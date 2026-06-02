Tây Ban Nha: Tiền thuê nhà chiếm nửa lương

Tỷ lệ tiền lương dành cho việc thuê nhà ở Tây Ban Nha đã tăng từ 38% vào năm 2019 lên 50% vào năm 2025...

Người Tây Ban Nha đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về khả năng tiếp cận nhà ở, khi họ phải chi một nửa lương cho việc thuê nhà. Tỷ lệ này thậm chí còn tăng lên tới 70% ở một số khu vực đô thị lớn.

Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ các công ty InfoJobs và Fotocasa cho thấy tỷ lệ tiền lương dành cho việc thuê nhà ở Tây Ban Nha đã tăng từ 38% vào năm 2019 lên 50% vào năm 2025, mức cao nhất trong toàn bộ chuỗi dữ liệu.

Năm 2025, người Tây Ban Nha phải dành 50% lương trung bình để thuê nhà, so với mức 47% vào năm 2024. Đây là một bằng chứng cho thấy giá thuê nhà ở nước này tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng của lương.

Mức lương trong các quảng cáo tuyển dụng ở Tây Ban Nha chỉ tăng 1% trong năm qua, giá thuê nhà đã tăng 6,9%, đạt 14,21 euro/m2 mỗi tháng. Với một căn hộ 80 m2, tiền thuê nhà trung bình hàng năm đã tăng lên 13.642 euro, tương đương với một nửa mức lương trung bình toàn quốc là 27.336 euro mỗi năm.

Madrid và Catalonia là hai khu vực chịu áp lực lớn nhất, với tỷ lệ lương dành cho thuê nhà lần lượt là 71% và 70%. Các khu vực khác như Quần đảo Balearic (64%), Xứ Basque (58%) và Quần đảo Canary (56%) cũng nằm trong nhóm có gánh nặng thuê nhà đặc biệt nặng nề. Ngược lại, Extremadura (29%) và Castilla-La Mancha (32%) là những khu vực có tỷ lệ tiền lương dành cho thuê nhà thấp hơn, mặc dù vẫn cao hơn mức khuyến nghị của các tổ chức quốc tế.

Phân tích theo tỉnh cho thấy sự khác biệt rõ rệt hơn. Barcelona là tỉnh có tỷ lệ chi tiêu cho thuê nhà cao nhất, chiếm 76% lương trung bình. Tiếp theo là Madrid (72%), Quần đảo Balearic (64%), Vizcaya (61%) và Las Palmas và Guipuzcoa, cả hai đều ở mức 57%.

Ngược lại, các tỉnh chịu áp lực ít nhất là Jaen (23%), Teruel (25%), Caceres (27%) và Ciudad Real (28%). Thực tế, chỉ có 7 tỉnh và cộng đồng tự trị Extremadura ghi nhận chi tiêu tiền lương cho thuê nhà ở mức 30% hoặc thấp hơn.

Fotocasa cảnh báo rằng những con số mới nhất đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng tiếp cận nhà ở của Tây Ban Nha.

Bà Maria Matos, Trưởng phòng Nghiên cứu của Fotocasa, nhấn mạnh rằng việc phải dành 50% lương cho thuê nhà tương đương với một tình trạng “khẩn cấp về nhà ở”, vì con số này cao hơn 20 điểm phần trăm so với mức khuyến nghị.

InfoJobs cũng nhấn mạnh sự mất kết nối ngày càng lớn giữa xu hướng lương và chi phí nhà ở. Mặc dù mức lương trong các quảng cáo tuyển dụng tăng 276 euro so với năm trước, mức tăng này không đủ để bù đắp cho sự gia tăng mạnh mẽ của giá thuê nhà.

Thực tế này hạn chế khả năng tiết kiệm, cản trở sự di chuyển linh hoạt của người lao động và có thể khiến họ phải trì hoãn các quyết định quan trọng trong cuộc sống như rời khỏi nhà cha mẹ hoặc lập gia đình riêng.