Suy giảm thính lực do thiết bị công nghệ gia tăng ở người trẻ
Hoài Phương
06/03/2026, 08:40
Việc tiếp xúc với âm thanh lớn trong thời gian dài có thể dẫn đến mất thính lực do tiếng ồn, một dạng tổn thương thường diễn ra âm thầm. Dấu hiệu ban đầu có thể chỉ là cảm giác ù tai, nhưng tình trạng này cũng có thể trở thành vĩnh viễn...
Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng
Ninh) ghi nhận nhiều trường hợp người dân đến khám trong tình trạng nghe kém hoặc mất
thính lực đột ngột một bên tai. Không ít bệnh nhân cho biết buổi tối vẫn
sinh hoạt bình thường nhưng sáng hôm sau thức dậy đã thấy tai ù đặc, nghe như
“có bông bịt trong tai”.
BSCKII. Vũ Hồng Quân, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh
viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả, cho biết năm 2025, khoa đã điều trị hơn 100 trường
hợp ù tai, giảm sức nghe, trong đó có 16 trẻ em.
Tại Hà Nội, mới đây một bệnh nhân nam 26 tuổi đi khám trong tình trạng
ù tai nặng, kèm tiếng “iiii” kéo dài khó chịu, gần như không ngủ được và khó tập
trung vào công việc. ThS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh, Trưởng
khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc Yên Ninh, cho biết qua
khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận tối hôm trước anh đã đeo tai nghe liên tục
khoảng 5 giờ với âm lượng tối đa để chơi điện tử.
Dù cố gắng nghỉ ngơi ngay khi có cảm giác lạ ở tai, triệu chứng
của anh vẫn không thuyên giảm. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định đo thính lực
đồ và các kiểm tra chuyên sâu nhằm đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy
ngưỡng nghe ở dải tần số cao bị suy giảm rõ rệt – dấu hiệu điển hình của điếc đột
ngột do chấn thương âm thanh.
Phân tích cơ chế tổn thương, ThS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh cho biết: “Việc tiếp xúc với âm thanh cường độ lớn
trong thời gian dài có thể gây chấn thương âm thanh tại ốc tai, làm tổn thương
các tế bào lông thính giác - vốn có vai trò chuyển đổi dao động âm thanh thành
tín hiệu thần kinh dẫn truyền lên não. Khi các tế bào lông này bị tổn thương,
người bệnh sẽ xuất hiện ù tai, tiếng kêu liên tục trong tai và suy giảm thính lực
ở dải tần số âm thanh cao”.
Anh T.D. (35 tuổi, Thủ Đức, TP.HCM) cũng là một trường hợp
điển hình. Do thường xuyên đeo tai nghe trong thời gian dài, anh bắt đầu xuất
hiện các triệu chứng đau tai, chảy dịch vàng. Khi đến bệnh viện thăm khám, anh
được chẩn đoán viêm tai giữa. Sau khi loại trừ các yếu tố nguy cơ khác, các bác
sĩ xác định thói quen sử dụng tai nghe liên tục là nguyên nhân chính.
Theo BSCKII. Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh
viện Lê Văn Thịnh, tai nghe bluetooth tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tai nghe đặt trực tiếp
vào ống tai, làm bít đường dẫn khí, con đường quan trọng giúp âm thanh tác động
lên màng nhĩ. “Khi đường khí bị bít lâu dài, chức năng nghe suy giảm dần, người
bệnh khó nhận biết cho đến khi xuất hiện ù tai, đau tai hoặc giảm thính lực rõ
rệt”, bác sĩ Hùng phân tích.
BSCKII. Dương Thanh Hồng, Trưởng khoa Tai - Tai thần kinh, Bệnh
viện Tai Mũi Họng TP.HCM, cho biết hiện nay tai nghe đang được sử dụng phổ biến
ở thanh thiếu niên, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nhiều người nghe từ 1 - 3 giờ
mỗi ngày, vượt xa ngưỡng an toàn. Trong khi đó, cường độ âm thanh trên 85dB nếu
tiếp xúc thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ điếc không hồi phục. “Chỉ cần nghe nhạc
15 phút ở mức 120dB cũng có thể gây tổn thương thính giác nghiêm trọng”, bác sĩ
Hồng cảnh báo.
Chia sẻ tại chương trình nhân Ngày Thính giác Thế giới 3/3 ở
TP.HCM, PGS.TS.BSCKII. Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM,
cho biết thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp người trẻ bị điếc
đột ngột. Bệnh khởi phát trong vòng 72 giờ, người bệnh có thể mất thính lực ở một
hoặc cả hai tai, thường xảy ra sau một đêm ngủ dậy hoặc sau những thay đổi đột
ngột về nhiệt độ.
Theo phân tích của PGS Quang Minh, hệ thống mạch máu nuôi ốc
tai rất nhỏ và chỉ có một nhánh duy nhất. Khi xảy ra co thắt hoặc tắc nghẽn,
thính lực có thể mất ngay lập tức. Những bệnh lý nền như tăng huyết áp, rối loạn
mỡ máu, xơ vữa động mạch làm hẹp lòng mạch sẽ làm tăng nguy cơ.
