Giá vàng tăng mạnh trở lại sau báo cáo việc làm Mỹ

Điệp Vũ

07/03/2026, 08:32

Tuy nhiên, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng và hoàn tất một tuần xả hàng cực mạnh, với lượng bán ròng 28 tấn…

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng hơn 90 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/3), sau khi báo cáo việc làm yếu hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống sau báo cáo này cũng hỗ trợ cho giá vàng.

Tuy vậy, giá vàng vẫn giảm trong cả tuần, đánh dấu tuần mất giá đầu tiên của kim loại quý trong 5 tuần trở lại đây.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 91,7 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,81%, đạt 5.174 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 2,2 USD/oz, tương đương tăng 2,68%, chốt ở mức 84,59 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 tăng 1,6%, đóng cửa ở mức 5.158,7 USD/oz.

Dù vậy, giá vàng giao ngay vẫn giảm 2% trong tuần này, khép lại một chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy trong tháng 2, khu vực phi nông nghiệp của nước này mất 92.000 công việc và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,4%. Sự sụt giảm này của số công việc là một bất ngờ lớn đối với thị trường bởi trước đó, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế dự báo số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 50.000 công việc trong tháng 2 và tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%.

Sau báo cáo này, các kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất trong năm nay tăng lên, và đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD quay đầu giảm. Những diễn biến này giải tỏa nguồn áp lực mất giá đối với vàng trong những phiên trước, bao gồm lợi suất trái phiếu tăng và tỷ giá USD tăng.

“Số liệu việc làm thấp tới mức đáng báo động, với sự mất mát việc làm nghiêm trọng ở khu vực tư nhân và tiền lương tăng, là một chỉ báo về tình trạng đình lạm. Những dữ liệu này đủ để giúp giá vàng hồi phục sau những phiên giao dịch đáng thất vọng trong tuần này”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nhận định với hãng tin Reuters.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 4,138%; lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 3,554%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm 0,47%, đóng cửa ở mức 98,86 điểm.

Tuần này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh từ mức dưới 4% của tuần trước. Cùng với đó, Dollar Index tăng 1,28%, gây áp lực giảm lên giá vàng.

Với mức tăng trên, tuần này là tuần tăng mạnh nhất của USD trong hơn 1 năm trở lại đây, khi xung đột ở Trung Đông thúc đẩy nhà đầu tư mua USD để phòng ngừa rủi ro. Trong tuần, đồng bạc xanh đã phát huy tốt vai trò “hầm trú ẩn” và khiến vị thế này của vàng có phần mờ nhạt hơn so với trước.

Về tình hình Trung Đông, chiến sự vẫn căng thẳng. Israel đã không kích thủ đô Beirut của Lebanon sau khi có một động thái chưa từng có tiền lệ là yêu cầu nước này sơ tán toàn bộ dân cư ở các vùng ngoại ô phía Nam của thành phố. Đây là một diễn biến lan rộng lớn trong cuộc chiến đã kéo dài một tuần giữa Mỹ và Israel với Iran.

Nhà giao dịch kim loại quý Hugo Pascal của công ty InProved cho biết các công cụ giao dịch sử dụng thuật toán đã được thiết lập sẵn để bán vàng khi đồng USD mạnh lên, và đó chính là một phần nguyên nhân phía sau sự suy yếu của vàng trong tuần này.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy vàng hồi giá trong phiên ngày thứ Sáu, quỹ SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục bán ròng. Phiên này, quỹ bán ròng 2,9 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn hơn 1.073 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán ròng 28 tấn vàng, sau khi mua ròng 22 tấn vàng trong tuần trước.

Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 18/3, và các nhà giao dịch đang kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Cũng theo công cụ theo dõi kỳ vọng lãi suất FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, đợt hạ lãi suất đầu tiên của Fed trong năm nay sẽ diễn ra vào tháng 7.

Dù giảm tuần này, giá vàng vẫn tăng khoảng 18% từ đầu năm tới nay, nhờ các yếu tố hỗ trợ dài hạn, gồm căng thẳng địa chính trị và xu hướng mua ròng vàng của ngân hàng trung ương.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 164 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với sáng ngày thứ Sáu, nhưng giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt của tuần trước.

Báo giá USD chốt tuần trên website của ngân hàng Vietcombank là 25.999 đồng (mua vào) và 26.309 đồng (bán ra), tăng 22 đồng ở chiều mua vào và tăng 2 đồng bán ra so với sáng thứ Sáu. Cả tuần, giá USD tại Vietcombank tăng 179 đồng ở chiều mua vào và tăng 79 đồng ở chiều bán ra.

Từ khóa:

giá bạc giá USD giá vàng thế giới

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

