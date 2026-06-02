Trang chủ Thế giới

Tây Ban Nha: Tiền thuê nhà chiếm nửa lương

Điệp Vũ

02/06/2026, 16:15

Tỷ lệ tiền lương dành cho việc thuê nhà ở Tây Ban Nha đã tăng từ 38% vào năm 2019 lên 50% vào năm 2025...

Một khu dân cư ở Tây Ban Nha - Ảnh: Bloomberg.

Người Tây Ban Nha đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về khả năng tiếp cận nhà ở, khi họ phải chi một nửa lương cho việc thuê nhà. Tỷ lệ này thậm chí còn tăng lên tới 70% ở một số khu vực đô thị lớn.

Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ các công ty InfoJobs và Fotocasa cho thấy tỷ lệ tiền lương dành cho việc thuê nhà ở Tây Ban Nha đã tăng từ 38% vào năm 2019 lên 50% vào năm 2025, mức cao nhất trong toàn bộ chuỗi dữ liệu.

Năm 2025, người Tây Ban Nha phải dành 50% lương trung bình để thuê nhà, so với mức 47% vào năm 2024. Đây là một bằng chứng cho thấy giá thuê nhà ở nước này tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng của lương.

Mức lương trong các quảng cáo tuyển dụng ở Tây Ban Nha chỉ tăng 1% trong năm qua, giá thuê nhà đã tăng 6,9%, đạt 14,21 euro/m2 mỗi tháng. Với một căn hộ 80 m2, tiền thuê nhà trung bình hàng năm đã tăng lên 13.642 euro, tương đương với một nửa mức lương trung bình toàn quốc là 27.336 euro mỗi năm.

Madrid và Catalonia là hai khu vực chịu áp lực lớn nhất, với tỷ lệ lương dành cho thuê nhà lần lượt là 71% và 70%. Các khu vực khác như Quần đảo Balearic (64%), Xứ Basque (58%) và Quần đảo Canary (56%) cũng nằm trong nhóm có gánh nặng thuê nhà đặc biệt nặng nề. Ngược lại, Extremadura (29%) và Castilla-La Mancha (32%) là những khu vực có tỷ lệ tiền lương dành cho thuê nhà thấp hơn, mặc dù vẫn cao hơn mức khuyến nghị của các tổ chức quốc tế.

Phân tích theo tỉnh cho thấy sự khác biệt rõ rệt hơn. Barcelona là tỉnh có tỷ lệ chi tiêu cho thuê nhà cao nhất, chiếm 76% lương trung bình. Tiếp theo là Madrid (72%), Quần đảo Balearic (64%), Vizcaya (61%) và Las Palmas và Guipuzcoa, cả hai đều ở mức 57%.

Ngược lại, các tỉnh chịu áp lực ít nhất là Jaen (23%), Teruel (25%), Caceres (27%) và Ciudad Real (28%). Thực tế, chỉ có 7 tỉnh và cộng đồng tự trị Extremadura ghi nhận chi tiêu tiền lương cho thuê nhà ở mức 30% hoặc thấp hơn.

Fotocasa cảnh báo rằng những con số mới nhất đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng tiếp cận nhà ở của Tây Ban Nha.

Bà Maria Matos, Trưởng phòng Nghiên cứu của Fotocasa, nhấn mạnh rằng việc phải dành 50% lương cho thuê nhà tương đương với một tình trạng “khẩn cấp về nhà ở”, vì con số này cao hơn 20 điểm phần trăm so với mức khuyến nghị.

InfoJobs cũng nhấn mạnh sự mất kết nối ngày càng lớn giữa xu hướng lương và chi phí nhà ở. Mặc dù mức lương trong các quảng cáo tuyển dụng tăng 276 euro so với năm trước, mức tăng này không đủ để bù đắp cho sự gia tăng mạnh mẽ của giá thuê nhà.

Thực tế này hạn chế khả năng tiết kiệm, cản trở sự di chuyển linh hoạt của người lao động và có thể khiến họ phải trì hoãn các quyết định quan trọng trong cuộc sống như rời khỏi nhà cha mẹ hoặc lập gia đình riêng.

Lương 100.000 euro/năm, người lao động châu Âu thực lĩnh bao nhiêu sau khi đóng thuế?

07:50, 29/05/2026

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ và châu Âu tăng chóng mặt

14:52, 19/05/2026

Lương bình quân ở các nước châu Âu

15:56, 18/05/2026

Những nơi có số người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới trong 5 năm qua

Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...

Trung Quốc: Tỉnh Hải Nam tăng tốc xây dựng trung tâm du lịch y tế quốc tế

Khu thí điểm Bác Ngao Lạc Thành đang tận dụng các chính sách đặc thù, hệ sinh thái y tế tiên tiến và lợi thế du lịch nghỉ dưỡng để thu hút bệnh nhân quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch y tế hàng đầu châu Á…

Hoạt động sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất 4 năm

Hoạt động sản xuất tại Mỹ tiếp tục khởi sắc trong tháng 5, đánh dấu tháng mở rộng thứ 5 liên tiếp và đạt mức tăng mạnh nhất trong 4 năm, nhờ đơn hàng mới và sản lượng cùng cải thiện...

Xuất khẩu dầu của Venezuela tăng liên tục

Theo Bộ Dầu mỏ Venezuela, sản lượng dầu thô của nước này có thể đạt 1,37 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay...

Doanh số xe điện lập kỷ lục tại 37 quốc gia

Doanh số xe điện đã lập kỷ lục trong giai đoạn tháng 3-4 tại 37 quốc gia trên thế giới, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh do chiến tranh Iran khiến nhiều người tiêu dùng chuyển sang các loại xe có chi phí sử dụng thấp hơn...

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

1

Hợp lực khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước: “Chìa khóa” nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế

2

Thị trường bất động sản vẫn còn 5 điểm nghẽn

3

One Mount ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026 với loạt giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bất động sản và y tế số

4

Chủ tịch Quốc hội: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lập pháp

5

Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng Thông tư 58/2026/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

