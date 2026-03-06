Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng Kovalevskaia tôn vinh các nhà khoa học nữ

Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.

Giải thưởng Kovalevskaia là giải thưởng cao quý mang tên nữ toán học Nga thế kỷ XIX Sophia Kovalevskaia, nhằm tôn vinh các nhà khoa học nữ có thành tựu nổi bật.

Qua 41 năm hoạt động (1985–2026), giải thưởng đã được trao cho 23 tập thể và 58 nhà khoa học nữ với nhiều công trình có giá trị khoa học và thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Từ năm 2022 đến nay, lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ chương trình gặp mặt của lãnh đạo Chính phủ với phụ nữ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, qua đó ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học nữ.

Năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải thưởng cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025. Ảnh: TTXVN

Trong đó, tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Khoa Kỹ thuật Thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội, được vinh danh với cụm công trình “Ứng dụng xúc tác sinh học nâng cao giá trị nông sản Việt”.

Cá nhân được trao giải là GS.TS Trần Thị Việt Nga, Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt – Nhật, giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, với các nghiên cứu gắn với thực tiễn về bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học nữ được vinh danh bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động khoa học, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi nghiên cứu, đưa kết quả khoa học vào thực tiễn, góp phần phục vụ phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, toàn thể phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam, các nữ lãnh đạo, quản lý và nhà khoa học nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Thủ tướng nhấn mạnh lịch sử Việt Nam ghi nhận nhiều đóng góp và hy sinh của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn phát triển mới, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực lao động sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Khẳng định phụ nữ là nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển và chuyển đổi của đất nước, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm phát triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu hơn vào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thủ tướng cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu tổ chức thêm các giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học nữ trẻ, không chỉ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên mà cả khoa học xã hội và nhân văn.

Bên cạnh Giải thưởng Kovalevskaia trao vào dịp 8/3, Thủ tướng gợi ý nghiên cứu tổ chức thêm giải thưởng “Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến”, dự kiến trao vào dịp 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam – nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thủ tướng mong muốn phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với tinh thần giữ gìn truyền thống, chủ động sáng tạo, làm chủ tri thức và hội nhập quốc tế.