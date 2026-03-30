Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thanh Thủy

30/03/2026, 14:30

Sáng 30/3/2026, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031; ông Võ Văn Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố.

Các đại biểu HĐND Thành phố khóa XI thực hiện nghi thức chào cờ tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn Thành phố diễn ra thành công, an toàn, đúng pháp luật, với tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%. Kết quả này thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân; đồng thời chúc mừng 125 đại biểu HĐND Thành phố khóa XI trúng cử, nhấn mạnh trách nhiệm và yêu cầu phụng sự Nhân dân.

Bí Thư Thành ủy Lưu Quang khẳng định vai trò then chốt của HĐND Thành phố trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng thành chính sách cụ thể, bảo đảm hiệu quả thực thi. HĐND cần chủ động cụ thể hóa cơ chế cho các lĩnh vực, động lực tăng trưởng mới; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, kỷ cương.

Định hướng nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND tập trung nâng cao vai trò thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn. Đồng thời, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng, nhất là phân bổ nguồn lực, bảo đảm tập trung, hiệu quả, tránh dàn trải và siết chặt kỷ luật tài chính.

Hoạt động giám sát cần đổi mới theo hướng thực chất, gắn trách nhiệm và theo dõi kết quả khắc phục, tập trung vào lĩnh vực trọng yếu nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa HĐND và UBND Thành phố, bảo đảm thống nhất giữa ban hành và thực thi chính sách.

Đối với đại biểu HĐND, Bí thư Thành ủy yêu cầu giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến Nhân dân và theo dõi việc giải quyết kiến nghị; uy tín của HĐND được quyết định từ trách nhiệm và sự tận tụy của từng đại biểu.

Bí Thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ Họp thứ nhất HĐND Thành phố Khóa XI - Ảnh: Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kết quả bầu cử và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND Thành phố.

Với sự tín nhiệm cao, Hội đồng nhân dân Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng đã bầu các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố khóa XI gồm: ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; các ông: Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Ông Võ Văn Minh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố không chỉ mở đầu nhiệm kỳ mới mà còn có ý nghĩa nền tảng trong kiện toàn bộ máy, bảo đảm triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển của TP. Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp và mở rộng không gian đô thị.

Đánh giá về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Thành phố đã tổ chức thành công, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, với tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%, thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân và nỗ lực hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

Các đại biểu HĐND Thành phố khóa XI thực hiện bầu cử tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị cho phép Thành phố nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt tạo khuôn khổ pháp lý vượt trội, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố cần chủ động tham gia xây dựng thể chế, nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp đột phá, dài hạn.

VnEconomy
125 vị đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Thành phố - Ảnh: Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Về định hướng trọng tâm, HĐND Thành phố được yêu cầu phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, kịp thời thể chế hóa chủ trương Trung ương, bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao minh bạch.

Thành phố đồng thời cần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số; phát triển hạ tầng hiện đại, thúc đẩy dự án giao thông chiến lược, tăng liên kết vùng, xây dựng đô thị thông minh, xanh; hoàn thiện chính sách quy hoạch, đất đai, tài chính, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển khu thương mại tự do gắn với trung tâm tài chính quốc tế.

Thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm

07:04, 29/03/2026

Thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng “bài toán” phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026

15:08, 28/03/2026

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng “bài toán” phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026

TP. Hồ Chí Minh thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt

19:02, 25/03/2026

TP. Hồ Chí Minh thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt

Từ khóa:

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh Kỳ họp HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031 TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề:

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đọc thêm

Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán 2026

Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán 2026

Năm 2025, nền kinh tế có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, bão lũ, “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong nửa cuối năm…

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...

VnEconomy

"Doanh nghiệp hãy lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm"

Ngày 29/3/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành cùng đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa hội đủ điều kiện trở thành “tỉnh kiểu mẫu”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa hội đủ điều kiện trở thành “tỉnh kiểu mẫu”

Ngày 29/3/2026, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tiềm năng to lớn của địa phương này, đồng thời đề ra những định hướng chiến lược để Thanh Hóa bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước trong giai đoạn 2026-2031.

Phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử

Phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng các Đề án về phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, không gian kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tỷ giá USD/VND đi ngang chờ tín hiệu từ báo cáo việc làm Mỹ

Tài chính

2

Từ “săn giá rẻ” đến tối ưu chi tiêu với thẻ BVBank

Tài chính

3

Tìm nạn nhân vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng qua dự án tiền ảo DRK

Dân sinh

4

Robot phẫu thuật tăng hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư

Sức khỏe

5

Cổ phiếu lại quay đầu giảm hàng loạt, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ

Chứng khoán

