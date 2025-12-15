Blue-chips cân bằng nhanh, áp lực bán có tín hiệu giảm, vốn ngoại đảo chiều mua

Bất chấp các trụ VIC, VHM và một số mã ngân hàng lớn còn yếu, rổ blue-chips VN30 đã lan tỏa sắc xanh, đồng thời thu hút tới hơn 61% tổng giá trị khớp lệnh sàn HosE. Điều này cho thấy nhóm này đã cân bằng lại khá nhanh sau những tổn thương cuối tuần trước. Khối ngoại mua ròng 696 tỷ đồng, giải ngân mạnh đáng kể trong buổi chiều.

VN-Index kết phiên vẫn giảm 0,05% dưới ảnh hưởng mạnh mẽ từ VPL giảm sàn, VIC giảm 0,76%, VHM giảm 1,7%. Tuy trong nhóm Top 10 vốn hóa cũng chỉ có 4 mã xanh, nhưng các blue-chips khác cũng khá mạnh. Điều này tạo được sự cân bằng ổn định và tâm lý cũng bớt bi quan.

VN30-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,15% (+2,81 điểm) nhưng có tới 15 mã tăng/9 mã giảm (chốt phiên sáng là 12 mã tăng/13 mã giảm). Thống kê rổ này có 15 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, 10 mã tụt giá. VHM và VIC cũng nằm trong số giảm; VHM từ tham chiếu rơi xuống 1,7% và VIC lùi nhẹ 0,35% nữa, chốt giảm 0,76%. Hai cổ phiếu này lấy đi hơn 3,3 điểm của VN30-Index.

Dù vậy độ rộng rổ VN30 vẫn xác nhận trạng thái tích cực hơn hẳn buổi sáng, chỉ là nhóm tăng tốt nhất không phải nhóm vốn hóa lớn nhất. Dẫn đầu về biên độ tăng là VRE, chốt trên tham chiếu 5,28%. Chiều nay VRE đã suy yếu đi khoảng 1,03% so với buổi sáng. VPB tăng 3,58%, VNM tăng 2,99%, STB tăng 1,74%, GAS tăng 1,31%, GVR tăng 1,19%, SSI tăng 1,07%, DGC tăng 1,09%, SAB tăng 1% là những cổ phiếu nổi bật nhất. Trong số này chỉ có VPB là thuộc nhóm Top 10 vốn hóa.

Diễn biến phục hồi trên diện rộng của nhóm blue-chips tuy không có được sự bùng nổ từ thanh khoản, nhưng cũng là địa chỉ hút dòng tiền tốt nhất sàn. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh VN30 giảm 26% so với phiên trước, chỉ đạt 9.687 tỷ đồng, thấp hơn mức trung bình các phiên chiều tuần trước khoảng 16%. Tuy vậy trong bối cảnh toàn thị trường cũng có thanh khoản thấp, rổ VN30 hôm nay chiếm tới 61,1% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE thể hiện sự ưu tiên của dòng tiền. Mặt khác, nếu có cơ hội để thị trường cân bằng lại thì trước hết phải cân bằng ở nhóm blue-chips vì chỉ các mã này mới “đối trọng” lại được VIC, VHM, VPL để giúp VN-Index “bớt hoảng”.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tình hình vẫn chưa được cải thiện rõ nét. Độ rộng chỉ số cuối phiên vẫn là 126 mã tăng/188 mã giảm (chốt phiên sáng là 126 mã tăng/175 mã giảm). Thậm chí nhiều cổ phiếu còn suy yếu hơn. Cụ thể, nhóm giảm quá 1% lúc đóng cửa đã tăng lên 103 mã (phiên sáng là 79 mã). Ngay trong rổ VN30, buổi sáng chưa có mã nào giảm quá 1%, đến chiều đã xuất hiện LPB giảm 3,17%, VHM giảm 1,7%, MWG giảm 1,02%, MBB giảm 1,04%.

Ngoài ra sức ép cũng gia tăng ở nhiều cổ phiếu. Chốt phiên sáng HoSE mới có 5 mã giảm từ 1% với giao dịch vượt mốc trăm tỷ đồng, chiều nay đã là 14 mã. Ngoài nhóm Vin và một số blue-chips nói trên, đáng kể là CII giảm 2,99% với 330,6 tỷ; GEX giảm 2,44% với 266,8 tỷ; DIG giảm 3,32% với 264,7 tỷ; HAG giảm 1,46% với 246,8 tỷ; PDR giảm 3,55% với 229,7 tỷ; DXG giảm 2,69% với 223,9 tỷ; KDH giảm 2,95% với 181 tỷ…

Mặc dù nhóm Vin vẫn đỏ nhưng các blue-chips khác bắt đầu có khả năng cân bằng lại.

Mặc dù độ rộng cho thấy phía giảm giá vẫn đang áp đảo nhưng thực ra thị trường đã bắt đầu có sự phân hóa. Ngay trong từng nhóm ngành cũng đã khác biệt. Ví dụ ngân hàng phục hồi trở lại tham chiếu và vượt lên khá nhiều. Chứng khoán thậm chí nhiều mã tăng trên 1% như TCX, VCI, HCM, VND, SSI. Trong tổng số 126 mã xanh cũng có 65 mã tăng trên 1%, với 15 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Ngoài cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, xuất hiện DBC tăng 4,14%, BSR tăng 6,67%, BAF tăng 1,57%, VPI tăng 3,5%, KBC tăng 2,32%, PVD tăng 2,54%...

Thị trường chiều nay không có sự gia tăng rõ nét về thanh khoản, sàn HoSE khớp lệnh thêm 8.073 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn 2,7% so với phiên sáng. Tính cả HNX, phiên chiều đạt 8.668 tỷ đồng, tăng 2,7%. Thay đổi rõ ràng chỉ xuất hiện ở rổ VN30, với thanh khoản tăng 18,4%. Điều này cũng phù hợp với diễn biến giá cải thiện ở nhóm này.

Tính chung cả phiên hôm nay, hai sàn niêm yết thanh khoản 17.109 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, giảm mạnh 28% so với phiên trước. Sau một ngày khá hoảng loạn, giao dịch sụt giảm cũng có thể xem là tín hiệu tích cực từ áp lực bán giảm. Trong tình huống thị trường còn khó đoán và nhiều rủi ro, bên mua thận trọng là điều đương nhiên. Điều thị trường cần hơn là một sự bình tĩnh từ bên bán.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giải ngân tăng vọt 27% so với buổi sáng, trong khi bán ra giảm 2,2%. Giá trị ròng trên HoSE đạt 554,1 tỷ đồng so với 141,9 tỷ phiên sáng. VIC tiếp tục bị bán mạnh, tổng cộng tới -246,8 tỷ. Ngoài ra có MBB -88,9 tỷ, MSN -75 tỷ, MWG -73,1 tỷ, VCB -56,8 tỷ, TCB -50,7 tỷ. Phía mua ròng có TCX +168,6 tỷ, VIX +153,7 tỷ, HPG +135,2 tỷ, VPB +103,3 tỷ, SSI +95 tỷ, VHM +85,5 tỷ, VNM _83,5 tỷ, BSR +82,4 tỷ…