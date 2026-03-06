Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng Kovalevskaia tôn vinh các nhà khoa học nữ
Dũng Hiếu
06/03/2026, 19:11
Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.
Giải thưởng Kovalevskaia là giải thưởng cao quý mang tên nữ toán học Nga thế kỷ XIX Sophia Kovalevskaia, nhằm tôn vinh các nhà khoa học nữ có thành tựu nổi bật.
Qua 41 năm hoạt động (1985–2026), giải thưởng đã được trao cho 23 tập thể và 58 nhà khoa học nữ với nhiều công trình có giá trị khoa học và thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Từ năm 2022 đến nay, lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ chương trình gặp mặt của lãnh đạo Chính phủ với phụ nữ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, qua đó ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học nữ.
Năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải thưởng cho 1 tập thể và 1 cá nhân.
Trong đó, tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Khoa Kỹ thuật Thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội, được vinh danh với cụm công trình “Ứng dụng xúc tác sinh học nâng cao giá trị nông sản Việt”.
Cá nhân được trao giải là GS.TS Trần Thị Việt Nga, Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt – Nhật, giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, với các nghiên cứu gắn với thực tiễn về bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.
Các nhà khoa học nữ được vinh danh bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động khoa học, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi nghiên cứu, đưa kết quả khoa học vào thực tiễn, góp phần phục vụ phát triển đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, toàn thể phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam, các nữ lãnh đạo, quản lý và nhà khoa học nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Thủ tướng nhấn mạnh lịch sử Việt Nam ghi nhận nhiều đóng góp và hy sinh của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn phát triển mới, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực lao động sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Khẳng định phụ nữ là nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển và chuyển đổi của đất nước, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm phát triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu hơn vào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Thủ tướng cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu tổ chức thêm các giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học nữ trẻ, không chỉ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên mà cả khoa học xã hội và nhân văn.
Bên cạnh Giải thưởng Kovalevskaia trao vào dịp 8/3, Thủ tướng gợi ý nghiên cứu tổ chức thêm giải thưởng “Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến”, dự kiến trao vào dịp 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam – nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thủ tướng mong muốn phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với tinh thần giữ gìn truyền thống, chủ động sáng tạo, làm chủ tri thức và hội nhập quốc tế.
Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...
Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam
Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang trở thành một “cơn bão” quét qua thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng rủi ro đối với nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran
Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế sân bay Gia Bình
Kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh các hạng mục dự án, đồng thời định hướng phát triển hệ sinh thái kinh tế sân bay, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Thủ đô.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: