Tiêu điểm

Kết quả thực hiện giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và mục tiêu cho năm 2026

Hà Lê

20/11/2025, 11:52

Báo cáo của Chính phủ cho thấy tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh trong giai đoạn 2021-2025, cùng nhiều chính sách an sinh được triển khai đồng bộ. Bước sang năm 2026, các mục tiêu giảm nghèo được đặt ra theo chuẩn nghèo đa chiều mới, hướng tới nâng cao đời sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiều hộ dân xã Phương Viên, tỉnh Phú Thọ đã giảm nghèo nhờ trồng thêm cây ăn trái.
Nhiều hộ dân xã Phương Viên, tỉnh Phú Thọ đã giảm nghèo nhờ trồng thêm cây ăn trái.

Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của Chính phủ cho biết tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025. Các chính sách người có công, an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai toàn diện, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong giai đoạn 2021-2025, nguồn lực dành cho an sinh xã hội đạt 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm 17% tổng chi ngân sách Nhà nước. Gần 700 nghìn tấn gạo được hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn; trợ giúp thường xuyên mở rộng tới hơn 3,5 triệu người có công và người yếu thế. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng năm 2020 lên 8,3 triệu đồng năm 2025.

Cùng với đó, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng, với hơn 334 nghìn căn nhà được hỗ trợ. Công tác phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được thúc đẩy với 633 nghìn căn đã và đang triển khai, trong đó phấn đấu hoàn thành 100 nghìn căn trong năm 2025. Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hơn 10,6 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách, tổng số tiền 517 nghìn tỷ đồng; riêng cho vay nhà ở xã hội đạt 22,1 nghìn tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Báo cáo của Chính phủ đặt ra mục tiêu tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Trong số 15 chỉ tiêu chủ yếu, tăng trưởng GDP phấn đấu đạt từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người từ 5.400-5.500 USD, CPI bình quân tăng khoảng 4,5%, năng suất lao động tăng khoảng 8%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5% theo chuẩn mới áp dụng từ năm 2026.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm còn 1,3% vào năm 2025, là cơ sở quan trọng để triển khai chuẩn nghèo mới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, với nhiều điểm điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

Theo dự thảo, chuẩn thu nhập được nâng lên. Ở khu vực nông thôn, chuẩn thu nhập là 2.200.000 đồng/người/tháng; tại đô thị là 2.800.000 đồng/người/tháng. Bộ tiêu chí đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm 6 chiều: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; thông tin; nước sinh hoạt – vệ sinh – môi trường. Mỗi chiều được cụ thể hóa bằng các chỉ số đo lường như việc làm, bảo hiểm y tế, dinh dưỡng, diện tích nhà ở, chất lượng nhà ở, nguồn nước, nhà tiêu hợp vệ sinh và xử lý rác thải.

Dự thảo Nghị định cũng xác định tiêu chí hộ nghèo và hộ cận nghèo theo điều kiện thu nhập và mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội. Hộ nghèo nông thôn là hộ có thu nhập đến 1.900.000 đồng/người/tháng, hoặc từ trên 1.900.000 đến 2.200.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 3 chỉ số trở lên. Tương tự, hộ nghèo đô thị là hộ có thu nhập đến 2.500.000 đồng/người/tháng, hoặc từ trên 2.500.000 đến 2.800.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt ít nhất 3 chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

So với quy định hiện hành tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP, chuẩn nghèo mới nâng mức thu nhập so với giai đoạn 2022-2025, khi chuẩn thu nhập ở nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng và đô thị là 2.000.000 đồng/người/tháng. Bộ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cũng được điều chỉnh theo hướng cập nhật và phù hợp hơn với điều kiện phát triển.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1-1,5%/năm, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Các kết quả đạt được trong giai đoạn này tạo tiền đề quan trọng để triển khai mục tiêu giai đoạn mới, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững cho người dân.

Ngày Vì người nghèo 17-10: Giảm nghèo bền vững - Từ thành tựu đến định hướng tương lai

11:24, 17/10/2025

Ngày Vì người nghèo 17-10: Giảm nghèo bền vững - Từ thành tựu đến định hướng tương lai

Hướng tới quản trị nguồn lực thống nhất đề giảm nghèo bền vững

07:00, 22/10/2025

Hướng tới quản trị nguồn lực thống nhất đề giảm nghèo bền vững

Gia Lai đạt nhiều kết quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

20:30, 15/11/2025

Gia Lai đạt nhiều kết quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

An sinh xã hội chuẩn nghèo mới Giảm nghèo bền vững giảm nghèo đa chiều

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngành giáo dục không

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngành giáo dục không "ôm" việc đào tạo chuyên sâu y tế

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe vẫn do Bộ Y tế quản lý và chịu trách nhiệm cấp bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện nhiệm vụ này...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nâng cao sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nâng cao sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam

Làm việc với Vùng 5 Hải quân, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam; đồng thời định hướng các yêu cầu về xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực tác chiến, huấn luyện và công tác đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Phú Thọ: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kiến tạo môi trường kinh doanh năm 2026

Phú Thọ: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kiến tạo môi trường kinh doanh năm 2026

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2025, cùng với định hướng xúc tiến đầu tư cho năm 2026, cho thấy quyết tâm đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria cùng dự Diễn đàn kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria cùng dự Diễn đàn kinh tế

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Algeria đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư Algeria đàm phán với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm các hội hợp tác cụ thể để Algeria có thể xuất khẩu nhiều hơn nữa sản phẩm vào thị trường Việt Nam và ngược lại, đặc biệt trong lĩnh vực về công nghệ, nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng, thúc đẩy du lịch...

Việt Nam - Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Việt Nam - Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Việt Nam và Algeria nhấn mạnh sự kết nối lịch sử và hiện tại, sự đoàn kết trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi trong tương lai chính là nền tảng để xây dựng hai đất nước hùng cường...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

1

USD tăng giá mạnh, Yên Nhật xuống mức thấp nhất 10 tháng

Thế giới

2

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngành giáo dục không "ôm" việc đào tạo chuyên sâu y tế

Dân sinh

3

Organon và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hợp tác thúc đẩy quyền và sức khỏe sinh sản cho người Việt

Dân sinh

4

UOB: Người tiêu dùng Việt dẫn đầu khu vực về mức độ lạc quan với nền tảng tài chính vững vàng

Tài chính

5

Quan hệ Việt Nam – Australia đang ở điểm hội tụ chiến lược

Thị trường

