưa dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm

Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...

Sáng 19/11/2025, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa), nơi đang xảy ra ngập lụt nặng. Tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cùng đại diện các cục, vụ thuộc Bộ.

KHẨN TRƯƠNG DI DỜI DÂN RA KHỎI NHỮNG KHU VỰC NGẬP NẶNG

Tại khu vực ngập sâu ở Km1452+212 trên tuyến quốc lộ 1, thuộc xã Diên Điền, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu lực lượng chức năng bằng mọi biện pháp phải di dời toàn bộ người dân ở các thôn 1, 2 và 3 đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa khẩn trương di dời người dân tại vùng ngập nặng ở phường Tây Nha Trang, nơi được đánh giá có nguy cơ mất an toàn cao, sang các khu vực cao ráo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Việc sơ tán phải hoàn thành trong ban ngày, yêu cầu địa phương huy động thêm ca nô, tàu thuyền cứu nạn để bảo đảm di chuyển nhanh và an toàn. Tính mạng người dân là quan trọng nhất”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thị sát tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hoà.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương này xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời chỉ đạo Quân khu 5 tăng cường hỗ trợ về lương thực, đặc biệt là lương khô, thuốc men, đảm bảo người dân ở khu vực bị cô lập không thiếu thức ăn và nước uống.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Diên Điền, từ ngày 17–18/11, các lực lượng tại chỗ đã sử dụng ca nô để sơ tán nhiều hộ dân. Trong sáng 19/11, địa phương tiếp tục vận động, thậm chí cưỡng chế sơ tán đối với những người không chịu rời khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều ngày 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình mưa lũ phức tạp tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo của địa phương cho thấy, đến trưa 19/11, nhiều xã, phường nằm phía Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk đã bị ngập sâu, nhiều vùng bị cắt đứt liên lạc, gây khó khăn cho việc thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng và thiệt hại ban đầu của ngành nông nghiệp địa phương.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã trực tiếp thị sát một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề và làm việc với lãnh đạo tỉnh để triển khai công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh những cảnh báo về lũ lụt nghiêm trọng.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải khẩn trương di dời toàn bộ người dân tại các vùng nguy hiểm, ngập sâu đến nơi an toàn trước khi trời tối. Đáng lưu ý, Phó Thủ tướng cho phép xem xét sử dụng máy bay trực thăng để phục vụ công tác di dời, cứu hộ nếu điều kiện thời tiết cho phép. Quyết định này được đưa ra dựa trên dự báo nghiêm trọng: mức lũ tại một số con sông trên địa bàn tỉnh đêm nay có thể cao hơn mức lũ lịch sử năm 1993. Hiện tại, nhu cầu cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ là rất lớn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai cảnh báo, chốt chặn các khu vực sạt lở và ngập sâu; kiên quyết cấm người dân, phương tiện qua lại các vị trí nguy hiểm. Đồng thời yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian người dân phải di dời hoặc khi trở về nhà sau khi nước rút.

Trước đó, chiều 18/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, xã Nam Khánh Vĩnh). Tại đây, đoàn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ sạt lở đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của địa phương và trao hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng để Khánh Hòa xử lý các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ TẠI QUẢNG TRỊ, HUẾ

Ngày 19/11/2025, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng dẫn đầu đã kiểm tra hiện trường sạt lở, mưa lũ tại xã Khe Sanh (Quảng Trị) và TP Huế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo của UBND xã Khe Sanh, tại khối 3A có một ngôi nhà của bà Nguyễn Ngọc Băng Trinh bị sập phần sau; xung quanh có 10 hộ dân bị sạt lở, sạt trượt đến tận chân móng, khiến hơn 40 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp đến các trụ sở của xã để tạm trú. Tính chung toàn tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 152 điểm sạt lở, trong đó 34 điểm đặc biệt nguy hiểm.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng thị sát tại Khe Sanh, Quảng Trị.

Tại hiện trường, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương và yêu cầu nhanh chóng triển khai các phương án ổn định tình hình, ưu tiên số một là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc cần khảo sát kỹ hiện trạng để xây dựng giải pháp bền vững đối với tình trạng sạt lở; trường hợp thiệt hại vượt quá khả năng, tỉnh phải báo cáo Trung ương để xem xét hỗ trợ.

Liên quan các hộ đang vay vốn phục vụ sản xuất, Thứ trưởng đề nghị địa phương làm việc với ngân hàng để áp dụng chính sách giãn nợ, khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất và thuế nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Quảng Trị xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại Khe Sanh; đồng thời thống kê nhu cầu giống cây trồng, vật nuôi ngắn ngày để đề xuất Trung ương hỗ trợ tạo sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng.

Trong chuyến công tác, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đã thăm hỏi, động viên và trao quà của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho 11 hộ dân bị sạt lở.

Cũng trong ngày 19/11, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình mưa lũ và sạt lở tại TP Huế. Những ngày qua, mưa to đến rất to ở thượng nguồn khiến lũ trên các sông dâng cao, riêng sông Bồ có thời điểm vượt báo động 3, gây ngập lụt diện rộng và làm gia tăng sạt lở bờ sông, bờ biển.

Tại xã Quảng Điền, TP Huế, sạt lở bờ sông Rào Cùng đã diễn ra nặng nề trên chiều dài hơn 4 km, đe dọa trực tiếp khoảng 20 hộ dân ven sông và ảnh hưởng diện tích đất sản xuất, đất nghĩa địa. Dù nhiều đoạn đã được gia cố, tình trạng sạt lở vẫn tái diễn do mưa lớn liên tiếp.

Ở phường Thuận An, bờ biển tiếp tục bị xói lở nghiêm trọng, đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân bị khoét sâu 50–70 m với chiều dài 1 km, ảnh hưởng hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và tiềm ẩn nguy cơ mở cửa biển mới. Sóng lớn và triều cường tiếp tục gây xâm thực mạnh.

Sạt lở bờ biển ở Huế.

UBND TP Huế cho biết thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý hồ đập, thủy điện để điều tiết hợp lý, bảo đảm an toàn hạ du; cảnh báo sớm cho người dân vùng thấp trũng, ven sông; kích hoạt phương án “4 tại chỗ” và hỗ trợ di dời tài sản khi có thiên tai. Thành phố cam kết tiếp tục xây dựng các phương án dài hạn nhằm tăng khả năng chống chịu trước thiên tai ngày càng cực đoan.

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Võ Văn Hưng yêu cầu TP Huế và các địa phương khẩn trương rà soát mức độ nguy hiểm, triển khai biện pháp bảo vệ bờ sông, bờ biển và bảo đảm an toàn cho người dân.

Đối với sông Rào Cùng, Thứ trưởng đánh giá tình trạng sạt lở diễn biến nhanh, phức tạp, cần sớm có giải pháp công trình và phi công trình phù hợp; đồng thời giao các đơn vị chuyên môn của Bộ phối hợp với địa phương đo đạc, khảo sát địa chất toàn tuyến để xây dựng phương án bảo vệ bờ sông theo hướng chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Ghi nhận sự chủ động của TP Huế trong phòng chống mưa lũ và yêu cầu xây dựng kế hoạch tổng thể, dài hạn để tái thiết, đáp ứng tốt hơn các đợt thiên tai trong tương lai, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức một hội nghị về công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền Trung trong thời gian tới.