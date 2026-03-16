Thuế quan có thể khiến mỗi hộ gia đình Mỹ tốn thêm 2.500 USD/năm

Các nghị sỹ Dân chủ trong Quốc hội Mỹ cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump sẽ làm gia tăng chi phí đối với các hộ gia đình ở nước này, trong lúc chính quyền ông Trump đang tìm cách áp thuế quan mới để thay thế những mức thuế đã bị Tòa án Tối cao vô hiệu hóa.

Vào tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ các biện pháp thuế quan mà ông Trump đã áp dựa trên Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) ra đời năm 1977, bao gồm thuế quan đối ứng.

Sau đó, ông Trump đã áp thuế quan toàn cầu mới ở mức 10% dựa trên Mục 122 Đạo luật Thương mại Mỹ 1974, và dự kiến sẽ tăng thuế này lên 15%. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ có thể kéo dài 150 ngày trừ khi Quốc hội Mỹ cho phép gia hạn, và hiện thuế quan này cũng đang là đối tượng bị kiện.

Theo một nghiên cứu mới đây của các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ, các loại thuế nhập khẩu mà chính quyền ông Trump đang áp dụng có thể khiến mỗi hộ gia đình Mỹ phải chi thêm trung bình 2.512 USD trong năm 2026, tăng 44% so với mức tổn thất 1.745 USD mà thuế quan gây ra cho mỗi hộ gia đình ở nước này trong năm 2025.

Sự gia tăng chi phí này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ vốn đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng leo thang do ảnh hưởng của cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

"Khi các gia đình Mỹ đang xoay sở với chi phí cao, Tổng thống vẫn tiếp tục lựa chọn áp các loại thuế quan mới. Các biện pháp này sẽ đẩy giá cả lên cao hơn nữa”, Thượng nghị sĩ Maggie Hassan đến từ bang New Hampshire cảnh báo.

Nhà Trắng đã bác bỏ báo cáo trên, cho rằng những dữ liệu mà các nghị sỹ Dân chủ đưa ra trong báo cáo là giả mạo. Phát ngôn viên Kush Desai của Nhà Trắng khẳng định: "Tổng thống Trump sẽ tiếp tục sử dụng thuế quan để đàm phán lại các thỏa thuận thương mại bị phá vỡ, giảm giá thuốc và mang về hàng nghìn tỷ USD vốn đầu tư cho người dân Mỹ”.

Với thuế quan IEEPA bị Tòa án Tối cao vô hiệu hóa, Chính phủ Mỹ đang phải đối mặt với việc hoàn trả số tiền thuế quan đã thu từ các biện pháp này. Theo dự kiến, tổng số tiền thuế quan mà Chính phủ Mỹ phải trả cho các nhà nhập khẩu đã nộp các loại thuế quan này lên tới khoảng 175 tỷ USD.

Ngoài thuế quan toàn cầu 10% mới áp, Chính phủ Mỹ cũng đã khởi động các cuộc điều tra dựa trên Mục 301 của Luật Thương mại Mỹ 1974 nhằm áp thêm thuế quan. Tuần vừa rồi, Mỹ đã khởi động hai cuộc điều tra thương mại đối với một loạt các quốc gia, trong đó có Trung Quốc, về vấn đề dư thừa công suất công nghiệp và hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ cho rằng cuối cùng các hộ gia đình Mỹ phải chịu toàn bộ chi phí thuế quan. Họ trích dẫn phân tích từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho thấy các nhà nhập khẩu chuyển phần lớn chi phí thuế quan sang cho người tiêu dùng, trong khi các nhà sản xuất trong nước cũng có thể tăng giá do cạnh tranh nước ngoài giảm.

Việc chính quyền ông Trump áp thuế quan mới và tìm cách áp thêm thuế quan diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran đẩy giá xăng dầu và hàng hóa lên cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11, có thể khiến cử tri nước này thêm phần bức xúc vì chi phí sinh hoạt vốn đã cao sau nhiều năm lạm phát cao tích tụ.