Nhật Bản: Bất chấp nỗ lực can thiệp từ Chính phủ, đồng yên vẫn suy yếu

An Huy

02/06/2026, 18:10

Đồng yên Nhật Bản vẫn đang đương đầu với sức ép mất giá mạnh, bất chấp những nỗ lực can thiệp từ Chính phủ nước này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong tháng 5, đồng yên đã trở thành đồng tiền có hiệu suất kém nhất trong nhóm tiền tệ G10, mặc dù Bộ Tài chính Nhật Bản đã chi một khoản kỷ lục để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ.

Trong hai phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6, đồng yên lại đứng trước nguy cơ có thể tụt xuống mức 160 yên đổi 1 USD. Đà giảm giá này duy trì trước khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được cho là sẽ có một động thái tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 16/6.

Vào cuối giờ chiều ngày 2/6 theo giờ Việt Nam, tỷ giá đồng yên so với USD là 159,72 yên đổi 1 USD - theo dữ liệu từ hãng tin CNBC.

Phát biểu trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết nhà chức trách sẵn sàng phản ứng trên thị trường tiền tệ khi cần thiết và không bình luận về những diễn biến tỷ giá gần đây. Thị trường cho rằng mốc 160 yên/USD có thể kích hoạt một động thái can thiệp tiếp theo.

“Nếu tỷ giá yên so với USD giảm quá mức 160, rủi ro giảm quá mức đáy của đồng yên ghi nhận vào ngày 30/4 sẽ tăng lên đáng kể, làm tăng khả năng Tokyo có những cảnh báo mạnh mẽ hơn bằng lời nói, một cuộc kiểm tra tỷ giá, hoặc can thiệp trên thực tế để vực dậy tỷ giá đồng yên”, trưởng chiến lược tiền tệ của công ty Mizuho Securities, ông Masafumi Yamamoto, nói với hãng tin CNBC.

Thị trường cũng đang chờ đợi bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda vào ngày 3/6 để tìm kiếm những dấu hiệu về việc liệu cơ quan này có tăng lãi suất vào tuần tới hay không.

Theo ông Derek Halpenny, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại MUFG, dù BOJ sắp tới có tăng lãi suất hay không, khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản có một đợt can thiệp mới vào thị trường ngoại hối vẫn đang ở mức cao. Ngoài ra, dù lạm phát ở Nhật đã dịu đi, khả năng BOJ chậm chân trong việc kiểm soát lạm phát cũng đang tăng lên, đồng nghĩa khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới là lớn.

Ông Masahiko Loo, chiến lược gia cấp cao về thu nhập cố định tại công ty State Street Investment Management, nhận định việc can thiệp để vực dậy tỷ giá đồng yên chỉ là biện pháp tạm thời, không thể thay đổi hoàn toàn tình hình. Ông nhấn mạnh rằng sự thay đổi thực sự phải đến từ chính sách của BOJ.

Các quỹ đầu tư và nhà quản lý tài sản đã tăng cường đặt cược vào sự suy yếu của đồng yên, đưa vị thế ròng bán khống yên lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2024 - theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) về tuần kết thúc vào ngày 26/5.

Một trong những nguyên nhân chính khiến đồng yên suy yếu là sự chênh lệch lãi suất vẫn còn rộng giữa Nhật Bản và Mỹ. BOJ đã chậm trễ trong việc tăng lãi suất, mặc dù lạm phát đã quay trở lại trên diện rộng.

Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư đang tập trung vào quyết định chính sách sắp tới của BOJ. Thị trường hoán đổi chỉ số qua đêm đang cho thấy khả năng khoảng 78% BOJ sẽ tăng lãi suất trong lần họp này.

Xu hướng mất giá của đồng yên, bất chấp lượng tiền lớn mà Bộ Tài chính Nhật Bản đã bơm ra thị trường vào cuối tháng 4 và trong tháng 5 để hỗ trợ tỷ giá đồng tiền này, đã cho thấy tác dụng hạn chế của việc can thiệp - theo ông Loo từ State Street.

Cuộc chiến ở Trung Đông cũng đã tạo thêm áp lực mất giá đối với đồng yên vì giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát leo thang ở Nhật Bản.

"Đồng yên chắc chắn có thể suy yếu vượt qua mức 160 yên đổi 1 USD, và khi đó Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ cần phải can thiệp thêm”, ông Marito Ueda, CEO công ty SBI FX Trade, nhận định với hãng tin Bloomberg. Ông cũng cho rằng Bộ Tài chính Nhật có thể tăng cường hiệu quả của việc can thiệp tỷ giá nếu kết hợp một động thái như vậy với một đợt tăng lãi suất của BOJ hoặc tín hiệu cứng rắn từ BOJ.

Theo dữ liệu được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố cách đây ít ngày, nước này đã chi kỷ lục 73,6 tỷ USD trong giai đoạn từ ngày 28/4 đến 27/5 để hỗ trợ đồng yên.

Nhìn lại lạm phát tại Mỹ vào các năm thay chủ tịch Fed

Số liệu mới nhất cho thấy ông Kevin Warsh là Chủ tịch Fed mới đầu tiên kể từ thời ông Paul Volcker năm 1979 bước vào nhiệm kỳ khi lạm phát ở mức cao như hiện nay...

Rủi ro môi trường từ cuộc đua đất hiếm giữa Trung Quốc và các quốc gia phương Tây

Cuộc đua khai thác đất hiếm đang diễn ra trên toàn cầu, khi các quốc gia phương Tây nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc...

Tây Ban Nha: Tiền thuê nhà chiếm nửa lương

Tỷ lệ tiền lương dành cho việc thuê nhà ở Tây Ban Nha đã tăng từ 38% vào năm 2019 lên 50% vào năm 2025...

Những nơi có số người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới trong 5 năm qua

Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...

Trung Quốc: Tỉnh Hải Nam tăng tốc xây dựng trung tâm du lịch y tế quốc tế

Khu thí điểm Bác Ngao Lạc Thành đang tận dụng các chính sách đặc thù, hệ sinh thái y tế tiên tiến và lợi thế du lịch nghỉ dưỡng để thu hút bệnh nhân quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch y tế hàng đầu châu Á…

