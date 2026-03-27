Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Xác nhận 500 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Như Nguyệt

27/03/2026, 19:59

Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Phiên họp thứ năm của Hội đồng Bầu cử quốc gia diễn ra vào ngày 21/3. Ảnh: Quốc hội.

Ngày 27/3, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đã có văn bản số 610/VPQH-TTTV thông báo về việc Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, ngày 27/3/2026, căn cứ quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản liên quan, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Việc xác nhận tư cách đại biểu là bước quan trọng, hoàn tất quy trình pháp lý sau bầu cử, làm cơ sở để Quốc hội khóa mới chính thức đi vào hoạt động. Các đại biểu được xác nhận tư cách đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri cả nước.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành Kỳ họp thứ Nhất. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp này là 11 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào sáng ngày 06/4/2026, bế mạc ngày 24/4/2026.

Trước đó, tại phiên họp thứ năm của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia và khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian ngắn. Đáng lưu ý, cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, khó khăn và thách thức hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Điểm lại những thành công của cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay; không phải bầu lại ở một đơn vị bầu cử nào trong cả nước; số đại biểu Quốc hội trúng cử là 500 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo bầu đủ số lượng theo quy định.

Quan trọng nhất, theo Chủ tịch Quốc hội, cử tri cả nước rất hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Còn tại phiên họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 09 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 05 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 09 nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Từ khóa:

bầu cử 2026 đại biểu Quốc hội khóa XVI Quốc hội Khóa XVI xác nhận tư cách

Chủ đề:

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

PVcomBank hợp tác với Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Tài chính

2

Xác nhận 500 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tiêu điểm

3

Hà Nội: Thị trường văn phòng thay đổi sau 10 năm tăng trưởng

Bất động sản

4

Tham gia CORSIA, ngành hàng không hướng tới giảm phát thải

Kinh tế xanh

5

Thanh long xuất khẩu sang EU chịu kiểm tra với tần suất 50% là chưa chính xác

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy