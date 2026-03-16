Sau cơn sốt vàng, nhà đầu tư cá nhân đổ xô giao dịch dầu

Các nhà đầu tư cá nhân đang đổ xô giao dịch dầu, nhằm kiếm lời từ sự biến động chóng mặt của giá dầu do cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran...

Tờ báo Financial Times dẫn số liệu từ công ty VandaTrack cho biết dòng tiền từ các nhà đầu tư nhỏ rót vào United States Oil Fund (USO) - một quỹ ETF theo dõi giá dầu tương lai tại thị trường Mỹ - đã đạt mức kỷ lục 115 triệu USD trong 5 ngày giao dịch vừa qua.

Hoạt động giao dịch quyền chọn liên quan đến USO - một chỉ báo khác sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân - cũng đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong tuần vừa rồi, theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg.

Hoạt động giao dịch quyền chọn cũng đã tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua đối với UCO, quỹ ETF dầu thô của ProShares, cho phép sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận hoặc thua lỗ của nhà đầu tư.

Dòng tiền đổ vào các sản phẩm này cho thấy vai trò của thị trường dầu như một sân chơi mới cho các nhà đầu tư cá nhân, đồng thời gợi nhớ đến những đợt tăng trưởng bùng nổ của các cổ phiếu meme (những cổ phiếu tăng giá bất thường không dựa trên các yếu tố nền tảng mà thường dựa vào đồn đoán và trào lưu trên mạng xã hội) hay làn sóng đổ xô giao dịch kim loại quý hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, làn sóng nhà đầu tư cá nhân giao dịch các sản phