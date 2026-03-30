Kiện toàn tổ chức, tập trung thúc đẩy kinh tế bền vững

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt và quyết định nhiều nội dung quan trọng, nhấn mạnh tập trung thúc đẩy kinh tế bền vững.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG, CHUYỂN ĐỔI SỐ, HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Tuấn, Kim Rương Lê Thị Thúy Kiều tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông, bà Đặng Văn Chính, Nguyễn Trúc Sơn, Châu Văn Hòa, Nguyễn Quỳnh Thiện và Nguyễn Thị Bé Mười tái đắc cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Vĩnh Long cũng quyết định thành lập Ban Dân tộc; bầu 4 Trưởng ban của HĐND tỉnh và 13 Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng cho biết thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu, đề ra những chủ trương, chính sách, giải pháp đồng bộ theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo bước đột phá trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế biển, logistic, sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban của HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết UBND tỉnh sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tỉnh ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện; xây dựng chính quyền phục vụ, minh bạch, hiệu quả; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu HĐND tỉnh khóa mới cần tập trung xây dựng và ban hành các chính sách đảm bảo thống nhất, khả thi, hiệu quả góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường giám sát của HĐND đối với việc thực hiện Nghị quyết và những vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung, phương thức giám sát phải thực chất, theo hướng trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; nâng cao chất lượng chất vấn, giải trình và theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải không ngừng phấn đấu, học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động; phải là người có bản lĩnh và thực sự là người có kiến thức toàn diện, có trách nhiệm với nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Cà Mau, Khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các ông, bà: Bùi Tấn Bảy, Lê Thị Nhung và Phan Hoàng Vũ tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các ông: Lâm Văn Bi, Nguyễn Minh Luân, Huỳnh Chí Nguyện, Lê Văn Sử và Ngô Vũ Thăng tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Để kỳ họp là bước khởi đầu, tạo tiền đề cho những quyết sách lớn của Cà Mau trong giai đoạn mới, các đại biểu HĐND tỉnh, các cán bộ của bộ máy chính quyền cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, có quyết tâm, quyết liệt cao nhất để nhiệm kỳ tới Cà Mau có bước tiến nhanh, mạnh, vững chắc nhất.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ tới là tăng cường công tác rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt là xây dựng, ban hành chính sách đột phá đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hàng năm trên 10% như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra và đưa kinh tế Cà Mau ngày càng phát triển bền vững, hiệu quả, thực chất; đời sống của người dân được nâng lên, đáp ứng cao nhất cả về vật chất lẫn tinh thần…