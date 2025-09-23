Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại giảm áp lực bán ròng, vốn nội suy yếu

Thu Minh

23/09/2025, 21:00

Điểm yếu của thị trường là hôm nay thanh khoản mất hút, ba sàn khớp lệnh 24.500 tỷ đồng mức thấp nhất trong vòng 2 tháng gần đây. Tuy vậy, khối ngoại lại là điểm sáng khi bán ròng không đáng kể giá trị ròng 4,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 88.2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gió đổi chiều ở nhóm ngân hàng và chứng khoán hôm nay đã cứu cho VN-Index thoát khỏi phiên giảm thứ 6 liên tiếp. Chỉ số gần cuối giờ có lúc bay hơn 10 điểm nhưng nhờ lực đỡ ở nhóm này cùng với động thái nhẹ tay hơn từ khối ngoại đã giúp thị trường có phiên cân bằng tốt hơn.

VN-Index đóng cửa ở vùng giá 1.635,26 nhích tăng nhẹ 0,81 điểm với độ rộng cân bằng 157 mã tăng/153 mã giảm điểm. Ngân hàng tăng ở một loạt cổ phiếu như CTG, VPB, MBB, VCB, STB, nhờ có thông tin tích cực hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng triển khai nhiệm vụ để kịp thời nâng hạng.

Chứng khoán phục hồi ở VIX, SSI, VND, VCI, TPB. Trong khi đó, bất động sản yếu hơn, hàng loạt cổ phiếu rực lửa sau thông tin Thủ tướng chính phủ đề nghị xem lại mặt bằng giá chung cư neo cao trong suốt giai đoạn qua, hàng loạt mã "đi bụi" như VRE, KDH, DXG, NLG, PDR. VIC hôm nay khá hơn khi tăng nhẹ 0,27% nhờ đó không tác động tiêu cực đến chỉ số.

Một vài cổ phiếu khác cũng tích cực về giá như HPG, MWG, VNM, HVN, BSR. Trong khi đó công nghệ thông tin, viễn thông, kim loại vẫn tiếp tục điều chỉnh.

Điểm yếu của thị trường là hôm nay thanh khoản mất hút, ba sàn khớp lệnh 24.500 tỷ đồng mức thấp nhất trong vòng 2 tháng gần đây. Tuy vậy, khối ngoại lại là điểm sáng khi bán ròng không đáng kể giá trị ròng 4,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 88.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, SHB, MWG, VPB, TPB, HPG, BID, BSR, VCB, HVN.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, MSN, KDH, GEX, VRE, VHM, PDR, KDC, VCG.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 217.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 26.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, GEX, CII, HDB, KDH, VPL, MSN, POW, VRE, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán rồng có: VIX, HPG, SHB, BAF, VPB, SSI, VSC, CTG, VJC.

Tự doanh mua ròng 58.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 261.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Y tế.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, VIB, VSC, HDG, BID, VCI, E1VFVN30, VPB, VND, NLG. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, VCB, MBB, VIC, VRE, STB, DCM, VHM, HPG, LPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 263.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 375.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm

Ngân hàng Top bán ròng có VIX, SHB, TPB, BID, VPL, ACB, VPB, HDB, POW, VCI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có FPT, SSI, CTG, MSN, VJC, BAF, HPG, VSC, NLG, VRE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.913,0 tỷ đồng, tăng +90,8% so với phiên liền trước và đóng góp 19,6% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các Tổ chức trong nước ở nhóm cố phiếu ngành Ngân hàng (VPB, EIB, SHB, ACB).

Ngoài ra các nhà đầu tư cá nhân cũng thực hiện sang tay các cổ phiếu nhóm ngành Ngân hàng (VPB, EIB, SHB, STB, SSB), VIX và GEX.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Phần mềm, Vận tải thủy, Hàng không trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Dầu khí. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

17:16, 23/09/2025

Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

Khẩn trương rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài

17:20, 23/09/2025

Khẩn trương rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài

"Cá mập" Pyn Elite: Kỳ vọng tháng 10 FTSE sẽ nâng hạng, chậm nhất là tháng 3/2026

17:19, 23/09/2025

VnEconomy

Từ khóa:

khối ngoại

Đọc thêm

Thanh khoản sụt giảm mạnh, công ty chứng khoán khuyên cẩn trọng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/9/2025

Khẩn trương rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài

Khẩn trương rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

VnEconomy

"Cá mập" Pyn Elite: Kỳ vọng tháng 10 FTSE sẽ nâng hạng, chậm nhất là tháng 3/2026

Người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite dự đoán rằng chỉ số FTSE sẽ nâng xếp hạng thị trường của Việt Nam lên một bậc vào loại thị trường mới nổi (EM) vào đầu tháng 10 hoặc chậm nhất là vào tháng 3 năm 2026.

Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

4 tháng cuối của năm 2025, các doanh nghiệp bất động sản ước tính phải thanh toán 1,6 tỷ USD gốc và lãi trái phiếu, cho thấy áp lực tài chính vẫn chưa suy giảm ở nhóm này...

Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng

Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng

Dòng vốn dài hạn cho phát triển tại Việt Nam đang bị tắc nghẽn bởi những rào cản pháp lý và cấu trúc thị trường chưa hoàn thiện…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Tài chính

2

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Dân sinh

3

Khách hàng tuổi tween ám ảnh với việc mua sắm các sản phẩm làm đẹp

Tiêu & Dùng

4

Thành lập 2 tổ công tác kiểm tra hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc

Hạ tầng

5

Vượt 40% kế hoạch, VIX muốn điều chỉnh lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333%

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy