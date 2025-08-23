Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...

Họp báo Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), đã diễn ra chiều 22/8.

Triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, cho biết trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã viết nên những trang sử hào hùng, từ cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đến đại thắng mùa Xuân năm 1975. Mỗi bước đi của dân tộc Việt Nam đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, ý chí kiên cường và bất khuất của cả dân tộc.

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, hành trình 80 năm qua cũng là hành trình của sự vươn mình mạnh mẽ. Từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Đó là thành quả của công cuộc đổi mới toàn diện, sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân tộc. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt: kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa xã hội, đối ngoại…

“Triển lãm không chỉ là nơi để chúng ta chiêm ngưỡng những hiện vật, hình ảnh quý giá sau 80 năm, mà còn là không gian trưng bày những thành tựu phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua. Để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được sống lại những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do, cũng như hiểu sâu hơn về khát vọng, về ý chí, trí tuệ Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình thông tin tại họp báo. Ảnh: Thu Hằng.

Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh sẽ diễn ra từ ngày 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, (đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội). Lễ Khai mạc diễn ra vào 9h ngày 28/8. Lễ bế mạc diễn ra vào 20h ngày 5/9.

Thông tin cụ thể về các nội dung và hoạt động tại Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, cho biết Triển lãm có quy mô toàn quốc, là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức với sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, 34 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, các quốc gia đối tác chiến lược, các ngoại giao đoàn…

Triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển lãm đồng thời giới thiệu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Không gian trong triển lãm.

Triển lãm cũng giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; các ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ, ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng và không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, triển lãm được chia thành nhiều phân khu trưng bày gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) với chủ đề Việt Nam - hành trình đến kỷ nguyên mới. Khu trưng bày khái quát bao gồm các lát cắt ngang của lịch sử và các lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam được dẫn dắt trên một hành trình trải nghiệm hàm chứa những thông điệp sâu sắc.

Hình ảnh bên trong triển lãm.

Không gian trưng bày chủ đề 95 năm cờ Đảng soi đường do Báo Nhân dân thực hiện sẽ trưng bày, tái hiện những sự kiện lớn, những mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam hiện đại, những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Không gian trưng bày Kiến tạo phát triển do Báo Nhân dân và các ban, bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện sẽ kể về lịch sử phát triển và thành tựu trên các lĩnh vực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không gian trưng bày chủ đề Tỉnh giàu nước mạnh trưng bày những thành tựu thời kỳ đổi mới; lịch sử hình thành, phát triển và chuyển đổi, cùng với bản sắc văn hoá, các lợi thế, tiềm năng phát triển của 34 tỉnh, thành phố.

Không gian trưng bày chủ đề Đầu tàu kinh tế trưng bày thành tựu phát triển của các doanh nghiệp nhà nước là đầu tàu kinh tế Việt Nam, do các doanh nghiệp nhà nước là đầu tầu kinh tế Việt Nam thực hiện.

Không gian trưng bày chủ đề Đầu tàu kinh tế.

Không gian trưng bày chủ đề Khởi nghiệp kiến quốc trưng bày thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, doanh nghiệp thương hiệu quốc gia thể hiện khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng và giàu mạnh. Do các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, doanh nghiệp thương hiệu quốc gia thực hiện.

Ở phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề là Hội nhập và Phát triển gồm 5 không gian trưng bày. Không gian trưng bày chủ đề Vì tương lai xanh do Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương thực hiện. Không gian trưng bày của ngành công nghiệp năng lượng và công nghệ xanh, bao gồm năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, pin và năng lượng dự phòng, xe ô tô điện (EV), phương tiện giao thông vận tải sử dụng năng lượng điện/từ, trưng bày mô hình đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Không gian trưng bày chủ đề Khát vọng bầu trời do Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng thực hiện. Nội dung trưng bày các sản phẩm lĩnh vực hàng không vũ trụ, các sa bàn đường bay, trưng bày mẫu máy bay, vệ tinh; thể hiện tầm nhìn và đóng góp của ngành hàng không vũ trụ đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Không gian trưng bày chủ đề Thanh gươm và lá chắn do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện. Tên chủ đề lấy cảm hứng từ công an hiệu với biểu tượng thanh gươm và lá chắn, tượng trưng cho lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ, che chở vì bình yên cuộc sống là phẩm chất của các lực lượng vũ trang Việt Nam.

Không gian trưng bày khí tài, xe cơ giới đặc chủng, xe cứu nạn, cứu hộ, cứu hỏa và các vũ khí, chế tài an ninh, quân sự thể hiện sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh trật tự xã hội và sứ mệnh phụng sự nhân dân, gìn giữ hòa bình.

Không gian trưng bày chủ đề Ngày hội non sông gồm: các hoạt động trưng bày, hội chợ về du lịch, văn hóa, ẩm thực, khu vui chơi giải trí và các hoạt động trải nghiệm cho thiếu nhi.... phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

Đây là nơi để nhân dân được thụ hưởng tiện ích cần thiết, được thưởng thức đặc sản của các vùng, được trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, những nét đặc sắc của văn hóa dân gian trên mọi miền đất nước. Ngoài ra là không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật…