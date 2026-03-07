Chủ Nhật, 08/03/2026

Thanh Hóa thu nội địa 2 tháng đầu năm đạt hơn 6.000 tỉ đồng, tăng 16,5%

Thiên Anh

07/03/2026, 12:15

Theo báo cáo mới nhất từ Thuế tỉnh Thanh Hóa, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh sự khởi sắc của hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường bất động sản ngay từ những tháng đầu năm...

Trụ sở Thuế tỉnh Thanh Hóa
Trụ sở Thuế tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể, tổng thu nội địa trong tháng 2/2026 ước đạt 2.345 tỉ đồng, bằng 100,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý ước đạt 6.036 tỉ đồng. Con số này tương đương 18,5% so với dự toán Trung ương giao và quan trọng hơn, đã tăng tới 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nền kinh tế của tỉnh đang phục hồi và phát triển ổn định.

Điểm sáng trong bức tranh thu ngân sách 2 tháng qua là có tới 11 trên tổng số 16 khoản thu, sắc thuế ghi nhận mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Trong đó, nổi bật là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số thu ước đạt 2.001 tỉ đồng, bằng 120,9% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò động lực của khối FDI trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước cũng cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ khi thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1.330 tỉ đồng, bằng 120,3%. Thuế thu nhập cá nhân cũng tăng vọt lên mức 343 tỉ đồng, đạt 122,4%, phản ánh thu nhập của người dân được cải thiện.

Đặc biệt, một số sắc thuế liên quan đến tài sản và tiêu dùng có mức tăng trưởng đột biến như: thu lệ phí trước bạ ước đạt 239,4 tỉ đồng (bằng 160%); thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 11,3 tỉ đồng (bằng 159,4%). Nguồn thu từ tiền sử dụng đất, một trong những khoản thu lớn và quan trọng, ước đạt 1.119 tỉ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, cho thấy thị trường bất động sản trên địa bàn đã có những tín hiệu ấm dần lên. Khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng đóng góp tích cực với số thu 326,1 tỉ đồng, đạt 132,2% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả khả quan, vẫn còn 5/16 khoản thu ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ. Đáng chú ý nhất là thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chỉ đạt 22,3 tỉ đồng, bằng 37,4%; thu phí, lệ phí đạt 68,9 tỉ đồng (bằng 67,3%); và thu tiền thuê đất, mặt nước đạt 37,9 tỉ đồng (bằng 78,1%). Các khoản thu từ nhà ở và đất khu vực biển cũng giảm sâu, dù chiếm tỷ trọng nhỏ. Nguyên nhân của sự sụt giảm này có thể đến từ sự điều chỉnh chính sách hoặc sự trầm lắng trong một số lĩnh vực đặc thù.

Với kết quả đạt được trong 2 tháng đầu năm, ngành Thuế Thanh Hóa đang đặt mục tiêu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Để làm được điều này, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ngành Thuế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử và chuyển nhượng bất động sản, khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng còn dư địa.

Từ khóa:

2 tháng năm 2026 Thanh Hóa thu ngân sách 2026

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 2-2026

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Askonomy AI

...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy