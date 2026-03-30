Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 30/3/2026, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031; ông Võ Văn Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn Thành phố diễn ra thành công, an toàn, đúng pháp luật, với tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%. Kết quả này thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân; đồng thời chúc mừng 125 đại biểu HĐND Thành phố khóa XI trúng cử, nhấn mạnh trách nhiệm và yêu cầu phụng sự Nhân dân.

Bí Thư Thành ủy Lưu Quang khẳng định vai trò then chốt của HĐND Thành phố trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng thành chính sách cụ thể, bảo đảm hiệu quả thực thi. HĐND cần chủ động cụ thể hóa cơ chế cho các lĩnh vực, động lực tăng trưởng mới; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, kỷ cương.

Định hướng nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND tập trung nâng cao vai trò thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn. Đồng thời, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng, nhất là phân bổ nguồn lực, bảo đảm tập trung, hiệu quả, tránh dàn trải và siết chặt kỷ luật tài chính.

Hoạt động giám sát cần đổi mới theo hướng thực chất, gắn trách nhiệm và theo dõi kết quả khắc phục, tập trung vào lĩnh vực trọng yếu nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa HĐND và UBND Thành phố, bảo đảm thống nhất giữa ban hành và thực thi chính sách.

Đối với đại biểu HĐND, Bí thư Thành ủy yêu cầu giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến Nhân dân và theo dõi việc giải quyết kiến nghị; uy tín của HĐND được quyết định từ trách nhiệm và sự tận tụy của từng đại biểu.

Bí Thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ Họp thứ nhất HĐND Thành phố Khóa XI - Ảnh: Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kết quả bầu cử và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND Thành phố.

Với sự tín nhiệm cao, Hội đồng nhân dân Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng đã bầu các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố khóa XI gồm: ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; các ông: Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Ông Võ Văn Minh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố không chỉ mở đầu nhiệm kỳ mới mà còn có ý nghĩa nền tảng trong kiện toàn bộ máy, bảo đảm triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển của TP. Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp và mở rộng không gian đô thị.

Đánh giá về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Thành phố đã tổ chức thành công, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, với tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%, thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân và nỗ lực hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

Các đại biểu HĐND Thành phố khóa XI thực hiện bầu cử tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị cho phép Thành phố nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt tạo khuôn khổ pháp lý vượt trội, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố cần chủ động tham gia xây dựng thể chế, nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp đột phá, dài hạn.

125 vị đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Thành phố - Ảnh: Cổng thông tin điện tử HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Về định hướng trọng tâm, HĐND Thành phố được yêu cầu phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, kịp thời thể chế hóa chủ trương Trung ương, bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao minh bạch.

Thành phố đồng thời cần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số; phát triển hạ tầng hiện đại, thúc đẩy dự án giao thông chiến lược, tăng liên kết vùng, xây dựng đô thị thông minh, xanh; hoàn thiện chính sách quy hoạch, đất đai, tài chính, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển khu thương mại tự do gắn với trung tâm tài chính quốc tế.