Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

4 tháng cuối của năm 2025, các doanh nghiệp bất động sản ước tính phải thanh toán 1,6 tỷ USD gốc và lãi trái phiếu, cho thấy áp lực tài chính vẫn chưa suy giảm ở nhóm này...

Quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành suy giảm sau chuỗi tăng 4 tháng, theo số liệu thống kê từ FiinGroup.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 8/2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành đạt khoảng 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ nhưng giảm -1,5% so với tháng trước, ngắt chuỗi tăng liên tiếp kể từ tháng 4, chủ yếu do hoạt động mua lại tích cực hơn và giá trị đáo hạn tăng mạnh lần lượt 84% và +102,8% so với tháng trước.

Trong khi đó, phát hành mới chỉ tăng 33,1%, không đủ bù đắp lượng trái phiếu rút khỏi thị trường.

Xét theo hình thức phát hành, sự sụt giảm giá trị lưu hành ghi nhận ở trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với dư nợ đến cuối tháng 8/2025 đạt khoảng 1,16 triệu tỷ đồng giảm 1,9%, chiếm 87,4% tổng dư nợ toàn thị trường.

Ngược lại, trái phiếu phát hành ra công chúng tăng nhẹ 1,7%. Đáng chú ý, ngoài các đợt phát hành từ nhóm Ngân hàng, thị trường còn xuất hiện một lô trái phiếu trị giá 2 nghìn tỷ đồng từ một doanh nghiệp Xây dựng.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 16/9 trên hệ thống FiinPro-X cho thấy các tổ chức phát hành đã thanh toán tổng cộng 166,9 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu từ đầu năm 2025, tương đương 64% dòng tiền phải trả từ trái phiếu trong cả năm 2025. Trong tháng 10, dòng tiền phải trả dự kiến chỉ còn khoảng 21,7 nghìn tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các tháng cao điểm trước đó.

Tính chung 4 tháng cuối năm 2025, dòng tiền phải trả dự kiến vào khoảng 108,9 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng tháng 12 dự kiến khoảng 45,1 nghìn tỷ đồng chủ yếu ở Bất động sản.

Công bố thông tin trong tháng 8 cho thấy có 17 mã trái phiếu của 14 tổ chức phát hành ghi nhận tình trạng chậm trả gốc và lãi.

Phần lớn dòng tiền thanh toán dự kiến trong tháng 10 là nợ gốc đến hạn ở nhóm Phi ngân hàng. Trong tháng 10/2025, tổng giá trị gốc trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ở nhóm phi Ngân hàng ước khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng, tăng 32% so với tháng 9, tiếp tục tập trung ở Bất động sản.

Trong đó, Bất động sản chiếm 53,5% tổng giá trị đáo hạn gốc của nhóm Phi ngân hàng với khoảng 6,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tháng 10, giảm -22% so với tháng 9.

Một số doanh nghiệp bất động sản có khối lượng lớn trái phiếu đáo hạn trong tháng 10 bao gồm VHM (3,5 nghìn tỷ đồng), Phát triển Phú Mỹ Hưng (1,9 nghìn tỷ đồng) và Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (650 tỷ đồng).

Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong tháng 11 trước khi tăng trở lại vào tháng 12 với 11,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thuộc về Đầu tư Sun Valley, Bất động sản TCO, VHM, Newco JSC, Phú Thọ Land.

Ngoài ra, hơn 2,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong tháng 10 ở ngành Tiện ích và gần 1,9 nghìn tỷ đồng ở nhóm Dịch vụ tài chính.

Trong 4 tháng cuối năm 2025, dòng tiền gốc đến hạn của nhóm Phi ngân hàng ước tính khoảng 48 nghìn tỷ đồng. Riêng Bất động sản chiếm gần 63%, cho thấy áp lực thanh toán hiện hữu.

Dự kiến trong nửa đầu năm 2026, nhóm Phi ngân hàng sẽ có khoảng 81,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn, với Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn (71%), tương đương 57,7 nghìn tỷ đồng.

Với giá trị lãi trái phiếu phải thanh toán vẫn tập trung ở nhóm Phi ngân hàng: Dòng tiền chi trả lãi trái phiếu trong tháng 10/2025 của nhóm Phi ngân hàng dự kiến đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, giảm -37,4% so với tháng trước, đánh dấu tháng giảm thứ 2 liên tiếp.

Ngành Bất động sản chỉ còn chiếm 34% tỷ trọng toàn nhóm, với tổng nghĩa vụ lãi cần thanh toán dự kiến khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng. Các ngành còn lại tiếp tục ghi nhận giá trị thấp hơn đáng kể, bao gồm: Tiện ích (574 tỷ đồng), Xây dựng & Vật liệu (545 tỷ đồng), và Du lịch & Giải trí (364 tỷ đồng).

Lũy kế 4 tháng cuối năm, tổng giá trị lãi phải thanh toán của nhóm Phi ngân hàng ước đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, trong đó Bất động sản chiếm gần 54%, phản ánh áp lực tài chính vẫn chưa suy giảm ở nhóm ngành này.