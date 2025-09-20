Thứ Bảy, 20/09/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Lý Hà

20/09/2025, 10:23

Sáng 20/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng. Đây là hội nghị đầu tiên diễn ra sau khi các địa phương trong vùng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, chủ trì Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, chủ trì Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng. Ảnh: VGP

Cùng dự có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Tại hội nghị, Thủ tướng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh kinh tế hiện tại là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của toàn vùng đạt 9,32%, dẫn đầu các vùng kinh tế-xã hội trong cả nước, trong đó, có 4/6 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trở lên.

Chỉ rõ các tiềm năng, thế mạnh, tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng Đồng bằng sông Hồng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử văn hóa, kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đổi mới tư duy theo hướng nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, hành động quyết liệt; chủ động thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới; khai thác hiệu quả tiềm lực của vùng.

Nêu hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước; mục tiêu tăng trưởng từ 8,3 - 8,5% trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng tập trung thảo luận: Những việc cần làm để thúc đẩy các động lực tăng trưởng của các địa phương và của vùng, góp phần cùng cả nước đạt các mục tiêu;

Những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong định hướng phát triển vùng với không gian phát triển mới, nhất là trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thống nhất, thông suốt;

Tăng cường liên kết vùng, liên kết khu vực, quốc tế, tạo kết nối các trung tâm tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các công trình văn hóa-xã hội, thể thao như các sân vận động tầm cỡ quốc tế, nhà ở xã hội, các dự án an sinh xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường; có giải pháp khắc phục "điểm nghẽn", phát triển xanh, nhanh, thông minh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn với vai trò là động lực quan trọng nhất của đất nước, toàn vùng Đồng bằng sông Hồng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, quyết tâm cùng với vùng Đông Nam Bộ thúc đẩy, tạo động lực, truyền cảm hứng cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2025, nhiều địa phương trong vùng đã có sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng 2 con số như: Hải Phòng (11,2%), Quảng Ninh (11%), Bắc Ninh (10,5%) và Ninh Bình (10,8%). Điều này cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của vùng, đặc biệt trong bối cảnh thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với lũy kế đạt 5,4 tỷ USD, chiếm 49,2% tổng số vốn đăng ký của cả nước.

Vùng Đồng bằng sông Hồng cũng đã khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực. Trong 8 tháng đầu năm 2025, vùng này dẫn đầu về thu ngân sách nhà nước với tổng thu đạt trên 814,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,8% tổng thu cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của vùng cũng đạt 129,3 tỷ USD, chiếm khoảng 32,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của vùng đạt 53,6% kế hoạch giao, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

