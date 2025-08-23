Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Nhật Dương
23/08/2025, 09:41
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Họp báo Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), đã diễn ra chiều 22/8.
Triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.
Thông tin tại họp báo,
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, cho biết trong suốt 80
năm qua, dưới sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã
viết nên những trang sử hào hùng, từ cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, chiến
thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đến đại thắng mùa Xuân
năm 1975. Mỗi bước đi của dân tộc Việt Nam đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, ý chí
kiên cường và bất khuất của cả dân tộc.
Theo Thứ trưởng Lê Hải
Bình, hành trình 80 năm qua cũng là hành trình của sự vươn mình mạnh mẽ. Từ một
đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có vị
thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
Đó là thành quả của
công cuộc đổi mới toàn diện, sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân tộc. Việt Nam
đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt: kinh tế, chính trị, quốc phòng,
an ninh, văn hóa xã hội, đối ngoại…
“Triển lãm không chỉ là
nơi để chúng ta chiêm ngưỡng những hiện vật, hình ảnh quý giá sau 80 năm, mà còn
là không gian trưng bày những thành tựu phát triển đất nước trong suốt 80 năm
qua. Để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được sống lại những khoảnh khắc lịch
sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do, cũng như hiểu sâu hơn về khát vọng,
về ý chí, trí tuệ Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh.
Triển lãm Thành tựu đất
nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh sẽ diễn ra từ ngày 28/8 – 5/9
tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, (đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội). Lễ Khai mạc diễn ra vào 9h
ngày 28/8. Lễ bế mạc diễn ra vào 20h ngày 5/9.
Thông tin cụ thể về
các nội dung và hoạt động tại Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Tạ Quang Đông, cho biết Triển lãm có quy mô toàn quốc, là sự kiện lớn chưa
từng được tổ chức với sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, 34 tỉnh,
thành phố, các doanh nghiệp, các quốc gia đối tác chiến lược, các ngoại giao
đoàn…
Triển lãm giới thiệu,
trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát
triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp -
công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng;
đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.
Triển lãm đồng thời
giới thiệu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; sự giàu có đa dạng văn hóa của
54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến
trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.
Triển lãm cũng giới
thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của
Việt Nam; các ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ, ngành công nghiệp an ninh
- quốc phòng và không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Tạ
Quang Đông, triển lãm được chia thành nhiều phân khu trưng bày gồm: Phân khu
trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) với chủ đề Việt Nam - hành
trình đến kỷ nguyên mới. Khu trưng bày khái quát bao gồm các lát cắt ngang của
lịch sử và các lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu lớn lao và
những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam được dẫn dắt
trên một hành trình trải nghiệm hàm chứa những thông điệp sâu sắc.
Không gian trưng bày
chủ đề 95 năm cờ Đảng soi đường do Báo Nhân dân thực hiện sẽ trưng
bày, tái hiện những sự kiện lớn, những mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam
hiện đại, những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam qua các thời kỳ.
Không gian trưng
bày Kiến tạo phát triển do Báo Nhân dân và các ban, bộ, ngành, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện sẽ kể về lịch sử phát triển và
thành tựu trên các lĩnh vực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Không gian trưng bày
chủ đề Tỉnh giàu nước mạnh trưng bày những thành tựu thời kỳ đổi mới;
lịch sử hình thành, phát triển và chuyển đổi, cùng với bản sắc văn hoá, các lợi
thế, tiềm năng phát triển của 34 tỉnh, thành phố.
Không gian trưng bày
chủ đề Đầu tàu kinh tế trưng bày thành tựu phát triển của các doanh
nghiệp nhà nước là đầu tàu kinh tế Việt Nam, do các doanh nghiệp nhà nước là đầu
tầu kinh tế Việt Nam thực hiện.
Không gian trưng bày
chủ đề Khởi nghiệp kiến quốc trưng bày thành tựu của các doanh nghiệp
tư nhân tiêu biểu, doanh nghiệp thương hiệu quốc gia thể hiện khát vọng xây dựng
đất nước thịnh vượng và giàu mạnh. Do các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, doanh
nghiệp thương hiệu quốc gia thực hiện.
Ở phân khu triển lãm
ngoài trời có chủ đề là Hội nhập và Phát triển gồm 5 không gian trưng
bày. Không gian trưng bày chủ đề Vì tương lai xanh do Bộ Xây dựng và
Bộ Công Thương thực hiện. Không gian trưng bày của ngành công nghiệp năng lượng
và công nghệ xanh, bao gồm năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, công nghệ
môi trường, pin và năng lượng dự phòng, xe ô tô điện (EV), phương tiện giao
thông vận tải sử dụng năng lượng điện/từ, trưng bày mô hình đường sắt cao tốc Bắc
– Nam.
Không gian trưng bày
chủ đề Khát vọng bầu trời do Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng thực hiện.
Nội dung trưng bày các sản phẩm lĩnh vực hàng không vũ trụ, các sa bàn đường
bay, trưng bày mẫu máy bay, vệ tinh; thể hiện tầm nhìn và đóng góp của ngành
hàng không vũ trụ đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Không gian trưng bày
chủ đề Thanh gươm và lá chắn do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện.
Tên chủ đề lấy cảm hứng từ công an hiệu với biểu tượng thanh gươm và lá chắn,
tượng trưng cho lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ, che chở
vì bình yên cuộc sống là phẩm chất của các lực lượng vũ trang Việt Nam.
Không gian trưng bày
khí tài, xe cơ giới đặc chủng, xe cứu nạn, cứu hộ, cứu hỏa và các vũ khí, chế
tài an ninh, quân sự thể hiện sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an
ninh trật tự xã hội và sứ mệnh phụng sự nhân dân, gìn giữ hòa bình.
Không gian trưng bày
chủ đề Ngày hội non sông gồm: các hoạt động trưng bày, hội chợ về du
lịch, văn hóa, ẩm thực, khu vui chơi giải trí và các hoạt động trải nghiệm cho
thiếu nhi.... phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.
Đây là nơi để nhân dân
được thụ hưởng tiện ích cần thiết, được thưởng thức đặc sản của các vùng, được
trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, những nét đặc sắc của văn hóa dân gian trên mọi
miền đất nước. Ngoài ra là không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật…
Ưu tiên vị trí xem diễu binh Quốc khánh 2/9 cho cựu chiến binh, phụ nữ, trẻ em
Hà Nội chuẩn bị y tế tốt nhất phục vụ đại lễ 80 năm Quốc khánh
Quyết tâm cao nhất tổ chức thành công Triển lãm 80 năm Quốc khánh
Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…
Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 24/8, phục vụ A80
Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9...
Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: