Xu thế dòng tiền: 1600 điểm đã là đáy?

Những phản ứng tích cực quanh mốc 1600 điểm đã khởi động 4 phiên phục hồi cuối tuần qua và lấy lại toàn bộ mức giảm của VN-Index trong phiên đầu tuần.
Tuy vậy đã đánh giá cao khả năng hỗ trợ quanh 1600 điểm, các
chuyên gia vẫn chỉ ra một số điểm yếu của diễn biến phục hồi cuối tuần qua. Đó
là dòng tiền chưa theo kịp với diễn biến tăng giá, chưa có sức lan tỏa tốt. So
với diễn biến phục hồi giai đoạn cuối tháng 8, sức mạnh kém hơn đáng kể.
Điểm tích cực được nhìn nhận là áp lực bán không lớn như kỳ
vọng nên khi VN-Index lùi xuống quanh 1600 điểm dòng tiền bắt đáy thận trọng cũng
có thể nâng đỡ được. Diễn biến phục hồi trong 4 phiên cuối tuần chậm giống như
việc thăm dò, dù chưa thể khẳng định nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Các chuyên
gia cho rằng trong kịch bản thận trọng, vẫn nên có thêm một nhịp kiểm định nữa
quanh mốc 1600 điểm.
Mặc dù có quan điểm an toàn, các chuyên gia cũng đã gia tăng
nhẹ tỷ trọng cổ phiếu trong tuần qua, phổ biến là giữ trạng thái cân bằng để tận
dụng cơ hội phân hóa trong diễn biến hồi, nhưng cũng bảo toàn sức mua nếu thị
trường tiếp tục điều chỉnh. Các chuyên gia cũng chỉ ra sự lệch pha trong nhịp điều
chỉnh này, khi nhiều cổ phiếu giảm trước hoặc giảm mạnh hơn chỉ số và bắt đầu đi
vào giai đoạn tích lũy.
Mặc dù ngưỡng 1600 điểm được đánh giá tốt nhưng các chuyên
gia cũng chưa nhìn thấy động lực nào đủ mạnh để giúp thị trường bứt phá lên cao
hơn trong ngắn hạn. Mặc dù việc FED có thể giảm lãi suất tuần tới, nhưng thị
trường trong nước đang được định giá ở mức cao và dự phóng cho triển vọng lợi
nhuận các quý tới. Thậm chí thông tin đánh giá nâng hạng vào tháng 10 tới cũng là
một biến số.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Cầu bắt đáy đã xuất hiện khi VN-Index tuần qua lùi xuống gần
mốc 1600 điểm, cũng là ngưỡng đã chặn đà rơi của nhịp giảm cuối tháng 8. 4/5
phiên phục hồi đã giúp chỉ số lấy lại được điểm số đã mất trong phiên đầu tuần.
Tuy nhiên ở nhịp điều chỉnh gần nhất ngày 22-25/8 vừa qua thị trường chỉ cần 1
phiên cũng có sức mạnh tương đương 4 phiên cuối tuần qua. Liệu đây có phải là
tín hiệu thị trường phục hồi yếu hơn lần trước, nhất là khi thanh khoản giảm
đáng kể?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Đúng là nhịp hồi phục này có sự khác biệt, tuy nhiên tôi lại
nhìn nhận nó theo một góc độ tích cực hơn. Việc thị trường tăng điểm từ từ với
thanh khoản thấp có thể cho thấy áp lực bán lớn đã được hấp thụ và cạn kiệt sau
phiên giảm mạnh đầu tuần. Thay vì một cú bật nảy kỹ thuật vội vã, thị trường
đang trong quá trình xây dựng một nền tảng giá mới một cách chắc chắn và bền vững
hơn. Đây có thể là tín hiệu của sự cân bằng, tạo tiền đề cho một xu hướng tăng ổn
định và đáng tin cậy hơn trong giai đoạn tới, thay vì một sự phục hồi nóng và
tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Tôi đồng quan điểm mức phục hồi hiện tại với động lượng có
phần suy yếu hơn, có thể kể đến nhiều yếu tố. Thứ nhất là về mặt thông tin, gần
như thiếu vắng chất xúc tác mới và các kỳ vọng trước đó đã được thị trường phản
ánh. Thứ hai là các đợt sụt giảm rồi bật tăng mạnh lại khá gần nhau, khiến dòng
tiền mua lên cũng thận trọng hơn. Và thứ ba, yếu tố dòng tiền mới, có vẻ dè chừng
và chắt lọc khi thị trường đang vận động ở vùng cao trong khi áp lực bán ròng từ
khối ngoại vẫn chưa vơi đi.
Dù vậy, có điểm tích cực là sự phục hồi chậm này chủ yếu bị
kìm hãm bởi nhóm vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền đang có dấu hiệu trở lại với
nhóm Midcap và một số cổ phiếu điều chỉnh về mức hỗ trợ trung hạn đang có tín
hiệu tạo đáy hơn là sập gãy. Điều này sẽ giúp mang lại một số cơ hội giao dịch
ngắn hạn dù thị trường chung có thể cần củng cố thêm.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Tôi đánh giá thị trường vẫn trong pha tăng điểm lớn cho dù
diễn biến giao động điều chỉnh ngắn từ 5 – 8 phiên và phục hồi để tích lũy khu
vực từ vùng hỗ trợ mạnh 1615 điểm dao động quanh khu vực 1660 – 1680 điểm trước
khi vượt lên khu vưc 1700 – 1750 điểm trong 1, 2 tuần tới.
Thanh khoản thấp cũng có thể hiểu được trong bối cảnh thị
trường cần một chặng nghỉ đi kèm hiện tượng phân hóa của nhiều nhóm cổ phiếu.
Nhóm cổ phiếu thép, xây dựng xây lắp, dầu khí là những nhóm cổ phiếu giao dịch
sôi động. Cơ hội đầu tư trên thị trường vẫn hiện hữu.
Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán
Rồng Việt
Tôi đánh giá so với cuối tháng 8, nhịp hồi vừa qua diễn ra yếu
hơn và thanh khoản có phần khiêm tốn. Thị trường có sự phân hóa, dòng tiền chỉ
tập trung ở một số cổ phiếu lớn, một số nhóm ngành, không có sự lan tỏa.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Trong lần trao đổi trước anh chị cũng đánh giá khá cao ngưỡng
hỗ trợ 1600 điểm, biên độ phục hồi 4 phiên cuối tuần qua cũng đã đưa VN-Index
nhích qua dường MA20. Liệu 1600 đã là đáy của nhịp điều chỉnh này, hay thị trường
chỉ là phục hồi kỹ thuật xen kẽ trước khi tiếp tục điều chỉnh xuống sâu hơn?
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Theo tôi khu vực 1600 – 1615 điểm là vùng đáy của đợt điều
chỉnh vừa rồi. Thị trường cần 3 – 5 phiên tích lũy thêm trước khi quy lên khu vực
1700 – 1750 – 1800 điểm.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Ngưỡng 1600 điểm đã phát huy vai trò hỗ trợ tốt, và việc chỉ
số lấy lại được mốc MA20 là một tín hiệu kỹ thuật tích cực. Tuy nhiên, tôi cho
rằng vẫn còn hơi sớm để khẳng định đây đã là đáy của nhịp điều chỉnh. Nhịp hồi
phục vừa qua có thanh khoản khá thấp, cho thấy dòng tiền lớn vẫn còn thận trọng.
Do đó, kịch bản thị trường cần thêm một nhịp kiểm tra lại vùng đáy này hoặc đi
ngang tích lũy để xây nền vững chắc hơn là có xác suất cao hơn.
Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán
Rồng Việt
Trước mắt mốc 1600 là vùng hỗ trợ khá. Việc VN-Index giữ được
ngưỡng này mà còn vượt lên trên đường MA20 là tính hiệu khá tích cực. Tuy nhiên
thị trường cần cải thiện thanh khoản và có tính lan tỏa hơn trong các phiên tới
để xác định thị trường điều chỉnh xong hay chỉ là nhịp hồi trước khi điều chỉnh
sâu hơn.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Như đánh giá trước đó, tôi cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại
mang tính chất củng cố lại xu hướng. Việc xác định đáy của đợt điều chỉnh hiện
chưa đủ cơ sở và cần thêm tín hiệu cân bằng tốt quanh vùng 1640 - 1680 điểm. Nếu
các phiên tới chỉ số vẫn duy trì trên mức 1630 điểm, điều này sẽ xác nhận cho
tín hiệu và VN-Index có thể hướng tới bứt phá ngưỡng 1690 điểm lần nữa. Trường
hợp vận động lùi về lại dưới mức 1630, rủi ro điều chỉnh sẽ quay trở lại với mục
tiêu có thể tìm về khu vực 1570 điểm.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Giá vàng đã có tín hiệu hạ nhiệt đáng kể, tỷ giá cũng bớt
nóng, FED được dự báo sẽ cắt giảm lãi suất trong lần họp tuần tới... Có vẻ thị
trường đang có nhiều yếu tố hỗ trợ tâm lý trong giai đoạn hiện tại. Nếu phải chỉ
ra điểm bất lợi, anh chị sẽ quan tâm đến yếu tố nào?
Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán
Rồng Việt
Đúng là các yếu tố bên ngoài như vàng, tỷ giá và kỳ vọng FED
cắt giảm lãi suất đang góp phần hỗ trợ nhà đầu tư. Tuy nhiên, điểm bất lợi tôi
vẫn lưu tâm là triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp chưa thực sự bứt phá,
trong khi mặt bằng định giá thị trường đã không còn rẻ. Bên cạnh đó, khối ngoại
vẫn duy trì trạng thái bán ròng và khả năng nâng hạng thị trường vẫn còn bỏ ngỏ
là các rủi ro cần cân nhắc.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Hiện vẫn còn nhiều yếu tố cần quan tâm. Thứ nhất, thị trường
đang vận động ở mặt bằng định giá tương đối, ngang với P/E trung bình 10 năm là
15 lần, một số nhóm ngành cũng vận động trên P/E trung bình trong một năm. Điều
này sẽ gây thách thức tăng trưởng cho hai quý cuối năm, từ đó, sự chắt lọc sẽ
cao hơn vào các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc.
Thứ hai là quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt
Nam đang đến khá gần, dù kết quả thế nào cũng sẽ có tác động khá lớn đến tâm lý
nhà đầu tư.
Thứ ba, trên diễn biến thương mại, Trung Quốc vừa cảnh báo
Mexico khi quyết định nâng thuế ô tô lên 50%, với động thái có thể nhằm xoa dịu
Mỹ. Điều này tiềm ẩn sự liên kết giữa các đồng minh với nhau và rủi ro trả đũa
vẫn còn, đặc biệt khi Trung Quốc đang củng cố mối quan hệ với khối BRICS gần
đây.
Và thứ tư, chứng khoán toàn cầu đang đặt kỳ vọng khá cao về
việc FED hạ lãi suất, nhưng mức hạ đang được kỳ vọng cao hơn với lộ trình nhanh
hơn, nếu diễn biến thực tế không đạt, có thể khiến phố Wall đảo chiều và ảnh hưởng
gián tiếp đến các kênh tài sản khác.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Đúng là các yếu tố vĩ mô bên ngoài đang tạo ra một bệ đỡ tâm
lý khá thuận lợi cho thị trường. Tuy nhiên, nếu phải chỉ ra một điểm bất lợi,
điều tôi quan tâm nhất lúc này lại đến từ chính nội tại của thị trường và nền
kinh tế.
Cụ thể, đó là “khoảng trống” tiềm tàng giữa mức định giá cao
của thị trường và tốc độ phục hồi lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp. Thị trường
đã có một nhịp tăng dài, phản ánh rất nhiều kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ
trong nửa cuối năm. Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý 2 vừa qua của nhiều
doanh nghiệpvẫn còn khá yếu.
Rủi ro lớn nhất sẽ xảy ra nếu tốc độ cải thiện lợi nhuận
trong quý 3 và quý 4 sắp tới không đáp ứng được kỳ vọng khổng lồ mà thị trường
đã đặt cược. Khi đó, dù cho Fed có hạ lãi suất hay tỷ giá ổn định, thị trường vẫn
có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh mạnh để đưa định giá về mức hợp lý hơn.
Bên cạnh đó, một rủi ro khác là câu chuyện nâng hạng thị trường
không diễn ra như kỳ vọng vào cuối tháng 9 này. Phần lớn đà tăng gần đây được
xây dựng trên nền tảng câu chuyện này, và nếu kết quả gây thất vọng, nó có thể
kích hoạt một làn sóng bán tháo mạnh mẽ.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Theo tôi yếu tố tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn, tâm lý sợ điều
chỉnh một nhịp mạnh của thị trường sau giai đoạn tăng điểm mạnh các tháng vừa
qua. Một số nhà đầu tư cũng có quan tâm đến hệ thống giao dịch KRX cũng như khả
năng nâng hạng. Dù sao rõ ràng nhiều thông tin tích cực hơn là tiêu cực đã và
đang diễn ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Tuần trước anh chị muốn chờ đợi và quan sát kỹ thị trường phản
ứng với mốc hỗ trợ 1600 điểm rồi mới hành động. Anh chị đã mua vào hay vẫn tiếp
tục chờ đợi? Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại là bao nhiêu?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Khi thị trường cho tín hiệu hồi phục kèm thanh khoản cải thiện,
tôi đã mua vào một phần ở các mã cơ bản tốt, ưu tiên nhóm hưởng lợi từ đầu tư
công và tiêu dùng nội địa. Hiện tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức khoảng
55–60%, đủ để tận dụng xu hướng tích cực nhưng vẫn giữ tỷ lệ tiền mặt nhằm chủ
động nếu xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Thị trường tiếp tục có phiên kiểm định vùng hỗ trợ 1600 điểm,
phù hợp kỳ vọng. Mặc dù đà bật tăng trở lại vẫn thận trọng với sự lưỡng lự chi
phối, nhưng như tôi đề cập trước đó, đây là giai đoạn chắt lọc và một số cổ phiếu
vượt trội hơn đã xuất hiện. Điểm tích cực là nhóm vốn hóa lớn đang kìm hãm chỉ
số chung trong khi dòng tiền hoạt động tốt ở nhóm Midcap. Điển hình như hiệu suất
tích cực của nhóm Vật liệu xây dựng (Thép, Đá...), Dầu khí trong tuần rồi.
Tôi kỳ vọng những nhóm đã tạo đáy trước vẫn sẽ giữ được sức
mạnh dù thị trường có thể cần củng cố thêm. Từ đó, tôi đã gia tăng tỷ trọng
trên mức trung bình một chút vào những cổ phiếu đáp ứng đủ tiêu chí. Những cổ
phiếu dẫn dắt ngành trong giai đoạn này nhà đầu tư có thể ưu tiên chú ý như
MWG, HPG, GMD, DHA, DXG.
Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán
Rồng Việt
Tuần trước tôi ưu tiên quan sát mốc hỗ trợ 1600 điểm và thực
tế thị trường đã phản ứng khá tích cực. Một số nhóm cổ phiếu có tín hiệu hồi phục
và thu hút được dòng tiền, vì vậy tôi đã giải ngân một phần nhưng vẫn giữ sự thận
trọng. Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại ở mức khoảng 50-60%, vừa đủ để nắm bắt nhịp hồi
phục nhưng vẫn duy trì dư địa phòng thủ khi cần thiết.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Tôi vẫn thực hiện mua vào ở các phiên điều chỉnh giữa tuần
qua và đánh giá cao về xu hướng tăng điểm hồi phục của thị trường, tất nhiên vẫn
quan tâm đến cổ phiếu gì, thời điểm nào hơn là dự đoán xem thị trường biến động
ra sao trong ngắn hạn. Có lẽ một số cổ phiếu có thể đi ngược thị trường, tăng tốt
hơn trong giai đoạn còn lại của tháng 9.
