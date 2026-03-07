Những món đặc sản từ hội làng ra thị trường

Trên hành trình khám phá dải đất hình chữ S, du khách vừa được thỏa mãn đôi tai, mãn nhãn đôi mắt. Song cũng đừng quên nuông chiều vị giác bằng những món ngon chứa đựng giá trị tinh hoa của từng vùng đất và con người...
Xuân về, cùng với nhu cầu sum họp, đoàn viên, việc lựa chọn
những món quà là các đặc sản quê hương để biếu tặng người thân ngày càng
được nhiều người chú trọng, quan tâm. Trước nhu cầu của thị trường, nhiều làng
nghề truyền thống như được tiếp lửa để “giữ lửa nghề” và làm mới sản phẩm.
Song song, không ít người trẻ đã chọn ở lại
với làng quê, nâng tầm đặc sản bản địa thành cơ hội làm giàu. Không chỉ bán tại
các kênh bán hàng truyền thống, nhiều địa phương còn tích cực đẩy mạnh quảng
bá, giới thiệu đặc sản - sản phẩm OCOP sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; đồng
thời khuyến khích các chủ thể đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã... đáp
ứng thị hiếu người tiêu dùng. Từ đó, mỗi món ăn đặc sản
có thể trở thành “sứ giả” du lịch và mang lại kinh tế cho địa phương.
THỊT QUAY ĐÒN ĐƯỜNG LÂM
Sản phẩm du lịch trải nghiệm ẩm thực truyền thống Bắc Bộ -
Làng cổ Đường Lâm là một trong hai sản phẩm du lịch của Việt Nam được vinh
danh, trao Giải thưởng Sản phẩm Du lịch bền vững ASEAN 2024. Trong đó, “nhân vật
chính’ trên mâm cỗ ngày Tết hay các dịp hội làng ở đây là món thịt quay đòn.
Đây là món ăn chế biến rất kỳ công, với công thức được cho là đã lưu truyền hơn 1.000 năm. Thịt dùng làm thịt quay đòn là phần ba chỉ
bụng, tươi nguyên, dày đều. Gia vị ướp thịt là hỗn hợp xay nhuyễn lá ổi, hành,
hạt tiêu, mì chính, mắm, muối và ngũ vị hương.
Thịt được quay lần 1, trở đều tay cho đến khi phần bì mềm,
bên trong tái thì thợ hạ các đòn khỏi bếp, dội rửa bằng nước chanh/giấm pha muối.
Đồng thời, họ cũng dùng dụng cụ chọc vào bì để mỡ chảy ra, giúp khi nướng bì có
độ giòn, xốp. Muốn có miếng thịt đạt tiêu chuẩn, thời gian thực hiện phải kéo
dài 5 - 6 tiếng, canh lửa kỹ càng.
Phần bì của món ăn thành phẩm đạt yêu cầu là khi gõ vào vang
lên tiếng như tiếng gõ đá ong, cắn thấy giòn tan như bánh đa và để càng lâu
càng giòn. Phần thịt bên trong đậm đà, mọng nước, ngọt và thơm mùi lá ổi. Vì
món này quá kỳ công nên có
giá lên đến 350.000 đồng/kg. Ngày Tết hay hội làng, nếu thực khách không đặt trước
thì "có tiền cũng khó mua".
CANH MĂNG MỰC BÁT TRÀNG
Đến Bát Tràng (Hà Nội) vào dịp đầu xuân, người
ta dễ gặp khung cảnh các bà, các chị vừa bán hàng, vừa tước măng khô thành những
sợi nhỏ xíu. Để măng có thể tước nhỏ như thế, thì không phải măng nào cũng dùng được.
Thường phải là măng vầu ở Tuyên Quang.
Người Bát Tràng nấu canh măng với mực khô. Mực ngon nhất được
tuyển từ xứ Thanh. Mà lại phải con… mực cái mới ngon. Thời gian từ lúc đánh bắt,
phơi khô đến lúc sử dụng không quá một tháng. Mực nướng lên thơm lừng, đập cho
mềm rồi tước nhỏ ra. Trước tiên, xào mực, xào măng riêng khi sơ chế, rồi xào với
nhau cho quyện vị.
