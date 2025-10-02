Khai mạc Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây-Đà Nẵng 2025

Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) – Đà Nẵng 2025 không chỉ là một sự kiện thương mại đơn thuần mà còn được đánh dấu khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của thành phố Đà Nẵng và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau với các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây và các quốc gia trong vùng.

Tối ngày 1/10, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ Công Thương tổ chức kahi mạc Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lanh kinh tế Đông Tây (EWEC)-Đà Nẵng 2025.

Sự kiện với sự tham gia của hơn 220 gian hàng từ 150 đơn vị trong nước và quốc tế, đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức và doanh nghiệp lớn từ các quốc gia như: Liên bang Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Myanmar... đánh dấu bước ngoặt mới trong lĩnh vực thương mại, du lịch và đầu tư của khu vực và quốc tế.

Hội chợ EWEC 2025 không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu hàng hóa và dịch vụ đặc trưng của mình. Các sản phẩm được trưng bày rất đa dạng, từ sản phẩm chủ lực của các địa phương, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), đến các đặc sản vùng miền.

Ngoài ra, các ngành hàng như điện tử - công nghệ, thực phẩm - nông sản, hàng gia dụng cũng được giới thiệu một cách phong phú. Điều này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn tạo cơ hội xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh Hội chợ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc tế đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chính thức hợp nhất. Sự kiện này không chỉ đánh dấu khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của thành phố Đà Nẵng mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau với các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây và các quốc gia trong vùng.

Theo bà Thi, một trong những điểm nhấn của Hội chợ là Hội nghị kết nối giao thương xúc tiến xuất khẩu, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về định hướng xuất khẩu giai đoạn 2025–2030. Hội nghị tập trung vào các cơ hội tại các thị trường trọng yếu như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Indonesia và giải pháp phát triển logistics gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng – động lực mới cho xuất khẩu miền Trung. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp khu vực Nam Trung Bộ được trang bị thêm kiến thức về chuyển đổi số, đặc biệt là thực hành trực tiếp, kết hợp chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn cụ thể.

Hội chợ EWEC 2025 không chỉ là nơi để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm của các địa phương khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và Bộ Công Thương thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Theo quan sát của VnEconomy, Hội chợ lần này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị xúc tiến thương mại trên cả nước cũng như các tổ chức quốc tế. Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, hội chợ đã mang đến không gian trưng bày đa dạng, phong phú, tạo cơ hội xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, hội chợ còn có chương trình văn nghệ hàng đêm với sự tham gia của các ca sỹ, nhóm nhạc, vũ đoàn nổi tiếng, tạo không khí sôi động và thu hút đông đảo du khách tham quan.

Theo Ban Tổ chức, Hội chợ EWEC 2025 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 6/10, mở cửa tự do cho du khách tham quan, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách có thể tiếp cận và tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ mới.