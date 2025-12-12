Khi Bảo hiểm không chỉ là hợp đồng: 17 năm niềm tin khách hàng trao gửi BSH

“BSH luôn có mặt khi tôi cần” – lời chia sẻ của khách hàng đã khắc họa hành trình 17 năm của Bảo hiểm BSH theo một cách rất riêng: Không bằng khẩu hiệu, mà bằng những lần lắng nghe, phản hồi, hiện diện đúng lúc như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp họ được bảo vệ kịp thời mỗi khi rủi ro xảy ra.

Không chỉ đo bằng doanh thu, số hợp đồng hay thị phần, hành trình 17 năm của Bảo hiểm BSH còn được “đo” bằng niềm tin khách hàng. Đó là vô số câu chuyện rất đỗi đời thường: Một cuộc gọi lúc ngày nghỉ vẫn có người bắt máy, một hồ sơ được xử lý nhanh hơn dự kiến, một lời giải thích kịp thời để khách hàng bớt lo… Những khoảnh khắc ấy là minh chứng cho hành trình đồng hành bền bỉ – nơi hai chữ “bảo hiểm” không chỉ nằm trên giấy tờ, mà hiện diện trong sự an tâm của mỗi khách hàng khi nghĩ đến BSH.

NIỀM TIN TỪ NHỮNG LẦN “CÓ MẶT ĐÚNG LÚC”

17 năm trên thị trường bảo hiểm là hành trình dài của những con số, cùng những khoảnh khắc khi rủi ro ập đến bất ngờ. Theo thống kê, tính tới giữa tháng 12/2025, BSH đã ghi nhận khoảng 248.000 vụ tổn thất trên toàn quốc, với tổng số tiền bồi thường ước tính hơn 1.343 tỷ đồng.

Đằng sau những con số ấy là hàng trăm câu chuyện đời thực. Ví như trong những đợt bão lũ gần đây, ở nhiều địa phương, hình ảnh quen thuộc là các giám định viên BSH bám hiện trường, hướng dẫn khách hàng, thu thập chứng cứ, đưa xe về gara… Ngay cả khi văn phòng BSH cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, ngập sâu như ở Thái Nguyên, những cán bộ BSH khi ấy vừa chống lũ cho nhà mình vừa đi giám định cho khách. Họ đã biến chiếc xe thành trung tâm xử lý hồ sơ tạm thời để đảm bảo công tác tiếp nhận và giám định không bị gián đoạn.

Giám định BSH nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận tổn thất

Trải nghiệm của từng khách hàng cá nhân và tổ chức là những điểm chạm cụ thể, nơi uy tín thương hiệu được hình thành và củng cố. Chị Phạm Thị Hằng – cán bộ Phòng Tổ chức Nhân sự, Công ty Chứng khoán SHS, người phụ trách phúc lợi cho nhân viên cho biết, điều chị quan tâm nhất không chỉ là quyền lợi trong hợp đồng, mà còn là tốc độ và thái độ khi có sự cố thực sự xảy ra: “Tôi coi BSH như một người bạn tin cậy trong quá trình chăm lo an sinh cho nhân sự. Điều khiến tôi hài lòng nhất là tinh thần phục vụ nhanh chóng, chu đáo và luôn sẵn sàng đồng hành. Ngay cả trong những dịp lễ, Tết, BSH vẫn duy trì hỗ trợ 24/24. BSH luôn có mặt khi tôi cần. Đây là cơ sở để SHS đặt niềm tin vào BSH từ năm 2019 cho đến nay”.

Ở Tập đoàn T&T, nơi các dự án xây dựng và kinh tế quy mô lớn đòi hỏi sự chính xác và kỷ luật rất cao, chị Vũ Việt Hà – Ban Kinh tế Xây dựng, cũng có những trải nghiệm tương tự. Chị kể, với các dự án, mỗi hồ sơ bảo hiểm thường gắn với tiến độ thi công, dòng tiền và trách nhiệm của cả đội phụ trách.

Việc mỗi lần gửi hồ sơ sang dù vào thời điểm nào cũng đều nhận lại phản hồi nhanh, rõ ràng từ phía BSH. Khi được hỏi chọn một từ để nói về Bảo hiểm BSH, chị chọn hai chữ “uy tín”. Chị nhấn mạnh, đây không chỉ là một lời khen, mà là kết quả của những lần phối hợp nhiều năm qua đã chứng minh được tính cách, sự rõ ràng và đáng tin cậy của BSH trong vai trò đối tác.

NỀN TẢNG VỮNG VÀNG CHO CAM KẾT “AN TOÀN ĐỂ PHÁT TRIỂN”

Thành lập ngày 10/12/2008 với xuất phát điểm là một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trẻ, BSH từng bước mở rộng mạng lưới trên khắp cả nước, đa dạng hóa sản phẩm từ bảo hiểm xe cơ giới, tài sản – kỹ thuật, hàng hải đến bảo hiểm sức khỏe… Từ một thương hiệu mới, BSH hiện nằm trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam, được vinh danh tại nhiều giải thưởng như Sao Vàng Đất Việt, Thương hiệu Mạnh Việt Nam, Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á…

Một dấu mốc quan trọng là việc DB Insurance – doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn thứ 2 tại Hàn Quốc, chính thức trở thành cổ đông chiến lược của BSH. Thương vụ này không chỉ mang đến dòng vốn ngoại mà còn đưa vào BSH hệ thống chuẩn mực quản trị rủi ro, kinh nghiệm phát triển sản phẩm, mạng lưới hợp tác quốc tế... Đó chính là nền tảng để BSH thực hiện nhất quán cam kết “An toàn để phát triển”, góp phần củng cố hình ảnh một “lá chắn tài chính” tin cậy.

Khách hàng, đối tác luôn dành niềm tin cho BSH.

Để phục vụ tốt hơn và mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác, bước sang năm thứ 18 trong hành trình phát triển, cùng với việc tái cấu trúc toàn diện, BSH đặt ra tầm nhìn mới trở thành công ty bảo hiểm công nghệ toàn diện. Nơi công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là “xương sống” của toàn bộ hoạt động từ quản trị, vận hành đến kinh doanh và bồi thường.

Từ câu nói giản dị “BSH luôn có mặt khi tôi cần” đến hai chữ “uy tín” mà khách hàng ưu ái gửi trao đã trở tài sản vô hình quý giá nhất mà BSH đã bền bỉ gây dựng suốt 17 năm. Đây sẽ là động lực để BSH tự hào tiến bước trên hành trình phát triển, vì sự an toàn và thịnh vượng lâu dài của khách hàng và đối tác.

