Blog chứng khoán: Rào cản đáo hạn

Tâm lý hoảng loạn dịu bớt trong phiên hôm nay là tín hiệu tốt nhất có thể kỳ vọng sau nhịp ép mạnh cuối tuần trước. Hơn trăm điểm Short phái sinh còn 3 phiên nữa để duy trì và mức thanh khoản thấp trên thị trường cơ sở không phải là xấu, chưa kể đợt tái cơ cấu...

F2 vẫn đang duy trì mức chiết khấu rất mỏng, thậm chí ngay phiên hoảng loạn cuối tuần trước cũng không thấy F2 mở rộng basis. Điều này có thể hàm ý một kỳ vọng ổn định cho thị trường cơ sở.

Thị trường cổ phiếu hôm nay trồi sụt khá mạnh với biên độ dao động intraday của VN30 khoảng 1,79%, VNI khoảng 1,82%. Cả hai chỉ số này đều đóng cửa ở nửa thấp của nến EOD và đa số cổ phiếu cũng vậy, cho thấy thị trường vẫn thiếu cầu đẩy.

Ở phía bán, áp lực đã suy yếu sau phiên hỗn loạn cuối tuần trước. Các chỉ số so với phiên ngày 21/10 (phiên đầu tiên hồi lại sau ngày bán tháo) thì yếu hơn nhiều, nhưng điểm khác là không có sự giữ nhịp của nhóm Vin cũng như thanh khoản thấp hơn nhiều. Điều này cũng không khó hiểu vì khả năng cân bằng ở các blue-chips ngoài nhóm Vin mới là yếu tố quyết định, cũng như thanh khoản vốn đã thấp từ trước khi xuất hiện nhịp ép trụ.

Dòng tiền mua thận trọng là điều đương nhiên. Lúc này không ai dám chắc thị trường có xuất hiện thêm một đợt giảm nữa hay không. Liệu bao nhiêu cổ phiếu “gãy nền” sẽ dẫn đến một đợt cắt lỗ mới, chưa kể áp lực margin sẽ như thế nào… Thậm chí về mặt kỹ thuật việc VNI hay VN30 phá đáy đầu tháng 11 là hoàn toàn có thể nếu như nhóm Vin giảm tiếp. Rất nhiều câu hỏi như vậy sẽ làm rối loạn phán đoán, chỉ có thể tìm câu trả lời trên thị trường. Vì vậy, tiền chưa sẵn sàng mua mạnh, hoặc ít nhất cũng sẽ chờ diễn biến trở nên rõ ràng hơn trong vài ngày tới.

Do đó điều duy nhất có thể kỳ vọng là phản ứng từ phía bán. Đợt ép giá mạnh cuối tuần trước diễn ra khá nhanh và bất ngờ, cũng đã làm “bung ra” một lượng khá lớn cổ phiếu. Áp lực thường giảm đi sau phiên như vậy, nhường chỗ cho sự nghe ngóng. Hôm nay độ rộng thể hiện rõ giao dịch tập trung chủ yếu trong vùng đỏ nhưng khoảng 44% số cổ phiếu đã hồi lại từ 1% trở lên so với giá Low và khoảng 28% vẫn còn ghi nhận mức giảm quá 1% so với tham chiếu. Nói ngắn gọn thì cầu mỏng tạm thời đủ để cân bằng ở vùng giá thấp nhờ bên bán giảm áp lực.

Với mức thanh khoản khá nhỏ suốt 1,5 tháng trở lại đây, sức ép margin không phải là điều đáng ngại. Áp lực mới sẽ đến từ việc cắt lỗ kỹ thuật khi nhiều cổ phiếu đã giảm chạm tới ngưỡng. Áp lực này không giống nhau vì khả năng chịu đựng (bằng tiền thịt) của nhà đầu tư khác nhau. Mức độ phân hóa trong phiên hôm nay cũng đã có tín hiệu và khả năng cao sẽ còn rõ ràng hơn trong những ngày tới. Thanh khoản tiếp tục thấp và biên độ dao động hẹp lại sẽ là điểm cộng, trước khi giá quay đầu phục hồi.

Thị trường phái sinh hôm nay khá thuận lợi cho trading ở F1 vì sắp đáo hạn nên basis an toàn hơn. Long hay Short hôm nay đều được, với phần dễ nhất VN30 dao động trong biên độ 1871.xx tới 1883.xx. Với vị thế Short dài của nhịp đè trụ này đang thắng lớn, cơ hội để thị trường cơ sở quay đầu là không cao. Tuy nhiên duy trì ổn định đến thời điểm đáo hạn cũng là một kịch bản khả dĩ.

Với sức ép giảm đi nhưng thanh khoản giảm nhiều, thị trường khả năng cao sẽ lình xình đi ngang. Nếu xuất hiện các nhịp test cung thì sẽ chỉ là ép trụ thời gian ngắn. Chiến lược là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1869.84. Cản gần nhất ngày mai là 1871; 1879; 1884; 1890; 1901; 1915; 1925. Hỗ trợ 1858; 1849; 1840; 1830; 1823; 1815.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.