Hà Nội: Giá thuê mặt phố hạ nhiệt, khối đế khách sạn hạng sang vẫn giữ đà tăng
Thanh Xuân
04/03/2026, 14:10
Tại Hà Nội, trong khi giá thuê trung bình mặt phố Tràng Tiền ghi nhận mức giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, thì các trung tâm thương mại cao cấp và khối đế bán lẻ thuộc khách sạn hạng sang cùng khu vực phường Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì mức giá cao và tăng 4%…
Theo báo cáo Main Streets Across
the World (Những tuyến phố chính trên thế giới) của Cushman & Wakefield,
New Bond Street tại London lần đầu tiên được ghi nhận là tuyến phố bán lẻ đắt đỏ
nhất toàn cầu sau khi giá thuê tăng 22% trong năm qua, lên mức 24.008
USD/m2/năm. Nhờ đó, tuyến phố này đã vượt qua Via Montenapoleone (Milan) và
Upper Fifth Avenue (New York), đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong bảng xếp hạng
các điểm bán lẻ cao cấp hàng đầu thế giới.
Ở phạm vi rộng hơn, báo cáo cho
thấy giá thuê trung bình toàn cầu tăng 4,2%. Trong đó, châu Mỹ dẫn đầu với mức
tăng 7,9%, tiếp đến là châu Âu duy trì nhịp tăng ổn định 4%. Ngược lại, châu Á
– Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn, đạt 2,1%.
Đi sâu vào khu vực này, tốc độ
tăng trưởng đã giảm từ 2,8% năm 2024 xuống còn 2,1% năm 2025. Tuy nhiên, diễn
biến giữa các thị trường không đồng đều. Tại Ấn Độ, các thành phố hạng 1 tiếp tục
đóng vai trò động lực khi Galleria Market (Gurgaon) tăng 25%, Connaught Place
(New Delhi) tăng 14% và Kemps Corner (Mumbai) tăng 10%. Tương tự, Ginza và
Omotesando (Tokyo) cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 10% và 13%. Trong khi đó,
Pitt Street Mall (Sydney) chỉ tăng nhẹ 4%, đạt 8.552 USD/m2/năm; còn Tsim Sha
Tsui (Hong Kong) giảm 6%, xuống 16.292 USD/m2/năm.
Theo bà Sona Aggarwal, Trưởng bộ
phận Bán lẻ và Chiến lược khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Cushman &
Wakefield, thị trường vẫn cho thấy sự kiên cường bất chấp các thách thức kinh tế.
Đáng chú ý, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang dẫn dắt tăng trưởng nhờ nhu cầu mạnh
mẽ và xu hướng cao cấp hóa rõ nét. Bên cạnh đó, niềm tin tiêu dùng tại
Singapore và Sydney dần cải thiện, qua đó, hỗ trợ mặt bằng giá thuê tăng nhẹ.
Trái lại, Việt Nam và một số khu vực tại Trung Quốc đại lục vẫn chịu ảnh hưởng
từ các yếu tố địa chính trị và kinh tế.
Nhìn chung, bà Aggarwal nhận định
sự thay đổi trong hành vi mua sắm cùng chiến lược linh hoạt của các nhà bán lẻ đang thúc đẩy mô hình “phygital” – kết hợp giữa không gian vật lý và nền tảng số
– từ đó mở ra triển vọng tăng trưởng dài hạn cho khu vực châu Á – Thái Bình
Dương.
Đối với Việt Nam, mặc dù giá thuê
của các cửa hàng mặt phố có xu hướng giảm chung, thị trường bán lẻ
cao cấp vẫn tiếp tục thể hiện sự bền bỉ và tăng trưởng khi các thương hiệu mở rộng
một cách chọn lọc. Sự tương phản này thể hiện sự lựa chọn địa điểm một cách chọn
lọc của nhà bán lẻ cao cấp, với giá thuê bán lẻ đạt mức cao kỷ lục tại các
không gian trong khách sạn cao cấp. Cả hai phân khúc cao cấp tại Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh đều cho thấy động lực doanh thu bán lẻ tương đương, củng
cố vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ khu vực châu Á -
Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, giữa bối cảnh nguồn
cung mặt bằng bán lẻ hạng sang diện tích lớn còn hạn chế, thị trường bán lẻ cao
cấp Hà Nội đang phân hóa rõ nét. Cụ thể, trong khi giá thuê trung bình tại mặt
phố Tràng Tiền ghi nhận mức giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, thì các trung tâm
thương mại cao cấp và khối đế bán lẻ thuộc khách sạn hạng sang cùng khu vực (phường
Hoàn Kiếm) tiếp tục duy trì mức giá cao và tăng 4% so với cùng kỳ. Diễn biến
này phản ánh nhu cầu ổn định từ các thương hiệu quốc tế, đặc biệt là nhóm xa xỉ,
khiến những mặt bằng đạt chuẩn tại vị trí trung tâm tiếp tục ghi nhận xu hướng
tăng giá.
Theo bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng
Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, phân khúc bán lẻ cao cấp trong nước
đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, nổi bật tại Hà Nội và TP.HCM. Trong bối
cảnh nguồn cung chất lượng cao còn hạn chế trong khi nhu cầu mở mới gia tăng, mặt
bằng giá thuê tại các vị trí trung tâm – bao gồm cả nhà phố và trung tâm thương
mại – vì vậy tiếp tục duy trì ở mức cao.
