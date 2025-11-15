Thứ Bảy, 15/11/2025

Khẩn trương trình Bộ Chính trị đề án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Lý Hà

15/11/2025, 15:09

Thường trực Chính phủ họp cho ý kiến về Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là hai dự án quy mô lớn, định hình không gian phát triển mới của Thủ đô, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, rà soát cơ chế và chuẩn bị các bước trình Bộ Chính trị...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội - Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội - Ảnh: VGP

Trưa ngày 15/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic của Hà Nội.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo Quy hoạch chung Thủ đô, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong năm trục chiến lược, có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài hơn 40 km dọc sông Hồng, qua 16 xã, phường trong Vành đai 4. Dự án tác động tới khoảng 40.000 người dân, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng. Đồ án đã được Hà Nội định hướng gồm 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha.

Dự án được kỳ vọng giúp Hà Nội đạt bốn mục tiêu: giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị và xử lý úng ngập nội đô. Đồng thời, trục đại lộ hoàn thành sẽ kết nối toàn bộ các cầu vượt sông Hồng, tạo trục không gian liên tục, đồng bộ.

Hà Nội đặt mục tiêu khởi công vào ngày 19/12/2025 và hoàn thành năm 2030, đồng thời đề xuất một số cơ chế đặc biệt về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư để đảm bảo tiến độ.

Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai phân khu C và D với diện tích hơn 8.200 ha. Phân khu C rộng gần 4.500 ha thuộc các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín; phân khu D hơn 3.700 ha thuộc Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa.

Quy hoạch nghiên cứu các chức năng chính như đất thể dục thể thao, đất ở, đất hỗn hợp, dịch vụ công cộng, trường học, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, đất di tích – tôn giáo, đất an ninh, quốc phòng và đất nông nghiệp. Đây sẽ là quỹ đất quan trọng để Hà Nội phát triển tổ hợp thể thao – đô thị quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu dài hạn.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Thường trực Chính phủ đồng tình về chủ trương đối với cả hai đồ án. Do đây là các dự án quan trọng, có tác động lớn đến định hướng phát triển Thủ đô theo hướng “sáng, xanh, sạch đẹp”, hiện đại và tầm cỡ quốc tế; đồng thời, yêu cầu Hà Nội cùng các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ để trình Bộ Chính trị xin chủ trương.

Thủ tướng lưu ý những cơ chế, chính sách đã được quy định trong Luật Thủ đô thì không nêu lại trong Tờ trình. Đối với những cơ chế chưa có, Hà Nội cần đề xuất rõ lý do và căn cứ. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc của Thủ đô thì không trình lên Bộ Chính trị để tránh trùng lặp.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cùng các bộ, ngành và Hà Nội hoàn thiện Tờ trình, làm rõ các nội dung cần xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, các cơ quan sẽ triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Nhấn mạnh yêu cầu rà soát lại quy hoạch tổng thể và quy hoạch phân khu theo hướng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, xanh – sạch – đẹp, Thủ tướng đề nghị Hà Nội xây dựng Đề án khai thác hiệu quả không gian mặt nước, mặt đất, không gian ngầm và không gian vũ trụ của thành phố.

Thủ tướng cho rằng các vấn đề chuyên ngành như đê điều, khoáng sản, đánh giá tác động môi trường cần được hoàn thiện đúng quy định, bảo đảm đồng bộ với đồ án tổng thể.

Thủ tướng đề nghị thành phố nỗ lực chuẩn bị để có thể khởi công cả hai dự án vào ngày 19/12/2025, tạo động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

dự án Hà Nội 2025 Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội quy hoạch tổng thể Hà Nội quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

