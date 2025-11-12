Thứ Tư, 12/11/2025

Trang chủ Thế giới

Indonesia cân nhắc phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Đức Anh

12/11/2025, 10:37

Bộ Tài chính Indonesia đang thảo luận về các điều khoản để phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ trên thị trường tài chính Trung Quốc...

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto - Ảnh: Reuters.

Chính phủ Indonesia đang cân nhắc phát hành lô “trái phiếu panda” đầu tiên vào năm 2026. Đây là tên gọi của trái phiếu nhân dân tệ được phát hành tại thị trường Trung Quốc đại lục bởi tổ chức phát hành không cư trú tại Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang thúc đẩy vai trò của nhân dân tệ trong tài chính quốc tế và đẩy mạnh nỗ lực phi đôla hóa, giảm phụ thuộc vào USD.

Theo hai nguồn tin của tờ Financial Times, Bộ Tài chính Indonesia hiện đang thảo luận về các điều khoản của đợt phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ.

Mặt bằng lãi suất thấp tại Trung Quốc khiến trái phiếu nhân dân tệ trở thành kênh huy động vốn hấp dẫn, khi doanh nghiệp và nhà đầu tư trái phiếu có xu hướng tìm kiếm các kênh đầu tư chi phí rẻ hơn và phòng ngừa rủi ro từ căng thẳng Mỹ-Trung.

Đầu năm nay, Brazil, Pakistan và Slovenia cũng cho biết có kế hoạch phát hành “trái phiếu panda”.

“Với các chính phủ nước ngoài, phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ giúp đa dạng hóa kênh huy động, mở rộng cơ sở nhà đầu tư dài hạn và hạ chi phí vốn quốc gia. Mặt khác, nhiều nhà phát hành và nhà đầu tư muốn giảm phụ thuộc vào USD và đa dạng hóa sang các thị trường khác”, ông Tommy Xie, Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô châu Á tại ngân hàng OCBC, nhận xét.

Thời gian qua, hoạt động cho vay ra nước ngoài của Trung Quốc ngày càng sôi động. Lượng trái phiếu bằng nhân dân tệ phát hành ngoài Trung Quốc đại lục - được gọi là “trái phiếu dim sum” - được dự báo lập kỷ lục trong năm nay.

Từ năm 2023, “trái phiếu panda” trở nên hấp dẫn hơn với các nhà phát hành quốc tế hơn nhờ cải cách về quy định của Bắc Kinh và mặt bằng lãi suất thấp. Theo công ty dữ liệu tài chính Wind, giá trị phát hành loại trái phiếu này trong năm ngoái đạt kỷ lục 195 tỷ nhân dân tệ (khoảng 27 tỷ USD) - dù vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với thị trường trái phiếu nội địa Trung Quốc.

Phần lớn khối lượng phát hành vẫn do doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ, nhưng các chính phủ ngày càng tham gia cuộc đua. Theo Viện Tài chính Quốc tế (IIF), phát hành “trái phiếu panda” được dự báo sẽ tăng mạnh trong vài năm tới và trở thành động lực quan trọng của quá trình quốc tế hóa nhân dân tệ.

Tại Indonesia, Chính phủ của Tổng thống Prabowo Subianto đang mở rộng sử dụng nhân dân tệ song song với việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Vào tháng trước, Jakarta đã phát hành lô “trái phiếu dim sum” đầu tiên trị giá 6 tỷ nhân dân tệ. Theo các nguồn thạo tin, dự kiến Chính phủ Indonesia sẽ phát hành thêm trái phiếu loại này trong năm 2026.

Các tổ chức xếp hạng và định chế tài chính Trung Quốc đang tích cực quảng bá “trái phiếu panda” tới các chính phủ nước ngoài. Đầu năm nay, Fareast Credit - công ty xếp hạng tín nhiệm có trụ sở tại Thượng Hải - đã trình bày đề xuất phát hành “trái phiếu panda” đồng thời thảo luận một số hình thức phát hành trái phiếu nhân dân tệ khác với Bộ Tài chính Indonesia, Cơ quan Kế hoạch Quốc gia Indonesia và một số cơ quan chính phủ khác của nước này.

Fareast Credit cũng đưa ra các đề xuất tương tự với nhà chức trách Lào và một số nước Đông Nam Á khác. Ngoài ra, ngân hàng quốc doanh Bank of China cũng đã trao đổi về việc quốc tế hóa nhân dân tệ với một số quan chức cấp cao của Indonesia.

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

11:23, 22/09/2025

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?

14:07, 17/09/2025

Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?

Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc

14:21, 09/09/2025

Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc

Từ khóa:

Indonesia Quốc tế hóa Nhân dân tệ thế giới trái phiếu nhân dân tệ Trái phiếu panda Trung Quốc

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

