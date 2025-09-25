Khát vọng kinh tế tư nhân đồng hành cùng tầm nhìn quốc gia

Theo số liệu mới nhất, khu vực này đã đóng góp khoảng 50% GDP và tạo ra hơn 80% việc làm, cho thấy sức mạnh và tiềm năng to lớn của các doanh nghiệp tư nhân trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra một giai đoạn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân mở rộng quy mô và nâng cao năng lực quản trị. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của khu vực tư nhân trong chiến lược phát triển quốc gia mà còn tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Sự ra đời của “Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL) vào tháng 9/2025 là một minh chứng cho nỗ lực này, nhằm thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa khu vực tư nhân và các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn như VinGroup và THACO đã mạnh dạn tham gia vào các dự án hạ tầng trọng điểm, thể hiện khát vọng và tiềm lực của khu vực này. Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, nhấn mạnh rằng Việt Nam đang có một khát vọng lớn lao về việc xây dựng một quốc gia phồn vinh, hạnh phúc. Để đạt được điều này, khu vực tư nhân cần tận dụng tối đa những cơ hội mà Nhà nước đã tạo ra, đồng thời hợp tác chặt chẽ với chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Tuy nhiên, để phát triển mạnh mẽ hơn, khu vực tư nhân cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng tinh thần kinh doanh và tư duy kiến tạo của doanh nghiệp tư nhân đang ngày càng phát triển, không chỉ thúc đẩy sự đổi mới trong nội bộ mà còn tạo động lực cho khu vực công. Ông cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp tư nhân lớn hiện nay đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về thị trường, từ đó có thể đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khoảng 48 luật trong thời gian tới, đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân chủ động tham gia vào quá trình xây dựng chính sách. Ông Mai Hữu Tín, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, nhấn mạnh rằng sự đồng hành của cộng đồng doanh nhân trẻ là rất cần thiết để đưa nền kinh tế Việt Nam tiến nhanh và bền vững.

Tóm lại, khu vực kinh tế tư nhân đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa khát vọng phát triển của Việt Nam. Với những chính sách hỗ trợ từ Nhà nước và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, khu vực tư nhân hoàn toàn có thể trở thành động lực chính cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai...

