Hà Nội phải giữ bằng được “vận tốc mới”, tạo xu thế phát triển bền vững
Hà Lê
31/03/2026, 08:28
Kiểm tra, giám sát đợt 1 cho thấy Hà Nội đã hình thành khí thế mới, nhịp độ mới trong lãnh đạo, điều hành. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Thủ đô giữ vững vận tốc này, biến chuyển biến bước đầu thành xu thế phát triển bền vững.
Chiều 30/3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Tại hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố; trọng tâm là việc tổ chức thực hiện các chương trình công tác toàn khóa; công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
HÌNH THÀNH KHÍ THẾ MỚI, NHỊP ĐỘ MỚI TRONG TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Báo cáo cũng đánh giá bước đầu việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thủ đô.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, bài bản và hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Vai trò của tập thể Ban Thường vụ, đặc biệt là người đứng đầu Thành ủy, được thể hiện rõ nét trong việc trực tiếp chỉ đạo nhiều nhiệm vụ khó, mới, có tính chất đột phá.
Theo Tổng Bí thư, những chuyển biến tại Hà Nội thời gian qua là rất tích cực. Không chỉ dừng lại ở các kết quả cụ thể, Thành phố đã từng bước hình thành một khí thế mới, một vận tốc công việc mới và một tinh thần trách nhiệm mới trong toàn hệ thống chính trị.
Từ thành phố đến cơ sở, từ cấp ủy, chính quyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã có sự chuyển biến rõ rệt về tư duy, cách làm và phong cách công tác theo hướng quyết liệt hơn, thực chất hơn, gắn với kết quả cụ thể hơn. Những thay đổi này góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và sự hoan nghênh rộng rãi của nhân dân Thủ đô.
Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là điều kiện thuận lợi quan trọng để Hà Nội tăng tốc, bứt phá và phát triển trong giai đoạn tới, nhất là trong bối cảnh Thủ đô được Trung ương giao nhiều trọng trách lớn, kỳ vọng cao.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư nhất trí với Báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát về những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Tổng Bí thư chỉ rõ, các hạn chế này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song cần xác định nguyên nhân chủ quan là chính và phải được khắc phục ngay bằng quyết tâm chính trị cao hơn và hành động quyết liệt hơn.
GIỮ NHỊP ĐỘ CAO, BIẾN CHUYỂN BIẾN THÀNH XU THẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát đợt 1; gắn chặt với việc khắc phục kịp thời, hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.
Đồng thời, Hà Nội cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong quán triệt và cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư lưu ý việc triển khai Nghị quyết phải được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, không làm theo phong trào, không dừng ở học tập, quán triệt mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể.
Nghị quyết của Đại hội phải “thấm” đến từng chi bộ, từng đảng viên trong toàn Đảng bộ; phải gắn với từng chương trình, dự án, từng công việc cụ thể và được đo lường bằng sản phẩm, bằng kết quả thực tế.
Tổng Bí thư nhấn mạnh những chuyển biến tích cực vừa qua mới chỉ là bước đầu. Phía trước Hà Nội còn rất nhiều việc phải làm. Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần làm việc quyết liệt, giữ vững và đẩy mạnh hơn nữa khí thế đang có; tuyệt đối không được phép chững lại hay trùng xuống.
Theo Tổng Bí thư, đã có khí thế thì phải giữ bằng được; đã có chuyển biến thì phải tạo thành bước tiến; đã có kết quả thì phải nâng lên thành xu thế phát triển bền vững của Thủ đô.
Cùng với đó, Hà Nội phải tiếp tục duy trì nhịp độ công việc ở mức cao; siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách được tổ chức thực hiện nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải được phát huy đầy đủ, thực sự là “đầu tàu”, là trung tâm đoàn kết, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung.
Tổng Bí thư yêu cầu làm cho tinh thần đổi mới, hành động và trách nhiệm trở thành trạng thái bình thường, liên tục và bền vững trong toàn hệ thống chính trị, không phải là cao điểm nhất thời. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nâng cao yêu cầu đối với bản thân, tự tạo áp lực công việc, lấy kết quả thực tế làm thước đo và lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần khẩn trương, chủ động vào cuộc ngay từ đầu; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai ngay khi các cơ chế, chính sách mới được ban hành; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, dự án với lộ trình rõ ràng, sản phẩm cụ thể và kết quả đo đếm được.
Trung ương đã tin tưởng, giao trọng trách và tạo điều kiện rất lớn cho Thủ đô. Vì vậy, Hà Nội phải hành động tương xứng với niềm tin đó; tiếp tục đi đầu, làm mẫu, tạo ra những mô hình mới, cách làm mới có hiệu quả cao và sức lan tỏa cho cả nước.
Về giám sát đợt 2, Tổng Bí thư cho biết sẽ tập trung vào ba chuyên đề: việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng chuyên đề; bám sát thực tiễn; đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được; chỉ rõ các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đặc biệt là nhận diện rõ các điểm nghẽn, nút thắt trong tổ chức thực hiện để kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi và có tính đột phá.
Giám sát đợt 2 được yêu cầu thực hiện với tinh thần xây dựng, đồng hành, nhằm giúp các cấp ủy, cơ quan, đơn vị làm tốt hơn nhiệm vụ được giao; không gây áp lực hình thức, không làm gián đoạn hoạt động bình thường và không tạo thêm gánh nặng thủ tục không cần thiết; kết hợp hài hòa giữa kỷ luật, kỷ cương với khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công cho một số lãnh đạo Đảng, Chính phủ
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.
Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung triển khai 9 nghị quyết chiến lược
Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết chiến lược; đồng thời lãnh đạo các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chuyển giao nguyên trạng 18 hội về trực thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Chuyển giao 18 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhằm thống nhất đầu mối quản lý, bảo đảm tinh gọn bộ máy và hoạt động ổn định.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Bệnh viện 108 trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân
75 năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia - nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao cả....
Tư duy kiến tạo phát triển của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV không chỉ hoàn thiện các quy chế, quy định mà còn thể hiện rõ “tư duy kiến tạo phát triển”. Điểm đáng chú ý là gắn xây dựng Đảng với nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: