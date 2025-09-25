Khát vọng kinh tế tư nhân đồng hành cùng tầm nhìn quốc gia
Bảo Trâm
25/09/2025, 15:29
Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong bức tranh kinh tế quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng...
Theo số liệu mới nhất, khu vực này đã đóng góp khoảng 50% GDP và tạo ra hơn 80% việc làm, cho thấy sức mạnh và tiềm năng to lớn của các doanh nghiệp tư nhân trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra một giai đoạn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân mở rộng quy mô và nâng cao năng lực quản trị. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của khu vực tư nhân trong chiến lược phát triển quốc gia mà còn tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Sự ra đời của “Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL) vào tháng 9/2025 là một minh chứng cho nỗ lực này, nhằm thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa khu vực tư nhân và các cơ quan quản lý nhà nước.
Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn như VinGroup và THACO đã mạnh dạn tham gia vào các dự án hạ tầng trọng điểm, thể hiện khát vọng và tiềm lực của khu vực này. Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, nhấn mạnh rằng Việt Nam đang có một khát vọng lớn lao về việc xây dựng một quốc gia phồn vinh, hạnh phúc. Để đạt được điều này, khu vực tư nhân cần tận dụng tối đa những cơ hội mà Nhà nước đã tạo ra, đồng thời hợp tác chặt chẽ với chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.
Tuy nhiên, để phát triển mạnh mẽ hơn, khu vực tư nhân cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng tinh thần kinh doanh và tư duy kiến tạo của doanh nghiệp tư nhân đang ngày càng phát triển, không chỉ thúc đẩy sự đổi mới trong nội bộ mà còn tạo động lực cho khu vực công. Ông cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp tư nhân lớn hiện nay đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về thị trường, từ đó có thể đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với thực tiễn.
Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khoảng 48 luật trong thời gian tới, đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân chủ động tham gia vào quá trình xây dựng chính sách. Ông Mai Hữu Tín, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, nhấn mạnh rằng sự đồng hành của cộng đồng doanh nhân trẻ là rất cần thiết để đưa nền kinh tế Việt Nam tiến nhanh và bền vững.
Tóm lại, khu vực kinh tế tư nhân đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa khát vọng phát triển của Việt Nam. Với những chính sách hỗ trợ từ Nhà nước và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, khu vực tư nhân hoàn toàn có thể trở thành động lực chính cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Đồng Nai: Chốt thời hạn di dời 4 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa I
Bốn doanh nghiệp cuối cùng còn lại ở khu công nghiệp Biên Hòa I phải nghiêm túc chấp hành chủ trương, khẩn trương di dời và bàn giao mặt bằng; thời hạn ấn định cho các doanh nghiệp này là trước ngày 30/9/2025. Trường hợp cố tình chậm trễ, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án...
Nhà máy ô tô VEAM (VM) nỗ lực giải phóng hàng tồn kho, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới
Nhà máy ô tô VEAM (VM) áp dụng phương án giảm giá mạnh để tạo sức cạnh tranh và chia thành lô nhỏ, số lượng 1-5 xe mỗi lô nhằm mở rộng đối tượng khách hàng là đại lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng trực tiếp.
Tuyến hàng hải mới Cửa Lò – Dongguan tạo động lực thúc đẩy xuất nhập khẩu
Tuyến vận tải container quốc tế Cửa Lò – Dongguan chính thức đi vào hoạt động, mở ra kênh kết nối trực tiếp hàng hóa Bắc Trung Bộ với Trung Quốc, đồng thời giảm chi phí và rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu
Sáng 25/9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025, tập trung vào các nội dung quan trọng về nhân sự và hoạt động của Hãng trong thời gian tới...
Nhu cầu dùng điện tăng mạnh, một doanh nghiệp điện được dự báo lợi nhuận tăng 1.308% trong quý 3
Tính riêng tháng 7, tháng 8 và 20 ngày đầu tháng 9, tăng trưởng tiêu thụ rơi vào ~7,7% so với cùng kỳ, đặc biệt trong tháng 9 ghi nhận mức tăng ~13% cho thấy sự phục hồi khá rõ rệt về nhu cầu. Một doanh nghiệp ngành điện được dự báo lợi nhuận tăng 1.308% so với quý 2...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: