Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Công ty MediUSA tội sản xuất hàng giả, đưa hối lộ

Đỗ Mến

07/03/2026, 06:28

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm là thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố với 17 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần MediUSA) bị đề nghị truy tố 3 tội danh, gồm "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh Việt Đức) cùng bị đề nghị truy tố tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố theo các tội danh khác nhau là Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo kết luận, từ năm 2016, các bị can Mạnh, Hoàng và Vũ đã tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy là MediPhar và MediUSA để sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, các bị can không thử nghiệm quy trình sản xuất, công thức và chất lượng sản phẩm theo quy định.

Sau khi có sản phẩm mẫu, các bị can liên hệ Công ty TSL, Công ty Avatek... kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

Các Công ty TSL, Công ty Avatek không lấy mẫu để kiểm nghiệm, nhưng vẫn cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Từ đó, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp phép công bố sản phẩm.

Quá trình làm lệnh sản xuất, các bị can không xây dựng, thực hiện quy trình sản xuất, công thức sản phẩm và hướng dẫn pha chế cho từng loại sản phẩm theo mà sử dụng quy trình chung cho 4 nhóm sản phẩm (gồm nang cứng, nang mềm, cốm và siro) để sản xuất.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can sản xuất, buôn bán với số lượng 88 sản phẩm là thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, để tăng doanh thu, giảm nghĩa vụ nộp thuế, bị can Mạnh, Hoàng và Vũ đã chỉ đạo bị can Phạm Thị Hường (Trưởng phòng kế toán), bị can Lê Thị Toan (Thủ quỹ) và một số kế toán viên tại Công ty MediPhar, Công ty MediUSA thực hiện lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Các bị can thực hiện hành vi che giấu doanh thu bán hàng thực tế, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 304,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giá rẻ trên thị trường, các bị can Mạnh, Hoàng và Vũ thống nhất chi hơn 3,4 tỷ đồng  cho lãnh đạo và nhân viên Cục An toàn thực phẩm... trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.

Trong vụ án này, 6 bị can đã nhận hối lộ liên quan đến việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm, trong đó có bị can Nguyễn Thanh Phong – cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (nhận 330 triệu đồng).

Theo cơ quan điều tra, các bị can này đã bị điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm. Tại bản án sơ thẩm ngày 14/1/2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Phong mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Công an các tỉnh, thành triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng giả tinh vi

09:46, 22/01/2026

Công an các tỉnh, thành triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng giả tinh vi

Lấp “lỗ hổng” để tránh hàng giả, quảng cáo "thổi phồng" sản phẩm

10:38, 18/08/2025

Lấp “lỗ hổng” để tránh hàng giả, quảng cáo

Vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: 55 bị cáo lĩnh án

00:00, 14/01/2026

Vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: 55 bị cáo lĩnh án

Từ khóa:

cựu Chủ tịch MediUSA hàng giả hực phẩm chức năng sản xuất thực phẩm chức năng giả

Đọc thêm

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

Cục An toàn thực phẩm đề nghị thu hồi 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và hơn 675 sản phẩm khác không bảo đảm chất lượng...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản

Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản

Liên quan đến vụ án “Xôi Lạc TV”, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm đến hiện tại đã khởi tố 38 đối tượng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...

Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử

Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử

Bộ Y tế đề nghị bố trí đủ nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường giao dịch hàng hóa và phái sinh

Thị trường

2

Indonesia và Malaysia sắp cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Kinh tế số

3

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Kinh tế số

4

Bất động sản biển đang đứng trước cơ hội lớn

Bất động sản

5

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy