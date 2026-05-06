Kinh tế Indonesia tăng trưởng mạnh nhất gần 3 năm, chuyên gia cảnh báo khó bền vững

Hoài Thu

06/05/2026, 14:42

Trong quý đầu năm 2026, kinh tế Indonesia ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong gần 3 năm dù đối mặt với sức ép gia tăng từ cả trong nước lẫn bên ngoài. Tuy vậy, nhiều nhà kinh tế cho rằng đà tăng trưởng có thể khó duy trì bền vững...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Indonesia công bố ngày thứ Ba (5/5), tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này trong quý 1 tăng 5,61% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực chính đến từ tiêu dùng hộ gia đình - lĩnh vực đóng góp hơn 54% quy mô nền kinh tế - với mức tăng 5,52%. Chi tiêu của chính phủ cũng tăng mạnh 21,8%.

“Các yếu tố mùa vụ, trong đó có các kỳ nghỉ lễ tôn giáo và nhu cầu đi lại tăng lên, đã thúc đẩy tiêu dùng hộ gia đình”, bà Amalia Adininggar Widyasanti, người đứng đầu Cơ quan Thống kê Indonesia, cho biết.

Năm nay, lễ Eid al-Fitr - kỳ nghỉ đánh dấu kết thúc tháng Ramadan, khi nhiều người Hồi giáo trở về quê - rơi vào quý 1, trong khi năm ngoái diễn ra vào quý 2.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa cho rằng mức tăng trưởng 5,61% cho thấy nền kinh tế nước này đang dần thoát khỏi quỹ đạo tăng quanh 5% kéo dài nhiều năm.

“Chúng ta hướng tới tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Nhưng chúng tôi hiểu rằng kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức. Đó là lý do Indonesia phải bảo đảm kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng tốt”, ông Sadewa phát biểu.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto từng cam kết đưa tăng trưởng kinh tế hàng năm lên 8% vào cuối nhiệm kỳ của mình, tức năm 2029. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng mục tiêu này khó có thể đạt được. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng 5,2% trong năm nay, trong khi Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra mức dự báo thấp hơn, ở 4,7%.

Ông Teuku Riefky, nhà nghiên cứu vĩ mô tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (LPEM UI) thuộc Đại học Indonesia, cho rằng số liệu quý 1 chưa phản ánh đầy đủ sức khỏe nền tảng của kinh tế Indonesia.

“Tăng trưởng kinh tế chủ yếu được thúc đẩy bởi yếu tố mùa vụ và các biện pháp kích thích của chính phủ. Kết quả này chưa phản ánh sự cải thiện đáng kể về mặt cơ cấu”, ông Riefky nhận xét với tờ báo Nikkei Asia.

Trước đó, LPEM UI dự báo GDP Indonesia tăng 5,46-5,5% trong quý 1. Viện này cũng cảnh báo chiến sự kéo dài ở Trung Đông đang gây ra rủi ro lớn cho kinh tế Indonesia, do giá dầu có thể duy trì ở mức cao đến hết quý 2. Từ khi chiến sự Iran nổ ra, Chính phủ Indonesia đã cắt giảm hàng tỷ USD chi tiêu nhằm trợ giá nhiên liệu trong nước.

Bà Rahma Gafmi, giáo sư kinh tế tại Đại học Airlangga ở tỉnh Đông Java, Indonesia cho rằng số liệu GDP quý 1 chưa phản ánh đầy đủ thực tế tại nền kinh tế Indonesia, bởi tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều.

“Chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy các doanh nghiệp mở rộng hoạt động, nên thị trường việc làm vẫn bị thắt chặt”, bà nói với tờ báo Nikkei Asia.

Theo bà Gafmi, tăng trưởng của quý 1 chủ yếu phản ánh việc chính phủ đẩy mạnh chi tiêu ngay từ đầu năm, trong khi tác động chưa lan tới nhóm thu nhập thấp và trung bình - lực lượng đóng vai trò quan trọng đối với tiêu dùng trong nước.

“Động lực tăng trưởng tập trung vào các dự án lớn hoặc chi tiêu của chính phủ, thay vì sức mua thực tế của người dân”, bà Gafmi chỉ ra.

Bà Widyasanti của Cơ quan Thống kê Indonesia cũng nhấn mạnh rằng các chương trình ưu tiên và dự án chiến lược của chính phủ đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP, nhất là ở lĩnh vực đầu tư và sản lượng theo ngành. Bà dẫn ví dụ hoạt động mua sắm cho chương trình bữa ăn miễn phí và việc phát triển hơn 6.000 bếp ăn trong quý 1.

Trong khi đó, ông Josua Pardede, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Bank Permata, cũng cho rằng con số tăng trưởng quý 1 chưa hoàn toàn phản ánh các điều kiện nền tảng của nền kinh tế Indonesia.

“Kết quả này chủ yếu cho thấy sức mạnh của tiêu dùng theo mùa vụ, chi tiêu chính phủ tăng và hiệu ứng cơ sở so sánh thấp”, ông Pardede nói với tờ báo Nikkei Asia.

Theo ông Pardede, chất lượng tăng trưởng chưa hoàn toàn đồng đều. Nhu cầu bên ngoài vẫn hạn chế, khi xuất khẩu chỉ tăng 0,9%, giảm mạnh so với mức 3,25% trong quý 4/2025.

“Rủi ro vẫn chủ yếu đến từ bên ngoài, đặc biệt là bất định toàn cầu, căng thẳng thương mại và chiến sự kéo dài ở Trung Đông”, ông Pardede nói.

Bộ trưởng Tài chính Sadewa cho biết Chính phủ đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ cho những ngành định hướng xuất khẩu, đồng thời tìm cách nâng cao chất lượng tiêu dùng hộ gia đình.

“Cùng với Bộ Công nghiệp, chúng tôi đang chuẩn bị trợ cấp cho xe điện. Chính sách này sẽ thúc đẩy tiêu dùng, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và cũng có lợi cho ngân sách”, ông Sadewa phát biểu.

