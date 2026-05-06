Kinh tế Indonesia tăng trưởng mạnh nhất gần 3 năm, chuyên gia cảnh báo khó bền vững

Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Indonesia công bố ngày thứ
Ba (5/5), tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này trong quý 1 tăng 5,61% so
với cùng kỳ năm 2025. Động lực chính đến từ tiêu dùng hộ gia đình - lĩnh vực đóng
góp hơn 54% quy mô nền kinh tế - với mức tăng 5,52%. Chi tiêu của chính phủ
cũng tăng mạnh 21,8%.
“Các yếu tố mùa vụ, trong đó có các kỳ nghỉ lễ tôn giáo và
nhu cầu đi lại tăng lên, đã thúc đẩy tiêu dùng hộ gia đình”, bà Amalia
Adininggar Widyasanti, người đứng đầu Cơ quan Thống kê Indonesia, cho biết.
Năm nay, lễ Eid al-Fitr - kỳ nghỉ đánh dấu kết thúc tháng
Ramadan, khi nhiều người Hồi giáo trở về quê - rơi vào quý 1, trong khi năm
ngoái diễn ra vào quý 2.
Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa cho rằng
mức tăng trưởng 5,61% cho thấy nền kinh tế nước này đang dần thoát khỏi quỹ đạo
tăng quanh 5% kéo dài nhiều năm.
“Chúng ta hướng tới tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Nhưng chúng
tôi hiểu rằng kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức. Đó là lý do Indonesia phải
bảo đảm kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng tốt”, ông Sadewa phát biểu.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto từng cam kết đưa tăng
trưởng kinh tế hàng năm lên 8% vào cuối nhiệm kỳ của mình, tức năm 2029. Tuy
nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng mục tiêu này khó có thể đạt được. Ngân hàng
Phát triển châu Á (ADB) dự báo nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng 5,2%
trong năm nay, trong khi Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra mức dự báo thấp hơn, ở
4,7%.
Ông Teuku Riefky, nhà nghiên cứu vĩ mô tại Viện Nghiên cứu
Kinh tế và Xã hội (LPEM UI) thuộc Đại học Indonesia, cho rằng số liệu quý 1
chưa phản ánh đầy đủ sức khỏe nền tảng của kinh tế Indonesia.
“Tăng trưởng kinh tế chủ yếu được thúc đẩy bởi yếu tố mùa vụ
và các biện pháp kích thích của chính phủ. Kết quả này chưa phản ánh sự cải thiện
đáng kể về mặt cơ cấu”, ông Riefky nhận xét với tờ báo Nikkei Asia.
Trước đó, LPEM UI dự báo GDP Indonesia tăng 5,46-5,5% trong
quý 1. Viện này cũng cảnh báo chiến sự kéo dài ở Trung Đông đang gây ra rủi ro
lớn cho kinh tế Indonesia, do giá dầu có thể duy trì ở mức cao đến hết quý 2. Từ
khi chiến sự Iran nổ ra, Chính phủ Indonesia đã cắt giảm hàng tỷ USD chi tiêu
nhằm trợ giá nhiên liệu trong nước.
Bà Rahma Gafmi, giáo sư kinh tế tại Đại học Airlangga ở tỉnh
Đông Java, Indonesia cho rằng số liệu GDP quý 1 chưa phản ánh đầy đủ thực tế tại
nền kinh tế Indonesia, bởi tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều.
“Chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy các doanh nghiệp mở rộng
hoạt động, nên thị trường việc làm vẫn bị thắt chặt”, bà nói với tờ báo Nikkei
Asia.
Theo bà Gafmi, tăng trưởng của quý 1 chủ yếu phản ánh việc
chính phủ đẩy mạnh chi tiêu ngay từ đầu năm, trong khi tác động chưa lan tới
nhóm thu nhập thấp và trung bình - lực lượng đóng vai trò quan trọng đối với
tiêu dùng trong nước.
“Động lực tăng trưởng tập trung vào các dự án lớn hoặc chi
tiêu của chính phủ, thay vì sức mua thực tế của người dân”, bà Gafmi chỉ ra.
Bà Widyasanti của Cơ quan Thống kê Indonesia cũng nhấn mạnh rằng các
chương trình ưu tiên và dự án chiến lược của chính phủ đã đóng góp đáng kể vào
tăng trưởng GDP, nhất là ở lĩnh vực đầu tư và sản lượng theo ngành. Bà dẫn ví dụ
hoạt động mua sắm cho chương trình bữa ăn miễn phí và việc phát triển hơn 6.000
bếp ăn trong quý 1.
Trong khi đó, ông Josua Pardede, nhà kinh tế trưởng của ngân
hàng Bank Permata, cũng cho rằng con số tăng trưởng quý 1 chưa hoàn toàn phản ánh các điều kiện nền tảng của nền kinh tế Indonesia.
“Kết quả này chủ yếu cho thấy sức mạnh của tiêu dùng theo mùa vụ, chi
tiêu chính phủ tăng và hiệu ứng cơ sở so sánh thấp”, ông Pardede nói với tờ báo
Nikkei Asia.
Theo ông Pardede, chất lượng tăng trưởng chưa hoàn toàn đồng đều. Nhu cầu bên
ngoài vẫn hạn chế, khi xuất khẩu chỉ tăng 0,9%, giảm mạnh so với mức 3,25%
trong quý 4/2025.
“Rủi ro vẫn chủ yếu đến từ bên ngoài, đặc biệt là bất định
toàn cầu, căng thẳng thương mại và chiến sự kéo dài ở Trung Đông”, ông Pardede
nói.
Bộ trưởng Tài chính Sadewa cho biết Chính phủ đang chuẩn bị
các biện pháp hỗ trợ cho những ngành định hướng xuất khẩu, đồng thời tìm cách
nâng cao chất lượng tiêu dùng hộ gia đình.
“Cùng với Bộ Công nghiệp, chúng tôi đang chuẩn bị trợ cấp
cho xe điện. Chính sách này sẽ thúc đẩy tiêu dùng, giảm sử dụng nhiên liệu hóa
thạch và cũng có lợi cho ngân sách”, ông Sadewa phát biểu.