Thứ Hai, 16/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thuế quan có thể khiến mỗi hộ gia đình Mỹ tốn thêm 2.500 USD/năm

Bình Minh

16/03/2026, 12:55

Sự gia tăng chi phí này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ vốn đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng leo thang do ảnh hưởng của cuộc chiến của Mỹ tại Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Các nghị sỹ Dân chủ trong Quốc hội Mỹ cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump sẽ làm gia tăng chi phí đối với các hộ gia đình ở nước này, trong lúc chính quyền ông Trump đang tìm cách áp thuế quan mới để thay thế những mức thuế đã bị Tòa án Tối cao vô hiệu hóa.

Vào tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ các biện pháp thuế quan mà ông Trump đã áp dựa trên Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) ra đời năm 1977, bao gồm thuế quan đối ứng.

Sau đó, ông Trump đã áp thuế quan toàn cầu mới ở mức 10% dựa trên Mục 122 Đạo luật Thương mại Mỹ 1974, và dự kiến sẽ tăng thuế này lên 15%. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ có thể kéo dài 150 ngày trừ khi Quốc hội Mỹ cho phép gia hạn, và hiện thuế quan này cũng đang là đối tượng bị kiện.

Theo một nghiên cứu mới đây của các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ, các loại thuế nhập khẩu mà chính quyền ông Trump đang áp dụng có thể khiến mỗi hộ gia đình Mỹ phải chi thêm trung bình 2.512 USD trong năm 2026, tăng 44% so với mức tổn thất 1.745 USD mà thuế quan gây ra cho mỗi hộ gia đình ở nước này trong năm 2025.

Sự gia tăng chi phí này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ vốn đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng leo thang do ảnh hưởng của cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

"Khi các gia đình Mỹ đang xoay sở với chi phí cao, Tổng thống vẫn tiếp tục lựa chọn áp các loại thuế quan mới. Các biện pháp này sẽ đẩy giá cả lên cao hơn nữa”, Thượng nghị sĩ Maggie Hassan đến từ bang New Hampshire cảnh báo.

Nhà Trắng đã bác bỏ báo cáo trên, cho rằng những dữ liệu mà các nghị sỹ Dân chủ đưa ra trong báo cáo là giả mạo. Phát ngôn viên Kush Desai của Nhà Trắng khẳng định: "Tổng thống Trump sẽ tiếp tục sử dụng thuế quan để đàm phán lại các thỏa thuận thương mại bị phá vỡ, giảm giá thuốc và mang về hàng nghìn tỷ USD vốn đầu tư cho người dân Mỹ”.

Với thuế quan IEEPA bị Tòa án Tối cao vô hiệu hóa, Chính phủ Mỹ đang phải đối mặt với việc hoàn trả số tiền thuế quan đã thu từ các biện pháp này. Theo dự kiến, tổng số tiền thuế quan mà Chính phủ Mỹ phải trả cho các nhà nhập khẩu đã nộp các loại thuế quan này lên tới khoảng 175 tỷ USD.

Ngoài thuế quan toàn cầu 10% mới áp, Chính phủ Mỹ cũng đã khởi động các cuộc điều tra dựa trên Mục 301 của Luật Thương mại Mỹ 1974 nhằm áp thêm thuế quan. Tuần vừa rồi, Mỹ đã khởi động hai cuộc điều tra thương mại đối với một loạt các quốc gia, trong đó có Trung Quốc, về vấn đề dư thừa công suất công nghiệp và hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ cho rằng cuối cùng các hộ gia đình Mỹ phải chịu toàn bộ chi phí thuế quan. Họ trích dẫn phân tích từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho thấy các nhà nhập khẩu chuyển phần lớn chi phí thuế quan sang cho người tiêu dùng, trong khi các nhà sản xuất trong nước cũng có thể tăng giá do cạnh tranh nước ngoài giảm.

Việc chính quyền ông Trump áp thuế quan mới và tìm cách áp thêm thuế quan diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran đẩy giá xăng dầu và hàng hóa lên cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11, có thể khiến cử tri nước này thêm phần bức xúc vì chi phí sinh hoạt vốn đã cao sau nhiều năm lạm phát cao tích tụ.

24 bang Mỹ khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump vì thuế quan toàn cầu

Tổng thống Trump có thể tăng thuế quan toàn cầu lên 15% trong tuần này

Thuế đối ứng bị chặn: Các lựa chọn để Tổng thống Trump áp thuế quan thay thế

Từ khóa:

Mỹ thế giới thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Những quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

Các công ty dầu khí Mỹ có thể hưởng lợi 63 tỷ USD trong năm nay từ cú sốc giá dầu

Tổng thống Trump kêu gọi Trung Quốc giúp khai thông eo biển Hormuz trước thượng đỉnh Mỹ - Trung

Ấn Độ thúc đẩy đối thoại với Iran để mở lại eo biển Hormuz

Liệu giá dầu có thể tăng lên mức 200 USD/thùng như cảnh báo của Iran?

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy