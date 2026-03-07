Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Công nghiệp

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng

Thiên Anh

07/03/2026, 10:52

Trước biến động Trung Đông, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chủ động đa dạng hóa nguồn dầu thô, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia với 40% thị phần xăng dầu trong nước.

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã có những động thái chủ động nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã có những động thái chủ động nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.

Tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Trong hoàn cảnh đó, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã chủ động nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.

Theo thông tin mới nhất từ doanh nghiệp, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang vận hành an toàn và ổn định, chưa ghi nhận bất kỳ tác động tức thời nào từ những bất ổn địa chính trị trên thế giới.

Đại diện NSRP cho biết, nhờ thực hiện chiến lược theo dõi sát sao diễn biến thị trường và tình hình nguồn cung, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các phương án dự phòng từ sớm. Chính sách đa dạng hóa nguồn dầu thô đã phát huy hiệu quả, giúp nhà máy bảo đảm đủ sản lượng nhập khẩu cần thiết để duy trì hoạt động liên tục, bất chấp những biến động từ thị trường nguyên liệu thế giới.

Xung đột ở Iran

Xung đột ở Iran

Trong bối cảnh chiến sự tại Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực, nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi các bên sớm nối lại đàm phán

Song song với việc duy trì sản xuất, NSRP tăng cường phối hợp với các nhà cung cấp, cơ quan quản lý và các bên liên quan nhằm chủ động quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng năng lượng. Trên cơ sở các đánh giá hiện nay, hoạt động sản xuất của nhà máy vẫn được duy trì ổn định. Với tinh thần phòng ngừa cao trước những rủi ro có thể phát sinh nếu căng thẳng kéo dài, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn dầu thô và tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Thực hiện chiến lược đó, NSRP đã tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô Das Blend đầu tiên. Ngày 23/12/2025, lô dầu thô Das Blend với khối lượng khoảng 1 triệu thùng đã cập cảng NSRP an toàn. Sau quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt về an toàn, hàng hải và kỹ thuật, toàn bộ lượng dầu này đã được đưa vào hệ thống sản xuất và hoàn tất chế biến vào ngày 12/1/2026, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn vận hành khắt khe.

Das Blend là loại dầu thô có đặc tính chế biến thuận lợi, cho tỷ lệ thu hồi cao các sản phẩm nhẹ và trung bình, đồng thời tạo ra lượng cặn thấp trong quá trình chế biến. Việc đưa thành công loại dầu thô mới này vào vận hành nằm trong chiến lược tổng thể của NSRP nhằm bổ sung từ 10-12 triệu thùng dầu thô mới mỗi năm.

Nguồn nguyên liệu này sẽ được kết hợp linh hoạt với dầu thô Kuwait - vốn là nguồn nguyên liệu chủ đạo theo thiết kế - hoặc các loại dầu trung bình tương đương, đặc biệt hữu ích trong các giai đoạn vận hành đặc thù như khi tiến hành thay xúc tác tại phân xưởng Hydro xử lý cặn (RHDS).

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các nhà đầu tư để bảo đảm an ninh nguồn cung, duy trì vận hành ổn định nhà máy, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2026, riêng trong quý 1/2026, NSRP dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại. Tính chung cả năm, doanh nghiệp đặt mục tiêu nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 9 triệu tấn sản phẩm.

Hiện nay, cùng với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, NSRP là một trong hai nhà máy lọc dầu lớn nhất cả nước, đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu xăng dầu của thị trường nội địa. Riêng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng góp khoảng 40% tổng nhu cầu xăng dầu trong nước, khẳng định vai trò trụ cột trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thị trường xăng dầu Việt Nam trước “cơn gió ngược” từ Trung Đông

19:09, 06/03/2026

Thị trường xăng dầu Việt Nam trước “cơn gió ngược” từ Trung Đông

Giá xăng dầu tăng đột biến do xung đột Trung Đông leo thang

15:57, 05/03/2026

Giá xăng dầu tăng đột biến do xung đột Trung Đông leo thang

Siết chặt kiểm soát thị trường xăng dầu nội địa trước áp lực xung đột Trung Đông

23:04, 03/03/2026

Siết chặt kiểm soát thị trường xăng dầu nội địa trước áp lực xung đột Trung Đông

Đọc thêm

Biến động Trung Đông và bài toán bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước

Biến động Trung Đông và bài toán bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước

Từ ngày 28/2/2026, Mỹ và Israel tiến hành không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Trong bối cảnh Việt Nam là nền kinh tế xuất khẩu lớn nhưng phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhiên liệu, năng lượng nhập khẩu, những biến động địa chính trị này được dự báo sẽ tác động không nhỏ tới sản xuất trong nước cũng như hoạt động thương mại quốc tế...

Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh năng lượng

Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh năng lượng

Chính phủ yêu cầu ưu tiên dầu thô nội địa, linh hoạt điều chỉnh giá xăng dầu khi tăng trên 7%, quyết không để thiếu hụt xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong mọi tình huống…

Sản xuất công nghiệp tăng 10,4%, chế biến chế tạo là động lực chính

Sản xuất công nghiệp tăng 10,4%, chế biến chế tạo là động lực chính

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến số ngày làm việc ít hơn, song sản xuất công nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò là “động lực” tăng trưởng chính…

TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,4 triệu tấn than trong tháng 3/2026

TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,4 triệu tấn than trong tháng 3/2026

Trong tháng 2, TKV đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất. Phát huy kết quả này, Tập đoàn định hướng tận dụng thời tiết thuận lợi để bứt phá sản lượng trong tháng 3...

Lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước khủng hoảng tại Trung Đông

Lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước khủng hoảng tại Trung Đông

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến việc đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế xanh

2

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Thế giới

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách

Tiêu điểm

4

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

5

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy