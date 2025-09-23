Khối ngoại giảm áp lực bán ròng, vốn nội suy yếu

Điểm yếu của thị trường là hôm nay thanh khoản mất hút, ba sàn khớp lệnh 24.500 tỷ đồng mức thấp nhất trong vòng 2 tháng gần đây. Tuy vậy, khối ngoại lại là điểm sáng khi bán ròng không đáng kể giá trị ròng 4,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 88.2 tỷ đồng.
Gió đổi chiều ở nhóm ngân hàng và chứng khoán hôm nay đã cứu cho VN-Index thoát khỏi phiên giảm thứ 6 liên tiếp. Chỉ số gần cuối giờ có lúc bay hơn 10 điểm nhưng nhờ lực đỡ ở nhóm này cùng với động thái nhẹ tay hơn từ khối ngoại đã giúp thị trường có phiên cân bằng tốt hơn.
VN-Index đóng cửa ở vùng giá 1.635,26 nhích tăng nhẹ 0,81 điểm với độ rộng cân bằng 157 mã tăng/153 mã giảm điểm. Ngân hàng tăng ở một loạt cổ phiếu như CTG, VPB, MBB, VCB, STB, nhờ có thông tin tích cực hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng triển khai nhiệm vụ để kịp thời nâng hạng.
Chứng khoán phục hồi ở VIX, SSI, VND, VCI, TPB. Trong khi đó, bất động sản yếu hơn, hàng loạt cổ phiếu rực lửa sau thông tin Thủ tướng chính phủ đề nghị xem lại mặt bằng giá chung cư neo cao trong suốt giai đoạn qua, hàng loạt mã "đi bụi" như VRE, KDH, DXG, NLG, PDR. VIC hôm nay khá hơn khi tăng nhẹ 0,27% nhờ đó không tác động tiêu cực đến chỉ số.
Một vài cổ phiếu khác cũng tích cực về giá như HPG, MWG, VNM, HVN, BSR. Trong khi đó công nghệ thông tin, viễn thông, kim loại vẫn tiếp tục điều chỉnh.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, SHB, MWG, VPB, TPB, HPG, BID, BSR, VCB, HVN.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, MSN, KDH, GEX, VRE, VHM, PDR, KDC, VCG.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 217.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 26.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, GEX, CII, HDB, KDH, VPL, MSN, POW, VRE, MBB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán rồng có: VIX, HPG, SHB, BAF, VPB, SSI, VSC, CTG, VJC.
Tự doanh mua ròng 58.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 261.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Y tế.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, VIB, VSC, HDG, BID, VCI, E1VFVN30, VPB, VND, NLG. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, VCB, MBB, VIC, VRE, STB, DCM, VHM, HPG, LPB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 263.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 375.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm
Ngân hàng Top bán ròng có VIX, SHB, TPB, BID, VPL, ACB, VPB, HDB, POW, VCI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có FPT, SSI, CTG, MSN, VJC, BAF, HPG, VSC, NLG, VRE.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.913,0 tỷ đồng, tăng +90,8% so với phiên liền trước và đóng góp 19,6% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các Tổ chức trong nước ở nhóm cố phiếu ngành Ngân hàng (VPB, EIB, SHB, ACB).
Ngoài ra các nhà đầu tư cá nhân cũng thực hiện sang tay các cổ phiếu nhóm ngành Ngân hàng (VPB, EIB, SHB, STB, SSB), VIX và GEX.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Phần mềm, Vận tải thủy, Hàng không trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Dầu khí. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất
17:16, 23/09/2025
Khẩn trương rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài
17:20, 23/09/2025
"Cá mập" Pyn Elite: Kỳ vọng tháng 10 FTSE sẽ nâng hạng, chậm nhất là tháng 3/2026
Thanh khoản sụt giảm mạnh, công ty chứng khoán khuyên cẩn trọng
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/9/2025
Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng
Dòng vốn dài hạn cho phát triển tại Việt Nam đang bị tắc nghẽn bởi những rào cản pháp lý và cấu trúc thị trường chưa hoàn thiện…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: