Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Công ty MediUSA tội sản xuất hàng giả, đưa hối lộ

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm là thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố với 17 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần MediUSA) bị đề nghị truy tố 3 tội danh, gồm "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh Việt Đức) cùng bị đề nghị truy tố tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố theo các tội danh khác nhau là Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo kết luận, từ năm 2016, các bị can Mạnh, Hoàng và Vũ đã tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy là MediPhar và MediUSA để sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, các bị can không thử nghiệm quy trình sản xuất, công thức và chất lượng sản phẩm theo quy định.

Sau khi có sản phẩm mẫu, các bị can liên hệ Công ty TSL, Công ty Avatek... kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

Các Công ty TSL, Công ty Avatek không lấy mẫu để kiểm nghiệm, nhưng vẫn cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Từ đó, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp phép công bố sản phẩm.

Quá trình làm lệnh sản xuất, các bị can không xây dựng, thực hiện quy trình sản xuất, công thức sản phẩm và hướng dẫn pha chế cho từng loại sản phẩm theo mà sử dụng quy trình chung cho 4 nhóm sản phẩm (gồm nang cứng, nang mềm, cốm và siro) để sản xuất.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can sản xuất, buôn bán với số lượng 88 sản phẩm là thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, để tăng doanh thu, giảm nghĩa vụ nộp thuế, bị can Mạnh, Hoàng và Vũ đã chỉ đạo bị can Phạm Thị Hường (Trưởng phòng kế toán), bị can Lê Thị Toan (Thủ quỹ) và một số kế toán viên tại Công ty MediPhar, Công ty MediUSA thực hiện lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Các bị can thực hiện hành vi che giấu doanh thu bán hàng thực tế, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 304,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giá rẻ trên thị trường, các bị can Mạnh, Hoàng và Vũ thống nhất chi hơn 3,4 tỷ đồng cho lãnh đạo và nhân viên Cục An toàn thực phẩm... trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.