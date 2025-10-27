Hà Nội thành lập Tổ công tác chỉ đạo Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
27/10/2025, 09:46
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5309/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng…
Theo Quyết định, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác; 2 Tổ phó là Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh và Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng.
Các thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành chủ chốt như: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an Thành phố, Viện Quy hoạch xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, cùng đại diện chính quyền địa phương khu vực Hồng Hà và các phường, xã liên quan.
Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng; triển khai công tác lập quy hoạch; đề xuất chủ trương đầu tư và các dự án thành phần; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời chuẩn bị hồ sơ, báo cáo trình Thành ủy, UBND Thành phố, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.
Về quy chế hoạt động, Tổ công tác sẽ họp định kỳ 2 tuần/lần, đồng thời có thể tổ chức các phiên họp chuyên đề đột xuất khi cần thiết. Tổ trưởng được quyền triệu tập, chủ trì các cuộc họp và chỉ đạo nhóm giúp việc để đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác sẽ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - tuyến giao thông - không gian xanh được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo khu vực ven sông, kết nối phát triển hai bờ, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, hiện đại và bền vững. Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã giao cho các sở, ban, ngành, nghiên cứu, hoàn thiện trình tự các bước tiếp theo để có thể khởi công dự án đầu năm 2026.
Theo đề xuất, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest sẽ thực hiện Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 80 km, chủ yếu là đi trên cao (cầu cạn) dọc theo hai bên bờ sông.
Đề xuất cũng đặt ra phương án khai thác quỹ đất dọc sông Hồng để phát triển không gian cây xanh, xây công viên và các khu vực công cộng. Mục tiêu nhằm là biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch và tạo nên một “Kỳ tích sông Hồng”, từng bước giải quyết thực trạng “thành phố quay lưng vào sông”.
10:01, 24/10/2025
Với tổng giá trị toàn cầu đạt 393,3 nghìn tỷ USD, bất động sản vẫn là “kho lưu trữ giá trị” lớn nhất của nhân loại. Và giới tinh hoa đang bước sang một kỷ nguyên mới: “săn” những bất động sản biểu tượng - “trophy asset” như một chiến lược bảo toàn và kế nhiệm tài sản qua nhiều thế hệ.
Tối ngày 24/10/2025, tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, Masterise Homes đã xuất sắc được vinh danh ở hạng mục quan trọng “Best Luxury Developer” (Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam).
Giá nhà ở đã tăng vượt xa mức hợp lý trong nhiều năm qua, tạo ra khoảng cách lớn với khả năng chi trả của người dân. Theo ước tính của một số chuyên gia, tại Việt Nam, từ năm 1990 đến nay, giá bất động sản đã tăng tới 400 lần. Nếu năm 1990, một chiếc xe máy có thể đổi được một căn nhà, thì nay chỉ đổi được khung cửa sổ đẹp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: