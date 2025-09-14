Khối ngoại tiếp tục bán ròng 5.000 tỷ tuần qua, cá nhân không còn mặn mà mua

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5082.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4913.8 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tuần 37/2025 tại 1.667,26 điểm, gần như đi ngang so với cuối tuần 36. Thanh khoản tiếp xu hướng giảm, đạt 33.531 tỷ đồng – thấp nhất trong 8 tuần và giảm -16,8%.

Trong tuần vừa qua, VN-Index ghi nhận 4/5 phiên tăng điểm nhưng thanh khoản lại duy trì ở mức rất thấp, không vượt quá 35 nghìn tỷ đồng/phiên. Phiên duy nhất có thanh khoản đạt 49,3 nghìn tỷ đồng là ngày 8/9, nhưng đây lại là phiên giảm mạnh nhất khi VN-Index xuyên thủng ngưỡng MA20.

Đáng chú ý, các nhịp hồi phục chủ yếu diễn ra vào cuối phiên, cho thấy lực cầu mang tính kỹ thuật nhiều hơn là dòng tiền thực sự nhập cuộc. Diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng và thiếu sự đồng thuận.

Xét theo ngành, thanh khoản suy giảm trên diện rộng, đặc biệt ở các nhóm dẫn dắt như Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng và Thép, trong đó nhóm Tài chính chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Ngược lại, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm Hàng tiêu dùng (Bán lẻ, Thực phẩm, Chăn nuôi, Thủy sản), giúp chỉ số giá của nhóm này cải thiện.

Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 37/2025 đạt 41.070 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 36.828 tỷ đồng, giảm -17,4% so với tuần trước và -23% so với trung bình 5 tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5082.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4913.8 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, VPB, GEX, HDG, CTG, DBC, VHC, HVN, DPG, TCB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, MWG, MBB, SSI, NVL, VCB, VND, DIG, VCI.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 492.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1051.4 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, MBB, VIC, TCB, BAF, MWG, DXG, VRE, PDR, NKG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: VPB, ACB, VND, STB, VIX, TPB, VIB, EIB, HDB.

Tự doanh mua ròng 255.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 145.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm GEX, FUEMAV30, SHB, VIB, E1VFVN30, DBC, CTG, EIB, STB, VCI.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, ACB, MSN, NVL, VIX, GMD, VIC, VCG, PLX, VHM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 4334.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 6110.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, TCB, VNM, BAF, FUEMAV30, VIC, PVD, HDG, CTG, HVN. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có MWG, VIX, HPG, ACB, VND, SSI, NVL, STB, MBB, FPT.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Thép, CNTT, Điện trong khi tăng lên ở Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Hàng không.

Xét theo quy mô vốn hóa, phân bổ dòng tiền cải thiện nhẹ ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Trong tuần 37, phân bổ dòng tiền vào nhóm VN30 đạt 51,9%, tăng so với mức 50,3% của tuần trước. Ngược lại, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm về 38,8% ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và 6,2% ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Xét theo quy mô dòng tiền, thanh khoản giảm ở cả 3 nhóm vốn hóa. Trong đó, giá trị giao dịch bình quân phiên giảm mạnh nhất ở nhóm VNMID, -3.236 tỷ đồng/-19,9%, tiếp đến là VN30 (-2.871 tỷ đồng/-14,2%) và VNSML (-515 tỷ đồng/-19,9%).

Về biến động giá, chỉ số VN30 tăng điểm vượt trội so với thị trường (+1,08%) trong khi chỉ số VNMID và VNSML giảm lần lượt -1,44% và -1,12%.