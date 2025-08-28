Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước...

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Triển lãm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước; tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

BỨC TRANH TOÀN CẢNH THÀNH TỰU ĐẤT NƯỚC

Tại sự kiện, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam; ghi nhớ công lao to lớn của các bậc lão thành các mạng tiền bối và tri ân đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài qua các thời kỳ đã đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Để chuẩn bị tổ chức sự kiện đặc biệt quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo triển khai.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiều lần trực tiếp xuống công trường, khảo sát, kiểm tra, đánh giá tiến độ, đôn đốc triển khai, tháo gỡ vướng mắc; tổ chức 3 cuộc họp Thường trực Chính phủ, 5 cuộc họp của Ban Chỉ đạo, ban hành nhiều Kết luận, Công điện chỉ đạo để bảo đảm việc tổ chức Triển lãm đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Triển lãm thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Trong đó, nổi bật là khu vực trung tâm của Triển lãm với chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường”, tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng; Không gian triển lãm “Việt Nam - Đất nước - Con người” về thành tựu phát triển văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam; Không gian triển lãm “Đầu tàu kinh tế” về thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Không gian triển lãm “Khởi nghiệp kiến quốc” về thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu; Không gian triển lãm “Khát vọng bầu trời” về lĩnh vực hàng không vũ trụ; Không gian triển lãm “Thanh gươm và lá chắn” về thành tựu của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.

Đặc biệt, tại Trung tâm Triển lãm đã dành toàn bộ tòa nhà mang tên “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” để thể hiện không gian văn hóa đặc sắc, nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta qua các vùng, miền của cả nước.

Nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Triển lãm và công tác chuẩn bị, tổ chức Triển lãm, Thủ tướng Chính phủ khái quát bằng 36 chữ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan độc đáo - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao”.

Tất cả những yếu tố đó tạo nên một không gian toàn diện, đặc sắc, một bức tranh toàn cảnh về cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến đấu, lao động, học tập và sáng tạo của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu.

ĐỂ NHÂN DÂN ĐƯỢC THỤ HƯỞNG THÀNH QUẢ CỦA HÀNH TRÌNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Theo Thủ tướng Chính phủ, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực, hiệu quả để hoàn thành công trình và tổ chức Triển lãm; để nhân dân nhận thức rõ hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và thụ hưởng thành quả văn hóa như một lễ hội tinh thần của đất nước.

Theo Thủ tướng, triển lãm lần này không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam về sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt tất cả các hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật, hội nghị, giao lưu, gặp gỡ, tổ chức diễn đàn… để người dân trong nước, bạn bè quốc tế được trải nghiệm, cảm nhận, tự hào những thành tựu của đất nước và hưởng thụ thành quả của Trung tâm Triển lãm Quốc gia như một biểu tượng mới của Thủ đô và cả nước.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng đã đề ra.