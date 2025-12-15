Khối ngoại bất ngờ bắt đáy gom ròng gần 700 tỷ, cá nhân tranh thủ cắt lỗ

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 20.000 tỷ đồng trên cả ba sàn. Điểm sáng đáng chú ý đến từ khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 662.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 662.6 tỷ đồng.

Sau phiên bán tháo hoảng loạn vào cuối tuần trước, thị trường dần lấy lại sự bình tĩnh và hình thành trạng thái cân bằng. Dù trong phiên vẫn có lúc VN-Index giảm gần 10 điểm, nhưng áp lực chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu trụ cột. Chốt phiên giao dịch, VN-Index gần như đi ngang với 126 mã tăng giá so với 188 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục là lực cản lớn đối với chỉ số khi cả ba mã VIC, VHM và VPL đồng loạt giảm kịch sàn, tạo sức ép đáng kể lên VN-Index. Tuy nhiên, VRE ghi nhận nhịp hồi phục khá ấn tượng, tăng tới 5,28%. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét, không chỉ giữa các nhóm ngành mà còn ngay trong nội bộ từng nhóm cổ phiếu.

Ngân hàng là ví dụ điển hình cho trạng thái phân hóa mạnh. Một số cổ phiếu ghi nhận diễn biến tích cực như CTG và VPB, trong đó VPB tăng tới 3,58%, STB cũng giữ được sắc xanh. Trái lại, MBB, LPB và HDB tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, VCB và TCB gần như đi ngang quanh mức tham chiếu.

Nhóm chứng khoán cũng có diễn biến tương tự khi dòng tiền chọn lọc rõ ràng hơn: TCX bứt phá mạnh với mức tăng 6,61%, SSI tăng 1,07% và VND tăng 1,14%, trong khi HCM, VCI tăng hơn 1%, còn VIX và SHS lùi về tham chiếu.

Ở nhóm phi tài chính, năng lượng trở thành điểm sáng khi BSR đóng cửa trong trạng thái tăng kịch trần, góp phần cải thiện tâm lý chung. Nhóm tiêu dùng ghi nhận sự trái chiều khi VNM, SAB và PNJ tăng khá tích cực, trong khi MCH và HAG lại chịu áp lực bán mạnh. Xu hướng phân hóa này cũng lặp lại tại các nhóm hàng không – vận tải và nguyên vật liệu.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu đầu tư công tiếp tục hụt hơi dù đây thường là giai đoạn cao điểm ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực vào cuối năm, với hàng loạt mã như HBC, CTD, VCH và HTN đồng loạt giảm sâu.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCX, VIX, HPG, VPB, SSI, VHM, VNM, BSR, CII, VRE.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, MBB, MWG, MSN, VCB, HDB, DXG, PDR, SHB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 443.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 407.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, VIX, PDR, MSN, SSI, EIB, TCB, GEX, MWG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Ngân hàng. Top bán ròng có: HPG, STB, BSR, VNM, VCI, FPT, HDB, TPB, KBC.

Tự doanh bán ròng 64.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 60.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIX, VRE, CTG, MBB, VSC, VIB, VNM, FPT, CII, GEX. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, STB, VCB, VIC, FUEVFVND, SHB, VHM, MSN, VJC, TPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 185.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 195.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, TCX, SSI, VPB, VRE, CII, VHM, HCM, VNM, VJC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có HDB, VCB, SHB, MWG, MBB, VIC, STB, MSN, HPG, TPB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.262,0 tỷ đồng, giảm -6,4% so với phiên liền trước và đóng góp 15,7% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 700 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Nuôi trồng nông & Hải sản, Sản xuất và khai thác dầu khí, trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Kho bãi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm nhẹ ở cả 3 nhóm vốn hóa VN30, VNMID và VNSML.