Bên cạnh đó,
các nguyên nhân viêm nhiễm do virus, vi khuẩn; chấn thương vùng đầu, đặc biệt
là chấn thương xương đá; hoặc các khối u vùng góc cầu tiểu não cũng có thể gây
điếc với biểu hiện nghe kém một bên, mức độ nặng, kèm chóng mặt hoặc liệt mặt.
Song song với điếc đột ngột, dạng suy giảm thính lực do tiếng
ồn và thiết bị công nghệ đang gia tăng âm thầm ở người trẻ. PGS Quang Minh cho
biết, khác với chấn thương âm thanh do tiếng nổ lớn, tiếng ồn đô thị, âm nhạc
cường độ cao, hoặc thói quen đeo tai
nghe với âm lượng cao trong thời gian dài... gây tổn thương từ từ các tế bào lông
trong ốc tai. Khi các tế bào này bị phá hủy, khả năng phục hồi gần như không
còn.
Nguy hiểm ở chỗ những âm thanh không
cần quá lớn nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày vẫn có thể gây điếc. Giới trẻ thường
chủ quan nghe nhạc bằng tai nghe, hoặc
sinh hoạt trong môi trường âm thanh lớn như quán bar, vũ trường mà không có biện
pháp bảo vệ thính lực. Tổn thương xảy ra âm thầm, không gây đau, đến khi phát
hiện thì thính lực đã suy giảm đáng kể và rất khó điều trị.
Bác sĩ Minh nhấn mạnh, bệnh nhân điếc đột ngột do nguyên
nhân mạch máu cần nhập viện ngay trong "thời gian vàng" hai tuần đầu
để bác sĩ dùng thuốc giãn mạch, tăng tuần hoàn, giúp đẩy tỷ lệ phục hồi lên tới
70%.
Là cơ sở chuyên khoa đầu ngành về tai mũi họng, các bác sĩ Bệnh
viện Tai Mũi Họng Trung ương khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ thính
giác bằng những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả: Khám và tầm soát thính lực định
kỳ, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh và người cao tuổi.
Giữ âm lượng tai nghe dưới
60% công suất và không nghe liên tục quá 60 phút. Sau đó, tai cần được nghỉ khoảng
15 – 20 phút để phục hồi. Ngoài ra, cần sử dụng thiết bị bảo hộ khi làm việc trong môi
trường nhiều tiếng ồn. Cần điều trị sớm các bệnh lý về tai; không tự ý dùng thuốc
nhỏ tai hoặc lấy ráy tai sai cách…
Hiện nay, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như đo thính lực khách quan, cấy ốc tai
điện tử, phẫu thuật tai vi phẫu…, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị
và phục hồi chức năng nghe cho người bệnh.
“Nhận diện” rối loạn lo âu ở người trẻ
14:11, 04/03/2026
Nhiều người trẻ ở Việt Nam chủ quan với bệnh lý xuất huyết tiêu hóa
15:46, 03/03/2026
Phần lớn người Việt nhận thức béo phì là bệnh lý mạn tính
Áp lực học tập, công việc, tài chính cùng sự tác động liên tục từ mạng xã hội khiến nhiều người trẻ hiện nay rơi vào trạng thái lo âu kéo dài nhưng không nhận biết được tình trạng bệnh lý…
Nhiều người trẻ ở Việt Nam chủ quan với bệnh lý xuất huyết tiêu hóa
Xuất huyết tiêu hóa hay còn gọi là chảy máu đường tiêu hóa là bệnh lý thường gặp ở người trung niên hoặc cao tuổi. Tuy nhiên, hiện số người bệnh nhân trẻ tăng lên đáng kể với nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lối sống và thói quen ăn uống thiếu khoa học...
Bài toán cân bằng giữa giá cả và chất lượng của ngành công nghiệp Wellness
Xây dựng một đế chế chăm sóc sức khỏe toàn diện, phục vụ đại chúng sẽ đi kèm với những rào cản về tài chính và vận hành không hề nhỏ. Nhưng khi những chi phí ban đầu được hấp thụ, tiềm năng lợi nhuận của ngành Wellness là không thể phủ nhận...
Bệnh hiếm đòi hỏi cách tiếp cận bài bản, dài hạn và nhân văn
Những tác động của bệnh hiếm không hề nhỏ bé. Quy mô ảnh hưởng lớn, gánh nặng lớn hơn xã hội hình dung, và trách nhiệm của hệ thống y tế cũng tỷ lệ thuận với mức độ thách thức đó…
Công nghệ giúp giảm gánh nặng bệnh mạn tính
Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực chẩn đoán bệnh giờ đây đang “đến gần” đời sống hơn bao giờ hết, hỗ trợ chuyển dịch từ chăm sóc theo đợt sang chăm sóc liên tục. Nếu thành công, các thiết bị theo dõi sức khỏe có thể trở thành một “mảnh ghép” quan trọng trong tương lai của ngành y tế...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: