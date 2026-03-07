Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử

Bộ Y tế đề nghị bố trí đủ nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử...

Căn cứ kế hoạch của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3/2026 (Chủ Nhật), Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh, bảo đảm công tác phòng chống dịch, giám sát dịch chặt chẽ.

Chủ động phát hiện các ổ dịch tại địa phương để xử lý, khống chế dịch có hiệu quả trước và trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử; kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và báo cáo tình hình dịch bệnh trong thời gian tổ chức.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được nhấn mạnh, cùng với việc giám sát chặt chẽ nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trước và trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, lưu ý các khu vực, địa điểm tổ chức bầu cử.

Các Sở Y tế cũng được yêu cầu chỉ đạo thực hiện các hoạt động bảo đảm công tác đáp ứng cấp cứu các tình huống thảm họa, khủng bố (nếu có); phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác định nguyên nhân, nguồn gốc và xử trí theo quy định, hạn chế hậu quả xảy ra.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, truyền thông nguy cơ, giáo dục sức khỏe và vệ sinh phòng bệnh; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để kịp thời thông tin về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống phù hợp.

Bên cạnh đó, các Sở Y tế cũng được yêu cầu bố trí đủ nhân lực y tế tham gia phục vụ các điểm bầu cử; chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ phục vụ bầu cử quốc gia.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh các đơn vị cần bám sát và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; cũng như kế hoạch Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử.

Công tác báo cáo về tình hình dịch bệnh cũng được lưu ý thực hiện. Đồng thời, có sự phối hợp giữa lực lượng tham gia phục vụ bầu cử và các đơn vị có liên quan để triển khai các mặt công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự và tạo thuận lợi nhất cho các cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.