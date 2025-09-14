Khối ngoại tiếp tục bán ròng 5.000 tỷ tuần qua, cá nhân không còn mặn mà mua
Thu Minh
14/09/2025, 21:47
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5082.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4913.8 tỷ đồng.
VN-Index đóng cửa tuần 37/2025 tại 1.667,26 điểm, gần như đi ngang so với cuối tuần 36. Thanh khoản tiếp xu hướng giảm, đạt 33.531 tỷ đồng – thấp nhất trong 8 tuần và giảm -16,8%.
Trong tuần vừa qua, VN-Index ghi nhận 4/5 phiên tăng điểm nhưng thanh khoản lại duy trì ở mức rất thấp, không vượt quá 35 nghìn tỷ đồng/phiên. Phiên duy nhất có thanh khoản đạt 49,3 nghìn tỷ đồng là ngày 8/9, nhưng đây lại là phiên giảm mạnh nhất khi VN-Index xuyên thủng ngưỡng MA20.
Đáng chú ý, các nhịp hồi phục chủ yếu diễn ra vào cuối phiên, cho thấy lực cầu mang tính kỹ thuật nhiều hơn là dòng tiền thực sự nhập cuộc. Diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng và thiếu sự đồng thuận.
Xét theo ngành, thanh khoản suy giảm trên diện rộng, đặc biệt ở các nhóm dẫn dắt như Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng và Thép, trong đó nhóm Tài chính chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Ngược lại, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm Hàng tiêu dùng (Bán lẻ, Thực phẩm, Chăn nuôi, Thủy sản), giúp chỉ số giá của nhóm này cải thiện.
Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 37/2025 đạt 41.070 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 36.828 tỷ đồng, giảm -17,4% so với tuần trước và -23% so với trung bình 5 tuần.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5082.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4913.8 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, VPB, GEX, HDG, CTG, DBC, VHC, HVN, DPG, TCB.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, MWG, MBB, SSI, NVL, VCB, VND, DIG, VCI.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 492.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1051.4 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, MBB, VIC, TCB, BAF, MWG, DXG, VRE, PDR, NKG.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: VPB, ACB, VND, STB, VIX, TPB, VIB, EIB, HDB.
Tự doanh mua ròng 255.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 145.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm GEX, FUEMAV30, SHB, VIB, E1VFVN30, DBC, CTG, EIB, STB, VCI.
Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, ACB, MSN, NVL, VIX, GMD, VIC, VCG, PLX, VHM.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 4334.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 6110.6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, TCB, VNM, BAF, FUEMAV30, VIC, PVD, HDG, CTG, HVN. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có MWG, VIX, HPG, ACB, VND, SSI, NVL, STB, MBB, FPT.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Thép, CNTT, Điện trong khi tăng lên ở Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Hàng không.
Xét theo ngành, thanh khoản suy giảm trên diện rộng, đặc biệt ở các nhóm dẫn dắt như Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng và Thép, trong đó nhóm Tài chính chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.
Ngược lại, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm Hàng tiêu dùng (Bán lẻ, Thực phẩm, Chăn nuôi, Thủy sản), giúp chỉ số giá của nhóm này cải thiện.
Xét theo quy mô vốn hóa, phân bổ dòng tiền cải thiện nhẹ ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
Trong tuần 37, phân bổ dòng tiền vào nhóm VN30 đạt 51,9%, tăng so với mức 50,3% của tuần trước. Ngược lại, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm về 38,8% ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và 6,2% ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
Xét theo quy mô dòng tiền, thanh khoản giảm ở cả 3 nhóm vốn hóa. Trong đó, giá trị giao dịch bình quân phiên giảm mạnh nhất ở nhóm VNMID, -3.236 tỷ đồng/-19,9%, tiếp đến là VN30 (-2.871 tỷ đồng/-14,2%) và VNSML (-515 tỷ đồng/-19,9%).
Về biến động giá, chỉ số VN30 tăng điểm vượt trội so với thị trường (+1,08%) trong khi chỉ số VNMID và VNSML giảm lần lượt -1,44% và -1,12%.
Xu thế dòng tiền: 1600 điểm đã là đáy?
10:10, 14/09/2025
Hợp đồng tương lai VN100 dự kiến ra mắt vào tháng 10/2025
16:42, 13/09/2025
Chính thức rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu còn 30 ngày
Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, đáp ứng đủ tiêu chí FTSE năm 2025
Mục tiêu cụ thể, trong ngắn hạn đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025; duy trì xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell...
Thị trường cần một "cây nến" chỉ hướng và thanh khoản ủng hộ để xác nhận xu hướng tăng mới
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 15-19/9/2025.
Xu thế dòng tiền: 1600 điểm đã là đáy?
Những phản ứng tích cực quanh mốc 1600 điểm đã khởi động 4 phiên phục hồi cuối tuần qua và lấy lại toàn bộ mức giảm của VN-Index trong phiên đầu tuần.
Hợp đồng tương lai VN100 dự kiến ra mắt vào tháng 10/2025
Hợp đồng này được thiết kế với các đặc tính về giao dịch, thanh toán giống với sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đã vận hành được 8 năm nay trên thị trường để đảm bảo nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.
Chính thức rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu còn 30 ngày
Nghị định sửa đổi quy định rút ngắn thời gian đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường sau khi Sở giao dịch chứng khoán đã chấp thuận niêm yết chứng khoán từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: