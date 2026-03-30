Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031
Thanh Thủy
30/03/2026, 14:30
Sáng 30/3/2026, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031; ông Võ Văn Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố.
Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn Thành phố diễn ra thành công, an toàn, đúng pháp luật, với tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%. Kết quả này thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân; đồng thời chúc mừng 125 đại biểu HĐND Thành phố khóa XI trúng cử, nhấn mạnh trách nhiệm và yêu cầu phụng sự Nhân dân.
Bí Thư Thành ủy Lưu Quang
khẳng định vai trò then chốt của HĐND Thành phố trong việc thể chế hóa chủ
trương của Đảng thành chính sách cụ thể, bảo đảm hiệu quả thực thi. HĐND cần chủ
động cụ thể hóa cơ chế cho các lĩnh vực, động lực tăng trưởng mới; đồng thời
tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, kỷ
cương.
Định
hướng nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND tập trung nâng cao vai trò thể
chế hóa, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy
tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn. Đồng thời, nâng cao chất lượng quyết định các
vấn đề quan trọng, nhất là phân bổ nguồn lực, bảo đảm tập trung, hiệu quả,
tránh dàn trải và siết chặt kỷ luật tài chính.
Hoạt
động giám sát cần đổi mới theo hướng thực chất, gắn trách nhiệm và theo dõi kết
quả khắc phục, tập trung vào lĩnh vực trọng yếu nhằm nâng cao hiệu lực quản lý
và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa
HĐND và UBND Thành phố, bảo đảm thống nhất giữa ban hành và thực thi chính
sách.
Đối
với đại biểu HĐND, Bí thư Thành ủy yêu cầu giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng
nghe, phản ánh trung thực ý kiến Nhân dân và theo dõi việc giải quyết kiến nghị;
uy tín của HĐND được quyết định từ trách nhiệm và sự tận tụy của từng đại biểu.
Trên cơ sở kết quả bầu cử và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật
Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tiến hành bầu
các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND Thành phố.
Với
sự tín nhiệm cao, Hội đồng nhân dân Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết
xác nhận kết quả bầu ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Thành ủy tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI,
nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Kỳ họp cũng đã bầu các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố khóa XI gồm: ông Nguyễn
Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND
Thành phố; các ông: Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn
Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.
Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Kỳ họp
thứ nhất HĐND Thành phố không chỉ mở đầu nhiệm kỳ mới mà còn có ý nghĩa nền
tảng trong kiện toàn bộ máy, bảo đảm triển khai hiệu quả các mục tiêu phát
triển của TP. Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính
quyền hai cấp và mở rộng không gian đô thị.
Đánh giá về cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh
Thành phố đã tổ chức thành công, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, với
tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%, thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân và nỗ lực hệ thống chính trị
từ Thành phố đến cơ sở.
Định hướng nhiệm kỳ
2026 - 2031, ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu
tàu kinh tế, trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội
nhập quốc tế của cả nước, đồng thời đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nhanh, bền vững, bao
trùm.
Đáng chú ý, Bộ Chính trị
cho phép Thành phố nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt tạo khuôn khổ
pháp lý vượt trội, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh
tranh. Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố cần chủ động tham gia xây dựng thể chế, nhận
diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp đột phá, dài hạn.
Về định hướng trọng tâm,
HĐND Thành phố được yêu cầu phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa
phương, kịp thời thể chế hóa chủ trương Trung ương, bảo đảm vận hành thông suốt
mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao minh bạch.
Thành phố đồng thời cần đổi
mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh
tế số; phát triển hạ tầng hiện đại, thúc đẩy dự án giao thông chiến lược, tăng
liên kết vùng, xây dựng đô thị thông minh, xanh; hoàn thiện chính sách quy hoạch,
đất đai, tài chính, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển khu thương mại tự
do gắn với trung tâm tài chính quốc tế.
Thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm
07:04, 29/03/2026
TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng “bài toán” phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026
15:08, 28/03/2026
TP. Hồ Chí Minh thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt
Năm 2025, nền kinh tế có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, bão lũ, “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong nửa cuối năm…
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...
"Doanh nghiệp hãy lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm"
Ngày 29/3/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành cùng đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa hội đủ điều kiện trở thành “tỉnh kiểu mẫu”
Ngày 29/3/2026, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tiềm năng to lớn của địa phương này, đồng thời đề ra những định hướng chiến lược để Thanh Hóa bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước trong giai đoạn 2026-2031.
Phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử
Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng các Đề án về phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, không gian kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: