Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng

Tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Trong hoàn cảnh đó, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã chủ động nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.

Theo thông tin mới nhất từ doanh nghiệp, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang vận hành an toàn và ổn định, chưa ghi nhận bất kỳ tác động tức thời nào từ những bất ổn địa chính trị trên thế giới.

Đại diện NSRP cho biết, nhờ thực hiện chiến lược theo dõi sát sao diễn biến thị trường và tình hình nguồn cung, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các phương án dự phòng từ sớm. Chính sách đa dạng hóa nguồn dầu thô đã phát huy hiệu quả, giúp nhà máy bảo đảm đủ sản lượng nhập khẩu cần thiết để duy trì hoạt động liên tục, bất chấp những biến động từ thị trường nguyên liệu thế giới.

Xung đột ở Iran Trong bối cảnh chiến sự tại Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực, nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi các bên sớm nối lại đàm phán

Song song với việc duy trì sản xuất, NSRP tăng cường phối hợp với các nhà cung cấp, cơ quan quản lý và các bên liên quan nhằm chủ động quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng năng lượng. Trên cơ sở các đánh giá hiện nay, hoạt động sản xuất của nhà máy vẫn được duy trì ổn định. Với tinh thần phòng ngừa cao trước những rủi ro có thể phát sinh nếu căng thẳng kéo dài, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn dầu thô và tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Thực hiện chiến lược đó, NSRP đã tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô Das Blend đầu tiên. Ngày 23/12/2025, lô dầu thô Das Blend với khối lượng khoảng 1 triệu thùng đã cập cảng NSRP an toàn. Sau quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt về an toàn, hàng hải và kỹ thuật, toàn bộ lượng dầu này đã được đưa vào hệ thống sản xuất và hoàn tất chế biến vào ngày 12/1/2026, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn vận hành khắt khe.

Das Blend là loại dầu thô có đặc tính chế biến thuận lợi, cho tỷ lệ thu hồi cao các sản phẩm nhẹ và trung bình, đồng thời tạo ra lượng cặn thấp trong quá trình chế biến. Việc đưa thành công loại dầu thô mới này vào vận hành nằm trong chiến lược tổng thể của NSRP nhằm bổ sung từ 10-12 triệu thùng dầu thô mới mỗi năm.

Nguồn nguyên liệu này sẽ được kết hợp linh hoạt với dầu thô Kuwait - vốn là nguồn nguyên liệu chủ đạo theo thiết kế - hoặc các loại dầu trung bình tương đương, đặc biệt hữu ích trong các giai đoạn vận hành đặc thù như khi tiến hành thay xúc tác tại phân xưởng Hydro xử lý cặn (RHDS).

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các nhà đầu tư để bảo đảm an ninh nguồn cung, duy trì vận hành ổn định nhà máy, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2026, riêng trong quý 1/2026, NSRP dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại. Tính chung cả năm, doanh nghiệp đặt mục tiêu nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 9 triệu tấn sản phẩm.

Hiện nay, cùng với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, NSRP là một trong hai nhà máy lọc dầu lớn nhất cả nước, đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu xăng dầu của thị trường nội địa. Riêng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng góp khoảng 40% tổng nhu cầu xăng dầu trong nước, khẳng định vai trò trụ cột trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.