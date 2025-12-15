Khởi đầu hành trình kinh doanh bền vững với công nghệ cao từ BIZ MBBank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) đồng hành cùng doanh nghiệp mới thành lập và hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp mở tài khoản, tận dụng chính sách miễn giảm thuế thu nhập của Chính phủ.

NHU CẦU SỞ HỮU TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP NGÀY CÀNG LỚN

Với nhóm hộ kinh doanh vừa chuyển đổi, tài khoản doanh nghiệp không chỉ là "số tài khoản mới", mà là điều kiện thiết yếu để kê khai thuế, giao dịch với cơ quan quản lý, nhận thanh toán từ đối tác lớn và xây dựng lịch sử tài chính minh bạch phục vụ tiếp cận vốn sau này.

Về nguyên tắc, đây là bước tất yếu trong lộ trình chuyên nghiệp hóa. Nhưng trên thực tế, nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với không ít áp lực. Một chủ cửa hàng dịch vụ tại Hà Nội chia sẻ, trước đây toàn bộ thu chi đều qua tài khoản cá nhân, khi được yêu cầu sở hữu tài khoản doanh nghiệp, anh lo thiếu giấy tờ, sợ làm sai quy trình và phải đi lại nhiều lần.

Nhiều chủ hộ kinh doanh đối mặt với việc làm quen quản lý sổ sách – thuế – bảo hiểm và đặc biệt là các yêu cầu liên quan đến tài khoản doanh nghiệp.

Với các hộ kinh doanh phải trực tiếp trông nom quán ăn, cửa hàng bán lẻ hay tiệm dịch vụ, bài toán còn nằm ở thời gian. Chủ nhà hàng cơm văn phòng (Duy Tân - Hà Nội) cho biết: "Ngân hàng làm việc giờ hành chính trong khi giờ cao điểm bán hàng lại trùng khung giờ đó. Việc tạm nghỉ một buổi để đi mở tài khoản là chi phí cơ hội không nhỏ."

Những câu chuyện này cho thấy, nhu cầu tài khoản doanh nghiệp của nhóm chuyển đổi không chỉ đơn thuần là "sở hữu tài khoản", mà gắn với ba bài toán: tuân thủ pháp lý, không gián đoạn vận hành và chuẩn bị nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

SỞ HỮU TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN CHỈ 3 PHÚT, 100% KHÔNG CẦN ĐẾN QUẦY

Thấu hiểu những khó khăn của hộ kinh doanh mới chuyển đổi lên doanh nghiệp, BIZ MBBank phát triển quy trình số hóa hoàn toàn, từ mở tài khoản, định danh, ký kết tới vận hành, cắt bỏ nhu cầu đi lại và hồ sơ giấy trong khâu mở tài khoản doanh nghiệp.

Với BIZ MBBank, doanh nghiệp có thể sở hữu tài khoản 100% online trên một thiết bị kết nối Internet, chỉ trong khoảng vài phút, thông qua 4 bước:

Bước 1: Tải ứng dụng BIZ MBBank - Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp của MB.

Bước 2: Chụp và đăng tải giấy đăng ký kinh doanh; sau đó g công nghệ OCR của MB sẽ tự động nhận diện và điền thông tin, giảm tối đa thao tác thủ công cho người dùng.

Bước 3: MB xác thực trực tuyến người đại diện pháp luật bằng eKYC kết hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt và giấy tờ tùy thân, đáp ứng yêu cầu pháp lý mà không cần gặp mặt trực tiếp.

Bước 4: Doanh nghiệp và MB ký hợp đồng bằng chữ ký số CA ngay trên môi trường số, không cần in ấn, chuyển phát hồ sơ bản cứng.

Chỉ 3 phút là doanh nghiệp đã sở hữu tài khoản sử dụng để vận hành tài chính.

Quy trình này giúp chủ doanh nghiệp mới có thể mở tài khoản ngay tại cửa hàng, quán hoặc văn phòng, không cần rời khỏi nơi kinh doanh, không phải xếp hàng tại quầy. Tài khoản được kích hoạt trong thời gian ngắn, sẵn sàng sử dụng để nhận - chi, kết nối với các dịch vụ ngân hàng số khác

TẶNG TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP TRÙNG MÃ SỐ THUẾ: LỢI ÍCH VÔ HÌNH, GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU HỮU HÌNH

Tài khoản trùng số đăng ký kinh doanh hoặc mã số thuế - giúp dễ nhớ, nhất quán trong quản trị và giao dịch.

Đại diện MB chia sẻ: Bên cạnh việc số hóa quy trình, MB tích hợp vào hành trình sở hữu tài khoản doanh nghiệp online ưu đãi tặng tài khoản số đẹp trên BIZ MBBank, với tổng giá trị ưu đãi lên đến hàng trăm triệu đồng.

Doanh nghiệp có thể chọn tài khoản đuôi 6868 gắn biểu tượng tài lộc, tài khoản trùng mã số thuế để dễ nhớ và nhất quán trong quản trị hoặc dãy số có ý nghĩa riêng phục vụ nhận diện thương hiệu. Trong thực tế, tài khoản dễ đọc, dễ nhớ giúp giảm nhầm lẫn khi giao dịch, tạo ấn tượng chuyên nghiệp trên hợp đồng và là tín hiệu phong thủy tích cực.

Khi kết hợp trải nghiệm sở hữu tài khoản online 3 - 5 phút với ký số 100%, ưu đãi số đẹp, MB mong muốn đồng hành cùng hộ kinh doanh vừa chuyển đổi vượt qua giai đoạn khởi đầu. Khi thủ tục được tối giản và trải nghiệm được nâng tầm, doanh nghiệp có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng: Phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và xây dựng nền tảng bền vững cho tương lai.