Đã là canh măng mực thì phải có nước dùng. Nước dùng ở Bát
Tràng được ưa nhất là nước luộc gà, hay tôm nõn. Mực nướng rồi xào đã không còn
mùi tanh, lại được măng “khử” thêm lần nữa. Ba thứ ấy cộng hưởng với nhau tạo
ra bát canh măng mực, có lẽ là duy nhất chỉ có ở Bát Tràng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa Tri thức về nấu cỗ
Bát Tràng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Là người trực tiếp
tham gia xây dựng hồ sơ, Phó Trưởng
phòng Quản lý Di sản (Sở Văn hóa, Thể thao) Bùi Thị Hương Thủy cho biết khi làng
mở hội, một “phường nấu cỗ” sẽ hình thành. “Mọi người làm việc trong niềm vui,
sự chia sẻ, sự tự hào về quê hương. Những tập tục này được truyền từ xa xưa, giữ
nếp trong cuộc sống hiện đại hôm nay là điều rất đáng quý,” bà Thủy nói.
Khảo sát nhanh tại một số cơ sở nhà hàng phục vụ trên địa
bàn, một mâm cỗ truyền thống dành cho 6 người tại Bát Tràng sẽ dao động từ 1,9 triệu tới 2,7 triệu đồng. Trong đó, 2 món đặc trưng không thể thiếu là su hào xào mực và canh măng mực. Hầu hết các nhà hàng yêu cầu thực
khách phải đặt trước từ 1 đến 2 ngày.
XÔI PHÚ THƯỢNG
Phú Thượng là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, nơi hội tụ
nhiều giá trị lịch sử - văn hóa đặc sắc. Một dấu mốc quan trọng của làng nghề là việc nghề làm xôi
Phú Thượng được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
năm 2024. Sự ghi nhận này không chỉ tôn vinh công sức gìn giữ của nhiều thế hệ
nghệ nhân mà còn mở ra cơ hội phát triển mới, gắn bảo tồn với khai thác giá trị
kinh tế và du lịch.
Hội thi nấu xôi của làng mỗi dịp đầu
xuân là để tri ân Tổ nghề và tạo ra không gian giao
lưu cộng đồng, gắn kết các thế hệ. Để có được những hạt xôi căng bóng, dẻo thơm đặc trưng, người
thợ nấu phải bắt đầu từ tuyển
chọn những loại nếp quý như nếp cái hoa vàng, nếp dâu keo.
Nghệ nhân Nguyễn Thị
Tuyến, người có gần 50 năm gắn bó với nghề, chia sẻ rằng mỗi gói xôi Phú Thượng
giờ đây khi ra thị trường không chỉ là hàng hóa mưu sinh mà còn là tinh hoa văn
hóa đất Kinh kỳ, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tâm huyết gấp bội để phục vụ nhu cầu tâm
linh của thực khách.
Hiện nay, phường Phú Thượng có hơn 800 hộ duy trì nghề nấu
xôi, đóng góp quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương với thu
nhập bình quân đầu người đạt mức ấn tượng. Sự phát triển này không dừng lại ở
những gánh hàng rong phố cổ mà đã vươn tầm chuyên nghiệp khi các sản phẩm xôi
xéo, xôi chè, xôi ngũ sắc đạt chứng nhận OCOP 4 sao, xuất hiện trang trọng tại
các hội nghị và sự kiện lớn.
BÁNH CHƯNG ĐEN BẮC SƠN
Trước đây, tại Bắc Sơn (Lạng Sơn), bánh chưng đen thường chỉ
xuất hiện trong mâm cỗ ngày lễ Tết hay hội làng. Nguyên
liệu chính làm bánh chưng đen là gạo, đỗ xanh, thịt lợn bản và tro.
"Gạo nếp phải là nếp cái hoa vàng, hạt to, tròn, mẩy,
đem vo kỹ rồi xóc với chút muối. Thịt lợn nhà nuôi hoặc mua từ người trong bản ướp
gia vị, thêm hạt tiêu để tạo mùi thơm, vị cay nhẹ. Có nhà còn thêm thảo quả khô
giã nhỏ", bà Dương Thị Mùi (xã Bắc Sơn, Lạng Sơn) chia sẻ.
Hàng năm,
bà Mùi đều tham gia thi gói bánh chưng đen trong Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn nên có
nhiều kinh nghiệm. Nguyên liệu tạo nên sự độc đáo của bánh chưng đen chính là
tro của rơm nếp. Sau vụ gặt lúa tháng 10 âm lịch, bà con chọn những cọng rơm nếp
to, vàng ươm đem về phơi khô rồi đốt thành tro, bảo quản kỹ lưỡng.
Khi cần dùng, họ đem ra vò kỹ, rây lấy phần mịn nhất rồi trộn
với gạo nếp thơm để tạo ra màu đen bóng. Để gạo nếp và tro hòa trộn vào nhau
thì người làm bánh phải xoa thật đều để tro quyện chặt vào từng hạt nếp chắc mẩy.
Bánh chưng đen được gói thủ công chứ không dùng khuôn. Nhìn bên ngoài đã thấy độ
dẻo quánh, vỏ đen bóng, nhân vàng ươm màu đỗ, quấn lấy lớp thịt nạc hồng - mỡ
trắng.
Do kết hợp với tro nếp nên bánh ăn bùi, thơm mát, không nóng cổ, nóng bụng
như nhiều món đồ nếp khác. Cũng bởi vậy mà đây được xem là món ăn "hạ hỏa". Hiện nay, bánh đã trở thành thứ đặc sản phổ biến mà bất cứ
ai tới Bắc Sơn đều có thể mua về làm quà. Bánh chưng đen có thể để được rất
lâu, đến hết tháng Giêng mà vẫn thơm ngon.
Lửa bếp tháng Chạp và câu chuyện bánh tiến vua
08:22, 10/02/2026
Các khách sạn tại Hà Nội đã sẵn sàng đón Tết cổ truyền
Giữa núi rừng phía tây Thanh Hóa, mỗi dịp Tết đến, mâm cơm của đồng bào Thái không chỉ là sự kết hợp của sản vật rừng suối mà còn là nơi kết nối gia đình, gìn giữ nếp nhà và trao truyền bản sắc qua nhiều thế hệ.
Giữa nhịp sống ngày càng sôi động của thành phố Huế, những nồi bánh đỏ lửa ở phường Dương Nỗ vẫn âm thầm tỏa hương. Từ hạt nếp thơm bồi đắp bởi phù sa sông Phổ Lợi, nghề làm bánh tét, bánh chưng nơi đây không chỉ nuôi sống nhiều gia đình mà còn giữ gìn một phần hồn cốt của đất cố đô.
Tết về quê mẹ
Mỗi năm, hàng trăm nghìn người Việt xa xứ chọn quê mẹ vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng hành trình về quê ăn Tết của kiều bào không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những người phải trải qua những chuyến bay kéo dài hàng chục giờ, sự khác biệt múi giờ, chi phí đắt đỏ nhưng họ sẵn sàng chấp nhận để có những ngày được thực sự ăn, chơi Tết Việt…
Đưa Việt Nam trở thành “Bếp ăn của thế giới”
Việt Nam đã bước qua giai đoạn “ngỡ ngàng” khi hội nhập quốc tế để khẳng định vị thế một cường quốc nông sản. Tuy nhiên, đứng trước ngưỡng cửa mới của thương mại toàn cầu, câu hỏi không còn là chúng ta bán được bao nhiêu, mà là thế giới nhớ gì về nông sản Việt.
Lửa bếp tháng Chạp và câu chuyện bánh tiến vua
Trong cái rét ngọt đầu tháng Chạp, làng Trung Lập, xã Xuân Lập như ấm hơn bởi hơi bếp, mùi lá chuối và nhịp tay thoăn thoắt của những người làm bánh lá răng bừa. Món quà quê dân dã từng được tiến vua ấy đang vào mùa bận rộn nhất trong năm...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: