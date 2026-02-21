Thứ Bảy, 21/02/2026

Trang chủ Thế giới

Kinh tế Mỹ giảm tốc mạnh trong quý 4/2025, đạt mức tăng cả năm yếu nhất từ 2020

An Huy

21/02/2026, 11:05

Kinh tế Mỹ giảm tốc mạnh trong những tháng cuối năm 2025, khi tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP.
Ảnh minh họa - Ảnh: AP.

Với sự giảm tốc cuối năm này, nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt tốc độ tăng trưởng cả năm yếu nhất kể từ sau đại dịch Covid-19.

Dù vậy, tình hình không tồi tệ như kịch bản xấu nhất mà các nhà kinh tế lo ngại khi Tổng thống Donald Trump công bố các biện pháp thuế quan trên diện rộng vào mùa xuân năm ngoái.

Thay vì rơi vào một cuộc suy thoái như nhiều người từng dự báo, kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng trong năm 2025, bất chấp các biện pháp thuế quan, chính sách quản lý nhập cư siết chặt, và sự suy yếu của thị trường lao động. Một động lực quan trọng cho sự tăng trưởng này của kinh tế Mỹ là sức tiêu dùng duy trì ở mức cao của tầng lớp giàu có.

Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 20/2, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng trưởng ở tốc độ hàng năm 1,4% trong quý 4, sau khi hiệu chỉnh theo các yếu tố mùa vụ và lạm phát.

Đây là sự giảm tốc đáng kể so với mức tăng 4,4% của quý 3 và thấp hơn mức dự báo tăng 1,9% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc thăm dò của công ty dữ liệu FactSet.

Cả năm 2025, nền kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 2,2%, tốc độ chậm nhất kể từ năm 2020.

Trong một cuộc trao đổi với trang CNN Business, bà Stephanie Roth - nhà kinh tế trưởng tại công ty Wolfe Research - cho rằng tốc độ tăng trưởng chậm hơn của kinh tế Mỹ trong năm ngoái so với các năm trước vẫn là "tuyệt vời nếu xét tới việc nguồn cung lao động giảm đi nhiều". Bà gọi sự tăng trưởng đó là "Goldilocks" - một trạng thái không quá nóng cũng không quá lạnh.

Yếu tố cắt giảm chi tiêu liên bang do đóng cửa chính phủ đã làm giảm 1,1 điểm phần trăm trong tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ quý 4 - theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng phần lớn những tổn thất này sẽ được bù đắp vào đầu năm nay. Việc người tiêu dùng giảm nhẹ việc mua sắm hàng hóa là một yếu tố khác ảnh hưởng tiêu cực đến GDP quý 4.

Tiêu dùng, lĩnh vực giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế Mỹ, đã chậm lại trong quý 4 với tốc độ hàng năm 1,4%, chậm nhất kể từ đầu năm 2025.

Trong năm qua, chi tiêu diễn ra không đồng đều ở các nhóm thu nhập khác nhau trong nền kinh tế Mỹ. Nhóm nghèo nhất chịu áp lực cắt giảm chi tiêu do nợ nần tăng, thị trường lao động chậm lại và lạm phát tích tụ trong mấy năm qua.

Ông Brett Ryan, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Deutsche Bank, cho biết: "Tốc độ tiêu dùng chậm lại là điều đã được dự báo từ trước cho quý cuối cùng của năm 2025, vì trước đó, nhiều người Mỹ đã sắm xe ô tô mới trước khi các khoản tín dụng thuế xe điện hết hạn".

Tuy nhiên, ông Ryan dự báo động lực tăng trưởng kinh tế từ hoạt động tiêu dùng sẽ phục hồi trong nửa đầu của năm nay nhờ vào các khoản hoàn thuế.

Sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng ở Mỹ đã khiến các hộ gia đình ở nhóm nghèo hơn trở nên bi quan về nền kinh tế trong năm qua. Trong một báo cáo công bố cùng ngày 20/2, Đại học Michigan cho biết tâm lý người tiêu dùng Mỹ tiếp tục phân hóa giữa những người có bằng đại học và đầu tư chứng khoán, và những người không có.

Bà Joanne Hsu, người phụ trách khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, cho biết trong một thông cáo: "Trái ngược với sự khởi sắc liên tục từ tháng này sang tháng khác trong tâm lý của những người tiêu dùng có sở hữu cổ phiếu là sự suy giảm liên tục trong tâm lý của những người tiêu dùng không có cổ phiếu. Sự phân hóa tương tự cũng diễn ra giữa những nhóm khác nhau về thu nhập và trình độ học vấn. Trong đó, những người tiêu dùng có thu nhập cao hơn hoặc có trình độ đại học đã có sự cải thiện trong tâm lý, còn những người có thu nhập thấp hơn hoặc ít học vấn hơn thì không".

Đầu tư sản xuất - kinh doanh đã ghi nhận một sự tăng tốc nhẹ trong quý 4, với mức tăng trong quý đạt 3,7%, so với mức 3,2% trong quý 3. Ông Ryan cho biết đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chiếm phần lớn trong tăng trưởng đầu tư sản xuất - kinh doanh.

Một báo cáo khác của Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày cho thấy rằng tiêu dùng vẫn duy trì sự tăng trưởng trong tháng 12, nhưng các yếu tố hỗ trợ cho sự tăng trưởng đó đã trở nên yếu hơn, và lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm. Cụ thể, tiêu dùng đã tăng 0,4% trong tháng 12 so với tháng 11, nhưng nếu điều chỉnh theo lạm phát, tốc độ tăng chỉ còn 0,1%.

Thu nhập cá nhân đã tăng 0,3% trong tháng 12, một phần do những khoản bồi thường lớn cho các nạn nhân cháy rừng ở Maui. Nếu điều chỉnh theo lạm phát, tăng trưởng thu nhập cá nhân không thay đổi. Tỷ lệ tiết kiệm trong thu nhập sau thuế đã giảm xuống còn 3,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng - tiếp tục cao hơn nhiều so với mục tiêu. PCE toàn phần tăng 2,9% trong tháng 12 nếu so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed và là mức cao nhất kể từ tháng 3/2024.

PCE lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,4% so với tháng trước, mức tăng cao nhất trong gần 1 năm. So với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 3%, phù hợp với dự báo nhưng vẫn cao hơn 1 điểm phần trăm so với mục tiêu của Fed.

Từ khóa:

GDP kinh tế mỹ Mỹ thế giới

1

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Kinh tế số

2

Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp

Thế giới

3

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Kinh tế số

4

UOB: Vàng cần thêm thời gian ổn định sau làn sóng đầu cơ để về trạng thái mới

Chứng khoán

5

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bất động sản

