Xác nhận 500 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 27/3, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đã có văn bản số 610/VPQH-TTTV thông báo về việc Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, ngày 27/3/2026, căn cứ quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản liên quan, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Việc xác nhận tư cách đại biểu là bước quan trọng, hoàn tất quy trình pháp lý sau bầu cử, làm cơ sở để Quốc hội khóa mới chính thức đi vào hoạt động. Các đại biểu được xác nhận tư cách đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri cả nước.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành Kỳ họp thứ Nhất. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp này là 11 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào sáng ngày 06/4/2026, bế mạc ngày 24/4/2026.

Trước đó, tại phiên họp thứ năm của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia và khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian ngắn. Đáng lưu ý, cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, khó khăn và thách thức hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Điểm lại những thành công của cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay; không phải bầu lại ở một đơn vị bầu cử nào trong cả nước; số đại biểu Quốc hội trúng cử là 500 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo bầu đủ số lượng theo quy định.

Quan trọng nhất, theo Chủ tịch Quốc hội, cử tri cả nước rất hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Còn tại phiên họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 09 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 05 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 09 nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.