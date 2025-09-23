Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khẩn trương rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài

Thu Minh

23/09/2025, 17:20

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi tới các ngân hàng thương mại yêu cầu chấp hành quy định về việc mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cập nhật các quy định mới tại Thông tư 03/2025/TT-NHNN và Thông tư số 25/2025/TT-Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, triển khai đồng bộ hai thông tư trên, rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Thông tư 03/2025/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản bằng VND cho nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng bao gồm nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Một điểm nổi bật của Thông tư 03 là việc đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản đầu tư gián tiếp. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài không còn phải hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ khi mở tài khoản, giúp rút ngắn thời gian mở tài khoản từ vài tháng xuống còn vài ngày. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức nước ngoài mở tài khoản tiền và thúc đẩy dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam.

Thông tư yêu cầu mọi giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng VND của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép.

Ngoài ra, số dư trên tài khoản đầu tư gián tiếp không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm, nhằm kiểm soát dòng vốn và đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch.

Thông tư 03 thay thế Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ban hành ngày 12/03/2014 nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, Thông tư số 25/2025/TT-NHNN không chỉ đơn giản hóa thủ tục mà còn mở rộng quyền cho nhà đầu tư nước ngoài, mang lại kỳ vọng tạo đột phá trong thu hút dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Thông tư 25 bổ sung các nội dung tại Điều 6 và một số khoản liên quan, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài không cư trú trong hoạt động đầu tư gián tiếp. Trong khi nhiều điều khoản khác có hiệu lực từ 1/3/2026 hoặc 1/12/2025, các quy định tại Điều 6 và các khoản liên quan có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành.

Điều 6 cho phép nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nhận biết nhà đầu tư và tổ chức được ủy quyền theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Quy trình mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài được rút ngắn: sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán điện tử (e-STC) tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhà đầu tư sẽ mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán và tài khoản đầu tư gián tiếp tại ngân hàng lưu ký.

Theo đánh giá của Chứng khoán BSC, việc hiện thực hóa Thông tư 03/2025/TT-NHNN và giải pháp OTA (Omnibus trading account) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước triển khai sẽ tạo thuận lợi lớn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhìn lại lộ trình cải cách của Saudi Arabia, BSC Research nhận thấy Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa từng bước các giải pháp để tiến gần hơn đế mục tiêu nâng hạng.

Trong kịch bản cơ sở, BSC Research dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được FTSE Russell chấp thuận nâng hạng vào ngày 07/10/2025 và dự kiến sẽ cần 02 chặng chuyển đổi cho quá trình này (tối thiểu từ 06-12 tháng). Đối với MSCI, dựa trên đánh giá mới nhất khả năng vào danh sách tiềm năng nâng hạng lên Emerging Market sẽ khả thi hơn vào giai đoạn 2026-2027.

Hàng loạt IPO "bom tấn" có giải quyết được tình trạng thiếu hàng sau khi FTSE Russell nâng hạng?

14:02, 23/09/2025

Hàng loạt IPO

Các thị trường chứng khoán thường biến động ra sao khi nhận thông tin nâng hạng?

21:16, 17/09/2025

Các thị trường chứng khoán thường biến động ra sao khi nhận thông tin nâng hạng?

Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, đáp ứng đủ tiêu chí FTSE năm 2025

21:46, 14/09/2025

Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, đáp ứng đủ tiêu chí FTSE năm 2025

Từ khóa:

Nâng hạng chứng khoán

Đọc thêm

VnEconomy

"Cá mập" Pyn Elite: Kỳ vọng tháng 10 FTSE sẽ nâng hạng, chậm nhất là tháng 3/2026

Người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite dự đoán rằng chỉ số FTSE sẽ nâng xếp hạng thị trường của Việt Nam lên một bậc vào loại thị trường mới nổi (EM) vào đầu tháng 10 hoặc chậm nhất là vào tháng 3 năm 2026.

Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

4 tháng cuối của năm 2025, các doanh nghiệp bất động sản ước tính phải thanh toán 1,6 tỷ USD gốc và lãi trái phiếu, cho thấy áp lực tài chính vẫn chưa suy giảm ở nhóm này...

Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng

Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng

Dòng vốn dài hạn cho phát triển tại Việt Nam đang bị tắc nghẽn bởi những rào cản pháp lý và cấu trúc thị trường chưa hoàn thiện…

Blog chứng khoán: Dòng tiền “hãm phanh” đột ngột

Blog chứng khoán: Dòng tiền “hãm phanh” đột ngột

Điểm nhấn hôm nay dĩ nhiên là thanh khoản, khi nhìn vào cùng một nền giá thì ngưỡng quanh 1600 điểm lần này tâm lý kém hơn đáng kể các lần trước. Giao dịch cũng giảm mạnh ở nhóm VN30 cho thấy các tay chơi lớn cũng nghỉ ngơi.

Kéo giật cổ phiếu lớn, VN-Index “đổi màu” phút chót, thanh khoản giảm mạnh

Kéo giật cổ phiếu lớn, VN-Index “đổi màu” phút chót, thanh khoản giảm mạnh

Giao dịch chiều nay có phần sôi động hơn buổi sáng, nhưng là do xuất hiện một đợt xả khá mạnh. VN-Index thậm chí còn tạo đáy sâu mới trước khi một vài cổ phiếu lớn được đánh ngược lên trong khoảng 15 phút cuối.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Đầu tư

2

Tổng Bí thư: Sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc chính là sức mạnh của lòng dân

Tiêu điểm

3

Hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư từ doanh nghiệp Trung Quốc đổ vào Nghệ An

Đầu tư

4

Mỹ đề xuất “phao cứu sinh” tài chính cho Argentina

Thế giới

5

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy