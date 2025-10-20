Khu đô thị sinh thái LA Home: Nơi bình yên để trở về

Dù đã sở hữu những bất động sản đắt đỏ giữa trung tâm TP.HCM và Hà Nội, danh ca Ngọc Sơn mới đây chia sẻ rằng anh vừa “tậu” thêm một căn nhà phố đầy cảm hứng tại Khu đô thị sinh thái LA Home, nơi anh tìm thấy cảm giác bình yên và cân bằng sau ánh đèn sân khấu.

Theo danh ca Ngọc Sơn, chọn an cư tại Khu đô thị sinh thái LA Home – một không gian gắn liền với thiên nhiên và mang đậm nét văn hóa miền Tây sông nước – như một cách thể hiện tình cảm đặc biệt với vùng đất và khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ anh suốt nhiều năm qua..

Danh ca chia sẻ: “Gắn bó với miền Tây suốt nhiều thập kỷ và luôn nhận được tình cảm yêu mến, ủng hộ của khán giả nơi đây, Ngọc Sơn đã quyết định mua nhà tại khu vực này để có thể gần gũi hơn với công chúng của mình. LA Home là sản phẩm đầu tiên tôi sở hữu tại Long An. Tôi đã đi tham quan, tìm hiểu nhiều dự án khác nhau trong khu vực nhưng quyết định chọn mua nhà tại LA Home vì dự án được triển khai hạ tầng đồng bộ, pháp lý vững vàng, nhà mẫu đẹp, đặc biệt có vị trí đắc địa khi nằm ở mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh lộ giới 60m, kết nối nhanh về TP.HCM chỉ từ 5 phút. Chủ đầu tư lại uy tín và tâm huyết, nên tôi có thể thấy được tương lai của một khu đô thị chỉn chu, bề thế, sầm uất và giàu tiềm năng trong tương lai không xa”.

Danh ca Ngọc Sơn chính thức sở hữu tổ ấm mới tại Khu đô thị sinh thái LA Home.

Được biết, Khu đô thị sinh thái LA Home có quy mô lên đến 100ha, liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400ha, môi trường sống trong lành hiếm có với mảng xanh rộng lớn, nhiều cây cối, hồ nước, công viên, trường học, trung tâm mua sắm, khu thể thao…Tất cả mọi tiện ích đều được bố trí hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu an cư, làm việc, học tập, giải trí, mua sắm của cư dân. Đặc biệt, dự án liền kề TPHCM nên rất thuận tiện cho công việc cũng như gặp gỡ, kết nối bạn bè.

Tổ ấm mới của danh ca Ngọc Sơn là nhà phố 9 x15m, căn gốc có hai mặt tiền thoáng đãng thuộc phân khu thứ 2 của LA Home – phân khu River Park, thiết kế ba tầng tinh gọn, tất cả các phòng đều tối ưu ánh sáng, gió trời và không gian riêng tư.

“Tôi thích sự vừa vặn của ngôi nhà, không quá lớn để cảm thấy trống trải, cũng không nhỏ để phải chịu gò bó. Góc tôi thích nhất là tầng thượng, rất lý tưởng để tổ chức tiệc BBQ cùng gia đình và bạn bè, ngắm hoàng hôn hay dành cho những giây phút sáng tạo nghệ thuật” – danh ca chia sẻ.

Danh ca Ngọc Sơn tham quan nhà mẫu tại LA Home.

Là người có nhiều kinh nghiệm mua nhà, nam danh ca không ngần ngại chia sẻ vài bí quyết “bất di bất dịch” mà anh luôn tuân thủ tuyệt đối để có thể trở thành chủ nhân của những không gian sống như mong muốn.

Thứ nhất là pháp lý phải rõ ràng, có sổ đỏ lâu dài. Thứ hai là hạ tầng phải thuận tiện, đi lại dễ dàng. Và quan trọng nhất là cảm giác an yên, cân bằng khi sống ở đó. Đây cũng là các tiêu chí mà Ngọc Sơn tìm thấy tại khu đô thị sinh thái LA Home. Mua nhà không chỉ để đầu tư, mà là để mỗi sáng thức dậy, mình thấy vui và tràn đầy năng lượng sống tích cực.

Không gian sống mới của danh ca Ngọc Sơn có cảnh quan thiện nhiên hài hòa, với 7 dòng kênh xanh mát len lỏi trong các phân khu của dự án.

Theo tìm hiểu, với mức giá bán chỉ từ 3,79 tỷ đồng cho dòng sản phẩm nhà phố liền kề tại River Park được đánh giá là khá hợp lý trong bối cảnh mặt bằng giá khu vực cửa ngõ TP.HCM đang có xu hướng tăng. Nhưng với danh ca Ngọc Sơn, “Giá trị thật không nằm ở con số, mà ở việc mỗi ngày được sống hạnh phúc và bình an trong căn nhà của mình.”