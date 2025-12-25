Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất sẽ diễn ra trước Tết ông Táo

Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã có thông báo về kế hoạch tổ chức Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 lần thứ nhất. Theo đó hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội…

Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức trên toàn bộ khu Nhà Triển lãm Kim Quy với diện tích hơn 100.000 m2 trong nhà, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000 m2, tương đương khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, cùng không gian trưng bày ngoài trời. Các phân khu được bố trí đa dạng, kết hợp giữa hoạt động thương mại, quảng bá sản phẩm, trải nghiệm văn hóa và vui chơi giải trí cho người dân trong dịp Tết.

Một trong những điểm nhấn là Triển lãm quốc tế chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026) do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện. Với thông điệp “Từ nguyên liệu đến thị trường - Chuỗi giá trị toàn diện”, triển lãm hướng tới kết nối doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị, nhà phân phối và nhà mua hàng toàn cầu.

Đây là diễn đàn giao thương B2B quy mô quốc tế, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội, ngoại thất, từ thiết kế, nguyên liệu, sản xuất đến tiêu thụ.

Phân khu “Xuân Gia đình - Tiêu dùng Tết” do Bộ Công Thương chủ trì, giới thiệu tổng hợp các ngành hàng phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết, tập trung vào hàng tiêu dùng, thực phẩm Tết, quà Tết, sản phẩm trang trí nhà cửa, đồng thời tạo không gian trải nghiệm mua sắm, vui chơi cho các gia đình.

Trong khi đó, phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề tiêu biểu. Phân khu cũng giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản sạch, có truy xuất nguồn gốc, hướng tới sản xuất và tiêu dùng xanh, bền vững.

Phân khu “Xuân quê hương - Sản vật bốn phương” tại Hội chợ Mùa Xuân là dành cho các tỉnh, thành phố tham gia với khu gian hàng chung khoảng 250 m2 mỗi địa phương. Tại đây, các địa phương giới thiệu nông sản sạch, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, chứng nhận và chỉ dẫn địa lý, kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Tết đặc trưng của từng vùng.

Phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, giới thiệu và thương mại hóa các sản phẩm đặc trưng của 12 ngành công nghiệp văn hóa, gắn với chủ đề Tết cổ truyền và mùa Xuân Bính Ngọ.

Khu trưng bày tái hiện không khí Tết Việt thông qua các hoạt động nghệ thuật, trình diễn, ẩm thực, thời trang, thủ công mỹ nghệ, phim ảnh, âm nhạc, sân khấu và trò chơi dân gian... Từ đó kỳ vọng tạo cơ hội kết nối, ký kết hợp đồng và quảng bá thương hiệu văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, phân khu “Sắc Xuân Việt - Hoa, cây cảnh và đồ trang trí Tết” do UBND TP. Hà Nội phối hợp Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và Hiệp hội Làng nghề Việt Nam thực hiện, trưng bày đa dạng các loại hoa, cây cảnh, bonsai, đào, mai, quất cùng các sản phẩm trang trí Tết, đồ thủ công mỹ nghệ và vật phẩm phong thủy.

Đặc biệt, TP.HCM được lựa chọn là địa phương chủ đề của Hội chợ Mùa Xuân 2026. Khu trưng bày do UBND TP.HCM chủ trì sẽ giới thiệu tổng quan về thành tựu phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch, đồng thời thể hiện tầm nhìn về một đô thị thông minh, bền vững và giàu bản sắc. Không gian này còn có các hoạt động trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và trải nghiệm Tết phương Nam.

Thông tin liên quan đến Hội chợ, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, sau thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, nhiều doanh nghiệp thậm chí đã liên hệ để xin “giữ chỗ” cho những sự kiện tiếp theo.

Mặc dù Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất chỉ chính thức nhận đăng ký từ ngày 22/12 nhưng đến thời điểm hiện tại, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia đã gần như lấp đầy, cho thấy sức hút lớn cũng như giá trị thiết thực mà hội chợ mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bà Thuỷ cũng cảnh báo rằng trên các hội, nhóm mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng một số cá nhân mạo danh Ban tổ chức, sử dụng các biểu mẫu giống của Cục Xúc tiến thương mại để kêu gọi doanh nghiệp đăng ký, thu tiền hoặc cung cấp thông tin sai sự thật nhằm trục lợi, thậm chí cam kết chắc chắn có suất tham gia hoặc được bố trí vị trí đẹp.

“Doanh nghiệp không nên tin theo những lời mời chào như vậy để tránh mất tiền oan”, bà Thuỷ nhấn mạnh. Doanh nghiệp nên xem thông tin chính thức về Hội chợ Mùa Xuân tại website Cục Xúc tiến thương mại (vietrade.gov.vn), đường link chính thức thông tin hội chợ (vnf.vietrade.gov.vn) và thực hiện đăng ký sớm, đầy đủ thông tin, hồ sơ theo hướng dẫn.

Đối tượng tham gia Hội chợ Mùa Xuân là các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức xúc tiến thương mại hoạt động và kinh doanh trong các lĩnh vực chuyên đề. Dự kiến nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí mặt bằng, chi phí dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn (1 gian/1 doanh nghiệp) và các chi phí chung khác.

Trước đó, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu và quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam, ngày 3/11/2025, tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Công Thượng đề xuất tổ chức các Hội chợ quốc gia thường niên, từng bước vươn tầm quốc tế.

Trên cơ sở đề xuất “Đề án tổ chức các Hội chợ quốc gia năm 2026" của Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1174/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các Hội chợ quốc gia.

Chia sẻ tại tọa đàm "Nâng tầm hội chợ thương mại trở thành kênh xúc tiến thương mại, kinh tế đầu tư quốc gia", ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết từ Hội chợ Mùa Thu vừa qua, Bộ Công Thương đã xây dựng đề án chuỗi hội chợ tổng hợp trong 5 năm tới.

Các hội chợ sẽ tích hợp triển lãm chuyên ngành theo chuỗi giá trị như dệt may - da giày - nội thất; thực phẩm - đồ uống - dịch vụ khách sạn; máy móc - thiết bị - tự động hóa…