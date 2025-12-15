Blog chứng khoán: Rào cản đáo hạn

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 15/12/2025
iTrader
15/12/2025, 16:44
Tâm lý hoảng loạn dịu bớt trong phiên hôm nay là tín hiệu tốt nhất có thể kỳ vọng sau nhịp ép mạnh cuối tuần trước. Hơn trăm điểm Short phái sinh còn 3 phiên nữa để duy trì và mức thanh khoản thấp trên thị trường cơ sở không phải là xấu, chưa kể đợt tái cơ cấu...
F2 vẫn đang duy trì mức chiết khấu rất mỏng, thậm chí ngay phiên hoảng loạn cuối tuần trước cũng không thấy F2 mở rộng basis. Điều này có thể hàm ý một kỳ vọng ổn định cho thị trường cơ sở.
Thị trường cổ phiếu hôm nay trồi sụt khá mạnh với biên độ dao động intraday của VN30 khoảng 1,79%, VNI khoảng 1,82%. Cả hai chỉ số này đều đóng cửa ở nửa thấp của nến EOD và đa số cổ phiếu cũng vậy, cho thấy thị trường vẫn thiếu cầu đẩy.
Ở phía bán, áp lực đã suy yếu sau phiên hỗn loạn cuối tuần trước. Các chỉ số so với phiên ngày 21/10 (phiên đầu tiên hồi lại sau ngày bán tháo) thì yếu hơn nhiều, nhưng điểm khác là không có sự giữ nhịp của nhóm Vin cũng như thanh khoản thấp hơn nhiều. Điều này cũng không khó hiểu vì khả năng cân bằng ở các blue-chips ngoài nhóm Vin mới là yếu tố quyết định, cũng như thanh khoản vốn đã thấp từ trước khi xuất hiện nhịp ép trụ.
Dòng tiền mua thận trọng là điều đương nhiên. Lúc này không ai dám chắc thị trường có xuất hiện thêm một đợt giảm nữa hay không. Liệu bao nhiêu cổ phiếu “gãy nền” sẽ dẫn đến một đợt cắt lỗ mới, chưa kể áp lực margin sẽ như thế nào… Thậm chí về mặt kỹ thuật việc VNI hay VN30 phá đáy đầu tháng 11 là hoàn toàn có thể nếu như nhóm Vin giảm tiếp. Rất nhiều câu hỏi như vậy sẽ làm rối loạn phán đoán, chỉ có thể tìm câu trả lời trên thị trường. Vì vậy, tiền chưa sẵn sàng mua mạnh, hoặc ít nhất cũng sẽ chờ diễn biến trở nên rõ ràng hơn trong vài ngày tới.
Do đó điều duy nhất có thể kỳ vọng là phản ứng từ phía bán. Đợt ép giá mạnh cuối tuần trước diễn ra khá nhanh và bất ngờ, cũng đã làm “bung ra” một lượng khá lớn cổ phiếu. Áp lực thường giảm đi sau phiên như vậy, nhường chỗ cho sự nghe ngóng. Hôm nay độ rộng thể hiện rõ giao dịch tập trung chủ yếu trong vùng đỏ nhưng khoảng 44% số cổ phiếu đã hồi lại từ 1% trở lên so với giá Low và khoảng 28% vẫn còn ghi nhận mức giảm quá 1% so với tham chiếu. Nói ngắn gọn thì cầu mỏng tạm thời đủ để cân bằng ở vùng giá thấp nhờ bên bán giảm áp lực.
Với mức thanh khoản khá nhỏ suốt 1,5 tháng trở lại đây, sức ép margin không phải là điều đáng ngại. Áp lực mới sẽ đến từ việc cắt lỗ kỹ thuật khi nhiều cổ phiếu đã giảm chạm tới ngưỡng. Áp lực này không giống nhau vì khả năng chịu đựng (bằng tiền thịt) của nhà đầu tư khác nhau. Mức độ phân hóa trong phiên hôm nay cũng đã có tín hiệu và khả năng cao sẽ còn rõ ràng hơn trong những ngày tới. Thanh khoản tiếp tục thấp và biên độ dao động hẹp lại sẽ là điểm cộng, trước khi giá quay đầu phục hồi.
Thị trường phái sinh hôm nay khá thuận lợi cho trading ở F1 vì sắp đáo hạn nên basis an toàn hơn. Long hay Short hôm nay đều được, với phần dễ nhất VN30 dao động trong biên độ 1871.xx tới 1883.xx. Với vị thế Short dài của nhịp đè trụ này đang thắng lớn, cơ hội để thị trường cơ sở quay đầu là không cao. Tuy nhiên duy trì ổn định đến thời điểm đáo hạn cũng là một kịch bản khả dĩ.
Với sức ép giảm đi nhưng thanh khoản giảm nhiều, thị trường khả năng cao sẽ lình xình đi ngang. Nếu xuất hiện các nhịp test cung thì sẽ chỉ là ép trụ thời gian ngắn. Chiến lược là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1869.84. Cản gần nhất ngày mai là 1871; 1879; 1884; 1890; 1901; 1915; 1925. Hỗ trợ 1858; 1849; 1840; 1830; 1823; 1815.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Bất chấp các trụ VIC, VHM và một số mã ngân hàng lớn còn yếu, rổ blue-chips VN30 đã lan tỏa sắc xanh, đồng thời thu hút tới hơn 61% tổng giá trị khớp lệnh sàn HosE. Điều này cho thấy nhóm này đã cân bằng lại khá nhanh sau những tổn thương cuối tuần trước. Khối ngoại mua ròng 696 tỷ đồng, giải ngân mạnh đáng kể trong buổi chiều.
Quỹ tham chiếu STOXX Vietnam Total Market sẽ mua bổ sung nhiều nhất 14,2 triệu cổ phiếu VIX, 14 triệu cổ phiếu SSI, 11,9 triệu cổ phiếu VND, 7 triệu cổ phiếu VHM
Lãi suất tăng nhưng vẫn ở mức thấp phần nào thúc đẩy người mua ở thực đưa ra quyết định mua sản phẩm bất động sản nhanh hơn trong giai đoạn đầu...
Tính đến cuối tháng 11/2025, mặt bằng định giá vẫn ở mức hấp dẫn, với hệ số P/E dự phóng năm 2026 khoảng 13 lần. Nếu loại trừ bốn cổ phiếu liên quan đến Vingroup, thị trường đang giao dịch quanh vùng 11 lần, trong khi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 vẫn duy trì ở mức tích cực, khoảng 15%...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: