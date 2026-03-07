Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử

Căn cứ kế hoạch của Bộ Y tế về việc bảo đảm
công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3/2026 (Chủ Nhật), Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế
các tỉnh, thành phố thường
xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh, bảo đảm công tác phòng chống dịch,
giám sát dịch chặt chẽ.
Chủ động phát hiện các ổ dịch tại địa
phương để xử lý, khống
chế dịch có hiệu quả trước và trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử; kiểm tra, giám sát, hỗ trợ
và báo cáo tình hình dịch bệnh trong thời gian tổ chức.
Công tác vệ sinh môi trường cũng được nhấn mạnh, cùng với việc giám sát chặt
chẽ nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trước và
trong thời gian diễn ra cuộc
bầu cử, lưu ý các khu vực, địa điểm tổ chức bầu cử.
Các Sở Y tế cũng được yêu cầu chỉ đạo thực
hiện các hoạt động bảo đảm công tác đáp ứng cấp cứu các tình huống thảm họa, khủng
bố (nếu có); phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác định nguyên
nhân, nguồn gốc và xử trí theo quy định, hạn chế hậu quả xảy ra.
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền
phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, truyền thông nguy cơ, giáo dục sức
khỏe và vệ sinh phòng bệnh; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ
quan báo chí để kịp thời thông tin về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống
phù hợp.
Bên cạnh đó, các Sở Y tế cũng được yêu cầu bố
trí đủ nhân lực y tế tham gia phục vụ các điểm bầu cử; chuẩn bị sẵn sàng thuốc,
vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ phục vụ bầu cử quốc gia.
Ngoài các nhiệm vụ trên, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh
các đơn vị cần bám sát và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -
2031; cũng như kế hoạch
Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử.
Công tác báo cáo về tình hình dịch bệnh cũng được
lưu ý thực hiện. Đồng
thời, có sự phối hợp giữa lực lượng tham gia phục vụ bầu cử và các đơn vị
có liên quan để triển
khai các mặt công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự và tạo thuận lợi nhất
cho các cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.