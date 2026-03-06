Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Sức khỏe

Suy giảm thính lực do thiết bị công nghệ gia tăng ở người trẻ

Hoài Phương

06/03/2026, 08:40

Việc tiếp xúc với âm thanh lớn trong thời gian dài có thể dẫn đến mất thính lực do tiếng ồn, một dạng tổn thương thường diễn ra âm thầm. Dấu hiệu ban đầu có thể chỉ là cảm giác ù tai, nhưng tình trạng này cũng có thể trở thành vĩnh viễn...

Theo WHO, hiện có hơn 1,5 tỷ người trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng suy giảm thính lực.
Theo WHO, hiện có hơn 1,5 tỷ người trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng suy giảm thính lực.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) ghi nhận nhiều trường hợp người dân đến khám trong tình trạng nghe kém hoặc mất thính lực đột ngột một bên tai. Không ít bệnh nhân cho biết buổi tối vẫn sinh hoạt bình thường nhưng sáng hôm sau thức dậy đã thấy tai ù đặc, nghe như “có bông bịt trong tai”.

BSCKII. Vũ Hồng Quân, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả, cho biết năm 2025, khoa đã điều trị hơn 100 trường hợp ù tai, giảm sức nghe, trong đó có 16 trẻ em. 

Tại Hà Nội, mới đây một bệnh nhân nam 26 tuổi đi khám trong tình trạng ù tai nặng, kèm tiếng “iiii” kéo dài khó chịu, gần như không ngủ được và khó tập trung vào công việc. ThS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc Yên Ninh, cho biết qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận tối hôm trước anh đã đeo tai nghe liên tục khoảng 5 giờ với âm lượng tối đa để chơi điện tử.

Dù cố gắng nghỉ ngơi ngay khi có cảm giác lạ ở tai, triệu chứng của anh vẫn không thuyên giảm. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định đo thính lực đồ và các kiểm tra chuyên sâu nhằm đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy ngưỡng nghe ở dải tần số cao bị suy giảm rõ rệt – dấu hiệu điển hình của điếc đột ngột do chấn thương âm thanh.

Kết quả đo thính lực đồ của bệnh nhân cải thiện rõ ràng một tuần điều trị.
Kết quả đo thính lực đồ của bệnh nhân cải thiện rõ ràng một tuần điều trị.

Phân tích cơ chế tổn thương, ThS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh cho biết: “Việc tiếp xúc với âm thanh cường độ lớn trong thời gian dài có thể gây chấn thương âm thanh tại ốc tai, làm tổn thương các tế bào lông thính giác - vốn có vai trò chuyển đổi dao động âm thanh thành tín hiệu thần kinh dẫn truyền lên não. Khi các tế bào lông này bị tổn thương, người bệnh sẽ xuất hiện ù tai, tiếng kêu liên tục trong tai và suy giảm thính lực ở dải tần số âm thanh cao”.

Anh T.D. (35 tuổi, Thủ Đức, TP.HCM) cũng là một trường hợp điển hình. Do thường xuyên đeo tai nghe trong thời gian dài, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau tai, chảy dịch vàng. Khi đến bệnh viện thăm khám, anh được chẩn đoán viêm tai giữa. Sau khi loại trừ các yếu tố nguy cơ khác, các bác sĩ xác định thói quen sử dụng tai nghe liên tục là nguyên nhân chính.

Theo BSCKII. Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, tai nghe bluetooth tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tai nghe đặt trực tiếp vào ống tai, làm bít đường dẫn khí, con đường quan trọng giúp âm thanh tác động lên màng nhĩ. “Khi đường khí bị bít lâu dài, chức năng nghe suy giảm dần, người bệnh khó nhận biết cho đến khi xuất hiện ù tai, đau tai hoặc giảm thính lực rõ rệt”, bác sĩ Hùng phân tích.

BSCKII. Dương Thanh Hồng, Trưởng khoa Tai - Tai thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, cho biết hiện nay tai nghe đang được sử dụng phổ biến ở thanh thiếu niên, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nhiều người nghe từ 1 - 3 giờ mỗi ngày, vượt xa ngưỡng an toàn. Trong khi đó, cường độ âm thanh trên 85dB nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ điếc không hồi phục. “Chỉ cần nghe nhạc 15 phút ở mức 120dB cũng có thể gây tổn thương thính giác nghiêm trọng”, bác sĩ Hồng cảnh báo.

Do thường xuyên đeo tai nghe trong thời gian dài, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau tai, chảy dịch vàng. 
Do thường xuyên đeo tai nghe trong thời gian dài, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau tai, chảy dịch vàng. 

Chia sẻ tại chương trình nhân Ngày Thính giác Thế giới 3/3 ở TP.HCM, PGS.TS.BSCKII. Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, cho biết thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp người trẻ bị điếc đột ngột. Bệnh khởi phát trong vòng 72 giờ, người bệnh có thể mất thính lực ở một hoặc cả hai tai, thường xảy ra sau một đêm ngủ dậy hoặc sau những thay đổi đột ngột về nhiệt độ.

Theo phân tích của PGS Quang Minh, hệ thống mạch máu nuôi ốc tai rất nhỏ và chỉ có một nhánh duy nhất. Khi xảy ra co thắt hoặc tắc nghẽn, thính lực có thể mất ngay lập tức. Những bệnh lý nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch làm hẹp lòng mạch sẽ làm tăng nguy cơ.

Bên cạnh đó, các nguyên nhân viêm nhiễm do virus, vi khuẩn; chấn thương vùng đầu, đặc biệt là chấn thương xương đá; hoặc các khối u vùng góc cầu tiểu não cũng có thể gây điếc với biểu hiện nghe kém một bên, mức độ nặng, kèm chóng mặt hoặc liệt mặt.

Song song với điếc đột ngột, dạng suy giảm thính lực do tiếng ồn và thiết bị công nghệ đang gia tăng âm thầm ở người trẻ. PGS Quang Minh cho biết, khác với chấn thương âm thanh do tiếng nổ lớn, tiếng ồn đô thị, âm nhạc cường độ cao, hoặc thói quen đeo tai nghe với âm lượng cao trong thời gian dài... gây tổn thương từ từ các tế bào lông trong ốc tai. Khi các tế bào này bị phá hủy, khả năng phục hồi gần như không còn.

Cường độ âm thanh trên 85dB nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ điếc không hồi phục.
Cường độ âm thanh trên 85dB nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ điếc không hồi phục.

Nguy hiểm ở chỗ những âm thanh không cần quá lớn nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày vẫn có thể gây điếc. Giới trẻ thường chủ quan nghe nhạc bằng tai nghe, hoặc sinh hoạt trong môi trường âm thanh lớn như quán bar, vũ trường mà không có biện pháp bảo vệ thính lực. Tổn thương xảy ra âm thầm, không gây đau, đến khi phát hiện thì thính lực đã suy giảm đáng kể và rất khó điều trị.

Bác sĩ Minh nhấn mạnh, bệnh nhân điếc đột ngột do nguyên nhân mạch máu cần nhập viện ngay trong "thời gian vàng" hai tuần đầu để bác sĩ dùng thuốc giãn mạch, tăng tuần hoàn, giúp đẩy tỷ lệ phục hồi lên tới 70%. 

Là cơ sở chuyên khoa đầu ngành về tai mũi họng, các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ thính giác bằng những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả: Khám và tầm soát thính lực định kỳ, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh và người cao tuổi.

Tiếng ồn đô thị, âm nhạc cường độ cao, môi trường làm việc nhiều âm thanh lớn... có thể gây tổn thương cho thính lực.
Tiếng ồn đô thị, âm nhạc cường độ cao, môi trường làm việc nhiều âm thanh lớn... có thể gây tổn thương cho thính lực.

Giữ âm lượng tai nghe dưới 60% công suất và không nghe liên tục quá 60 phút. Sau đó, tai cần được nghỉ khoảng 15 – 20 phút để phục hồi. Ngoài ra, cần sử dụng thiết bị bảo hộ khi làm việc trong môi trường nhiều tiếng ồn. Cần điều trị sớm các bệnh lý về tai; không tự ý dùng thuốc nhỏ tai hoặc lấy ráy tai sai cách…

Hiện nay, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như đo thính lực khách quan, cấy ốc tai điện tử, phẫu thuật tai vi phẫu…, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng nghe cho người bệnh.

“Nhận diện” rối loạn lo âu ở người trẻ

14:11, 04/03/2026

“Nhận diện” rối loạn lo âu ở người trẻ

Nhiều người trẻ ở Việt Nam chủ quan với bệnh lý xuất huyết tiêu hóa

15:46, 03/03/2026

Nhiều người trẻ ở Việt Nam chủ quan với bệnh lý xuất huyết tiêu hóa

Phần lớn người Việt nhận thức béo phì là bệnh lý mạn tính

09:18, 27/02/2026

Phần lớn người Việt nhận thức béo phì là bệnh lý mạn tính

Đọc thêm

“Nhận diện” rối loạn lo âu ở người trẻ

“Nhận diện” rối loạn lo âu ở người trẻ

Áp lực học tập, công việc, tài chính cùng sự tác động liên tục từ mạng xã hội khiến nhiều người trẻ hiện nay rơi vào trạng thái lo âu kéo dài nhưng không nhận biết được tình trạng bệnh lý…

Nhiều người trẻ ở Việt Nam chủ quan với bệnh lý xuất huyết tiêu hóa

Nhiều người trẻ ở Việt Nam chủ quan với bệnh lý xuất huyết tiêu hóa

Xuất huyết tiêu hóa hay còn gọi là chảy máu đường tiêu hóa là bệnh lý thường gặp ở người trung niên hoặc cao tuổi. Tuy nhiên, hiện số người bệnh nhân trẻ tăng lên đáng kể với nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lối sống và thói quen ăn uống thiếu khoa học...

Bài toán cân bằng giữa giá cả và chất lượng của ngành công nghiệp Wellness

Bài toán cân bằng giữa giá cả và chất lượng của ngành công nghiệp Wellness

Xây dựng một đế chế chăm sóc sức khỏe toàn diện, phục vụ đại chúng sẽ đi kèm với những rào cản về tài chính và vận hành không hề nhỏ. Nhưng khi những chi phí ban đầu được hấp thụ, tiềm năng lợi nhuận của ngành Wellness là không thể phủ nhận...

Bệnh hiếm đòi hỏi cách tiếp cận bài bản, dài hạn và nhân văn

Bệnh hiếm đòi hỏi cách tiếp cận bài bản, dài hạn và nhân văn

Những tác động của bệnh hiếm không hề nhỏ bé. Quy mô ảnh hưởng lớn, gánh nặng lớn hơn xã hội hình dung, và trách nhiệm của hệ thống y tế cũng tỷ lệ thuận với mức độ thách thức đó…

Công nghệ giúp giảm gánh nặng bệnh mạn tính

Công nghệ giúp giảm gánh nặng bệnh mạn tính

Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực chẩn đoán bệnh giờ đây đang “đến gần” đời sống hơn bao giờ hết, hỗ trợ chuyển dịch từ chăm sóc theo đợt sang chăm sóc liên tục. Nếu thành công, các thiết bị theo dõi sức khỏe có thể trở thành một “mảnh ghép” quan trọng trong tương lai của ngành y tế...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

