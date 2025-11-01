Khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo qua cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025

Sau hơn 8 tháng, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 đã thu hút hơn 7.000 học sinh và 2.500 giáo viên trên toàn quốc tham gia, với 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ Việt Nam...

Ngày 31/10, Samsung Việt Nam tổ chức Vòng chung kết và Lễ trao giải cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025. Đây là sự kiện thường niên dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhằm khuyến khích ứng dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) để giải quyết các vấn đề xã hội và địa phương.

Tham dự chương trình có ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại Samsung Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, trường học và học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho biết Samsung Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược và gắn bó lâu dài của Chính phủ Việt Nam không chỉ với vai trò nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Vũ Quốc Huy khẳng định NIC cam kết tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp như Samsung Việt Nam để mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục STEM, thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong giới trẻ.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, chia sẻ tầm quan trọng của giáo dục STEM ngày càng được chú trọng, đặc biệt khi công nghệ AI tiên tiến đang được hiện thực hóa trên nền tảng của STEM.

Bày tỏ hy vọng rằng các em học sinh, những người sẽ dẫn dắt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tương lai sau này, sẽ tiếp tục trau dồi, làm chủ kiến thức khoa học công nghệ, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình này.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 được phát động từ tháng 3/2025, dành cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi trên toàn quốc. Sau gần 8 tháng triển khai, cuộc thi thu hút khoảng 7.000 học sinh và hơn 2.500 giáo viên tham gia, với 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về.

Trong quá trình dự thi, các đội được hướng dẫn bởi đội ngũ cố vấn chuyên môn là các chuyên gia và nhân viên Samsung, tham gia các buổi hội thảo kỹ năng, hoàn thiện dự án, rèn luyện tư duy nghiên cứu và năng lực trình bày. Cuộc thi góp phần khuyến khích học sinh tiếp cận khoa học công nghệ theo hướng thực tiễn, sáng tạo và gắn với các vấn đề của đời sống hiện nay.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam lắng nghe phần trình bày của các đội thi.

Vòng chung kết năm nay có 16 đội thi gồm 8 đội khối THCS và 8 đội khối THPT với các dự án thuộc các lĩnh vực môi trường, giáo dục, y tế, sức khỏe, thể thao và công nghệ. Các đội trực tiếp thuyết trình, vận hành mô hình và trả lời câu hỏi từ hội đồng giám khảo. Kết quả được đánh giá dựa trên ý tưởng sáng tạo, tính ứng dụng thực tiễn, phương pháp triển khai, cùng kỹ năng trình bày, phản biện và làm việc nhóm.

Kết quả, hai giải Nhất được trao cho đội STE – Sport Tech Evoring (Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) với dự án “Hệ thống hỗ trợ tập luyện thể thao cá nhân” và đội Menson (Trường THPT chuyên Quang Trung, Đồng Nai) với dự án “MSVitaSync – Thiết bị đo và đánh giá sức khỏe cầm tay ứng dụng AI và IoT”. Mỗi giải Nhất gồm một phòng học chức năng STEM LAB trị giá 60.000 USD, 30 triệu đồng tiền mặt cho đội thi và sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng dành cho các thành viên. Ngoài ra, ban tổ chức trao 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 8 giải Triển vọng, với tổng giá trị giải thưởng hơn 5,3 tỷ đồng.