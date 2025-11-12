Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung: Điểm sáng cơ hội cho nhà đầu tư giữa "vùng trũng" công nghiệp miền Bắc

Trong bối cảnh "cơn khát" đất công nghiệp, khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung đang trở thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư. Sở hữu quỹ đất sạch quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật – giao thông hiện đại, cùng lợi thế kết nối với các trung tâm công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội, Song Mai – Nghĩa Trung mang lại cơ hội hấp dẫn để doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh công bố tính đến tháng 7/2025, toàn tỉnh thu hút trên 13,63 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, tỉnh cấp mới 150 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký đạt hơn 245,3 nghìn tỷ đồng; 237 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đạt gần 1,1 tỷ USD; điều chỉnh tăng vốn cho 134 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký bổ sung đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, 155 dự án FDI với tổng vốn bổ sung đạt 2,5 tỷ USD.

Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất công nghiệp cho thuê theo quy hoạch Bắc Ninh tính đến Tháng 7/2025 đạt khoảng 64,88%.

Nhu cầu đất công nghiệp tăng nhanh, trong khi quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng ngày càng khan hiếm. Hạ tầng các khu công nghiệp Bắc Ninh gần như phủ kín, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất công nghiệp cho thuê theo quy hoạch đạt khoảng 64,88%, thậm chí một số khu công nghiệp lớn, mức độ lấp đầy đã đạt 100%.

Ngày 21/01/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 198/QĐ-TTg, phê duyệt Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung với tổng diện tích 197,1 ha. Đây được xem là lời giải kịp thời cho “cơn khát” đất công nghiệp sạch tại Bắc Ninh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang phát triển, định hướng theo mô hình tổng hợp đa ngành với công nghệ tiên tiến, thông minh và thân thiện với môi trường. Giá thuê dự kiến ở mức cạnh tranh trong bối cảnh đất công nghiệp miền Bắc đang ngày càng khan hiếm.

Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung có vị trí nằm trên tuyến vành đai công nghiệp kết nối 4 tỉnh, tạo lợi thế đặc biệt về logistics. Nằm trên nút giao với tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung chỉ cách Hà Nội 60 km, sân bay Nội Bài 55 km.

Dự án nằm cách cửa khẩu Hữu Nghị 110 km, cách cảng Hải Phòng 130 km, và cách cảng Cái Lân 120 km. Đặc biệt, tuyến đường từ Khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi tới Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (dự án trọng điểm quốc gia khởi công vào 19/8/2025) chỉ chưa đầy 39km, đây không chỉ mang ý nghĩa to lớn cho giao thương thuận lợi mà còn là nền tảng vững chắc cho việc đầu tư trong dài hạn.

HẠ TẦNG HIỆN ĐẠI

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Bắc Ninh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu: 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; 100% CCN, làng nghề truyền thống có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn; 100% chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom và xử lý; 100% lò đốt rác công suất nhỏ được xây dựng theo đúng lộ trình của Đề án tổng thể bảo vệ môi trường; các điểm tập kết rác thải bảo đảm vệ sinh, không phát tán mùi gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Đến nay, Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung đang hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng toàn diện, kiến tạo một không gian sản xuất, kinh doanh đạt chuẩn khu công nghiệp thông minh và thân thiện môi trường.

Được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với Trạm điện 110kV công suất 2×63MVA đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục cho mọi hoạt động sản xuất, đồng thời một số khu vực trong khu công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh và bền vững.

Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung triển khai hạ tầng công nghiệp "xanh" bền vững, thuận lợi cho đầu tư lâu dài.

Nguồn nước luôn được đảm bảo ổn định nhờ kết nối trực tiếp với đường ống D300 của Nhà máy nước Bắc Ninh có công suất 60.000 m2/ngày. Trạm bơm tăng áp giúp hệ thống cấp nước luôn vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong khu. Song song, hệ thống chữa cháy hiện đại đã được cơ quan chức năng chứng nhận, mang lại sự an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp.

Điểm nhấn quan trọng của khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung là nhà máy xử lý nước thải tập trung được xây dựng trên lô đất rộng 2,36 ha. Công suất thiết kế ban đầu đạt 8.000 m3/ngày và có thể nâng cấp lên 20.000 m3/ngày, đáp ứng nhu cầu lâu dài của doanh nghiệp. Nhà máy áp dụng công nghệ sinh học Anoxic - Oxic (AO) tiên tiến, đảm bảo xử lý triệt để nước thải trước khi xả ra môi trường, khẳng định định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, an toàn và bền vững.

CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP ĐÓN ĐẦU

Trong bối cảnh các khu công nghiệp lớn tại Bắc Ninh gần như đã kín chỗ, khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung được xem là “vùng đất mới” cho doanh nghiệp muốn nhanh chóng mở rộng đầu tư. Đặc biệt, chính sách đầu tư thân thiện cùng sự đồng hành mạnh mẽ từ chủ đầu tư và chính quyền địa phương được coi là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược phát triển bền vững lâu dài.

Việc đi trước giúp nhà đầu tư hưởng mức giá thuê cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm đầu, giảm 50% lên đến 9 năm tiếp theo và miễn tiền thuê đất tối đa 11 năm. Ngoài ra, lợi thế về nguồn nhân lực với 76% lao động đã qua đào tạo, khoảng 25.000 người bổ sung mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng và vận hành. Hạ tầng mới, đồng bộ cùng sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương cũng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, nâng cao lợi thế cạnh tranh dài hạn.

