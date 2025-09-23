Khối ngoại giảm áp lực bán ròng, vốn nội suy yếu

Điểm yếu của thị trường là hôm nay thanh khoản mất hút, ba sàn khớp lệnh 24.500 tỷ đồng mức thấp nhất trong vòng 2 tháng gần đây. Tuy vậy, khối ngoại lại là điểm sáng khi bán ròng không đáng kể giá trị ròng 4,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 88.2 tỷ đồng.

Gió đổi chiều ở nhóm ngân hàng và chứng khoán hôm nay đã cứu cho VN-Index thoát khỏi phiên giảm thứ 6 liên tiếp. Chỉ số gần cuối giờ có lúc bay hơn 10 điểm nhưng nhờ lực đỡ ở nhóm này cùng với động thái nhẹ tay hơn từ khối ngoại đã giúp thị trường có phiên cân bằng tốt hơn.

VN-Index đóng cửa ở vùng giá 1.635,26 nhích tăng nhẹ 0,81 điểm với độ rộng cân bằng 157 mã tăng/153 mã giảm điểm. Ngân hàng tăng ở một loạt cổ phiếu như CTG, VPB, MBB, VCB, STB, nhờ có thông tin tích cực hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng triển khai nhiệm vụ để kịp thời nâng hạng.

Chứng khoán phục hồi ở VIX, SSI, VND, VCI, TPB. Trong khi đó, bất động sản yếu hơn, hàng loạt cổ phiếu rực lửa sau thông tin Thủ tướng chính phủ đề nghị xem lại mặt bằng giá chung cư neo cao trong suốt giai đoạn qua, hàng loạt mã "đi bụi" như VRE, KDH, DXG, NLG, PDR. VIC hôm nay khá hơn khi tăng nhẹ 0,27% nhờ đó không tác động tiêu cực đến chỉ số.

Một vài cổ phiếu khác cũng tích cực về giá như HPG, MWG, VNM, HVN, BSR. Trong khi đó công nghệ thông tin, viễn thông, kim loại vẫn tiếp tục điều chỉnh.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, SHB, MWG, VPB, TPB, HPG, BID, BSR, VCB, HVN.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, MSN, KDH, GEX, VRE, VHM, PDR, KDC, VCG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 217.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 26.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, GEX, CII, HDB, KDH, VPL, MSN, POW, VRE, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán rồng có: VIX, HPG, SHB, BAF, VPB, SSI, VSC, CTG, VJC.

Tự doanh mua ròng 58.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 261.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Y tế.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, VIB, VSC, HDG, BID, VCI, E1VFVN30, VPB, VND, NLG. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, VCB, MBB, VIC, VRE, STB, DCM, VHM, HPG, LPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 263.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 375.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm

Ngân hàng Top bán ròng có VIX, SHB, TPB, BID, VPL, ACB, VPB, HDB, POW, VCI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có FPT, SSI, CTG, MSN, VJC, BAF, HPG, VSC, NLG, VRE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.913,0 tỷ đồng, tăng +90,8% so với phiên liền trước và đóng góp 19,6% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các Tổ chức trong nước ở nhóm cố phiếu ngành Ngân hàng (VPB, EIB, SHB, ACB).

Ngoài ra các nhà đầu tư cá nhân cũng thực hiện sang tay các cổ phiếu nhóm ngành Ngân hàng (VPB, EIB, SHB, STB, SSB), VIX và GEX.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Phần mềm, Vận tải thủy, Hàng không trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Dầu khí. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.