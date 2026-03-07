Doanh nghiệp thực phẩm cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm trước 16/4

Bộ Y tế đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13 trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ ngày 16/4/2026...

Bộ Y tế cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Để có thời gian chuẩn bị các điều kiện triển khai, thực hiện Nghị định và Nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13. Theo đó, tạm ngưng hiệu lực đến ngày hết ngày 15/4/2026.

Để đảm bảo việc thực thi có hiệu quả Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 Bộ Y tế đề nghị các đơn vị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các hiệp hội, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm chủ động, khẩn trương triển khai đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm về một số yêu cầu cần thiết.

Theo đó, các doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đăng ký bản công bố hợp quy đối với thực phẩm có quy chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn thuộc trường hợp được quy định tại Điều 4 Nghị định số 46.

Chuẩn bị hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì...

lCùng với đó, các doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung (trừ thực phẩm bổ sung chỉ chứa vitamin, khoáng chất và không có công bố khuyến cáo về sức khỏe - Health claims), và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 66.13.

Thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Điều 16, Nghị định số 46; đối với các cơ sở trong nước có sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực hiện theo quy định tại Điều 13, bao gồm việc cập nhật thông tin để báo cáo định kỳ hoạt động sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động xây dựng phương án nhập khẩu lô hàng và chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu trước khi lô hàng về đến cửa khẩu.

Đồng thời, thông báo địa chỉ kho tập kết hàng hóa đến cơ quan kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu, để có kế hoạch lấy mẫu phù hợp, tránh ùn tắc tại các cửa khẩu.

Việc thực hiện ghi nhãn thực phẩm cũng được nhấn mạnh, tuân thủ theo quy định tại Điều 31 và 32 của Nghị định số 46 và các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

Việc đăng ký nội dung trước quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung (trừ thực phẩm bổ sung chỉ chứa vitamin, khoáng chất và không có công bố khuyến cáo về sức khỏe) và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 46.

Bộ Y tế đề nghị các hiệp hội thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thành viên chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13 từ ngày 16/4/2026.