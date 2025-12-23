MATSU: Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Ấn tượng 2025

Với chất lượng vượt trội, thiết kế sáng tạo và trải nghiệm khác biệt, MATSU – nhãn hàng gia dụng của Công ty CPSX Nhựa Duy Tân đã được vinh danh Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Ấn tượng 2025 tại chương trình “Tin Dùng Việt Nam” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

Theo Hội đồng bình chọn, MATSU là thương hiệu tạo được dấu ấn mạnh mẽ, truyền cảm hứng tích cực, mang đến những “điểm chạm cảm xúc” và góp phần định hình xu hướng tiêu dùng mới. Đây cũng là lần thứ hai MATSU được vinh danh tại chương trình, khẳng định sự tin tưởng bền vững của người tiêu dùng đối với thương hiệu.

Thương hiệu MATSU đạt Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Ấn tượng vào ngày 18/12/2025 tại Hà Nội.

KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng khắt khe, MATSU tạo dấu ấn nhờ chiến lược phát triển sản phẩm đáp ứng đồng bộ các tiêu chí: chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng, hệ thống phân phối, mức độ thân thiện môi trường, mẫu mã và bao bì. Những yếu tố này đã giúp MATSU chinh phục sự tin dùng của đông đảo khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Riêng trong năm 2025, MATSU đã ra mắt 30 sản phẩm mới, mở rộng chất liệu từ nhựa cao cấp sang thủy tinh, thép không gỉ giữ nhiệt cao cấp, mang đến trải nghiệm đa dạng và hiện đại hơn cho người tiêu dùng. Danh mục sản phẩm trải dài từ giải pháp lưu trữ nhà bếp như hộp đựng thực phẩm thủy tinh/kháng khuẩn (nhiều ngăn, kèm muỗng nĩa…), hộp bảo quản thực phẩm tươi, thùng gạo, thùng đá, đến các giải pháp cho không gian sống như tủ Homi, thùng rác, thùng lưu trữ và khay đa năng tiện ích.

Các sản phẩm đa tiện ích của MATSU.

Đặc biệt, các bộ sưu tập bình – ly đựng nước và bộ sưu tập “Unlock Your Wonder” kết hợp cùng Warner Bros. đã tạo nên điểm nhấn khác biệt, thu hút nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế sáng tạo và màu sắc thời thượng.

MATSU cũng mang đến bảng màu mới mẻ, linh hoạt, phù hợp nhiều phong cách nội thất – từ trẻ trung, năng động đến tối giản, thanh lịch. Sự nhất quán về chất lượng và thiết kế giúp thương hiệu tiếp tục duy trì vị thế trong phân khúc gia dụng cao cấp.

Nhiều gia đình trẻ chia sẻ lý do lựa chọn sản phẩm MATSU đến từ các chi tiết tiện ích như khóa gài chắc chắn, khả năng giữ kín an toàn, hay hộc tủ kéo rời, dễ lắp ghép linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Gam màu pastel tối giản, pastel tinh tế cũng là yếu tố chinh phục khách hàng trẻ, phù hợp với nhiều phong cách không gian sống hiện đại.

Đại diện MATSU cho biết: “Việc được người tiêu dùng lựa chọn trong Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin dùng và Ấn tượng trong 2 năm vừa qua không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục cải tiến, mang đến những giá trị tốt hơn cho người tiêu dùng Việt.”

18 NĂM ĐỒNG HÀNH, ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH SỐNG

Ra đời từ năm 2007, sau gần 18 năm phát triển, nhãn hàng MATSU của Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân đã đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong hành trình định hình và nâng tầm phong cách sống. Với các nhóm sản phẩm chủ lực như sản phẩm giữ nhiệt (bình nước, thùng đá), sản phẩm chuyên dụng cho từng không gian (nhà bếp, phòng khách, nhà tắm), giải pháp lưu trữ đa năng, MATSU đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng, độ bền và tính bền vững.

Thông qua những thiết kế đa năng, màu sắc hợp xu hướng, MATSU hướng tới việc mang lại giải pháp tiện lợi tối ưu, đồng thời lan tỏa phong cách sống Nhật Bản phù hợp với thị hiếu của các gia đình hiện đại. Các dòng sản phẩm như tủ, kệ, bình đá, thùng đá, hộp thực phẩm… không chỉ tiện dụng, bền bỉ mà còn hỗ trợ hiệu quả việc sắp xếp, dọn dẹp không gian sống hằng ngày.

MATSU mang lại phong cách tinh tế cho người dùng trẻ hay các bà nội trợ.

Về chất liệu, Duy Tân sử dụng nhựa PP nguyên sinh cao cấp, kết hợp các vật liệu bền vững, giúp sản phẩm chịu lực tốt, độ bền cao, đảm bảo tính thẩm mỹ. Sản phẩm không mùi, không chứa BPA, an toàn cho sức khỏe, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn khi sử dụng.

Hiện nay, MATSU tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và cải tiến sản phẩm, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng người tiêu dùng trong cuộc sống hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.

* Người tiêu dùng có thể tìm hiểu thông tin về Matsu:

TP.HCM: 91 An Dương Vương, phường An Đông | Điện thoại: 028 3830 5131

Hà Nội: 455 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề | Điện thoại: 024 6291 1455

Fanpage: https://www.facebook.com/matsulockofficial

TikTok: https://www.tiktok.com/@matsulock

Shopee: https://shopee.vn/nhuaduytanofficial

Website: https://store.duytan.com/