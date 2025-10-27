Thứ Hai, 27/10/2025

Kinh tế xanh

Bất động sản

Hà Nội thành lập Tổ công tác chỉ đạo Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thanh Xuân

27/10/2025, 09:46

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5309/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác; 2 Tổ phó là Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh và Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng.

Các thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành chủ chốt như: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an Thành phố, Viện Quy hoạch xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, cùng đại diện chính quyền địa phương khu vực Hồng Hà và các phường, xã liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng; triển khai công tác lập quy hoạch; đề xuất chủ trương đầu tư và các dự án thành phần; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời chuẩn bị hồ sơ, báo cáo trình Thành ủy, UBND Thành phố, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Về quy chế hoạt động, Tổ công tác sẽ họp định kỳ 2 tuần/lần, đồng thời có thể tổ chức các phiên họp chuyên đề đột xuất khi cần thiết. Tổ trưởng được quyền triệu tập, chủ trì các cuộc họp và chỉ đạo nhóm giúp việc để đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác sẽ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - tuyến giao thông - không gian xanh được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo khu vực ven sông, kết nối phát triển hai bờ, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, hiện đại và bền vững. Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã giao cho các sở, ban, ngành, nghiên cứu, hoàn thiện trình tự các bước tiếp theo để có thể khởi công dự án đầu năm 2026.

Theo đề xuất, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest sẽ thực hiện Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 80 km, chủ yếu là đi trên cao (cầu cạn) dọc theo hai bên bờ sông.

Đề xuất cũng đặt ra phương án khai thác quỹ đất dọc sông Hồng để phát triển không gian cây xanh, xây công viên và các khu vực công cộng. Mục tiêu nhằm là biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch và tạo nên một “Kỳ tích sông Hồng”, từng bước giải quyết thực trạng “thành phố quay lưng vào sông”.

Từ khóa:

bất động sản Hà Nội quy hoạch trục sông hồng

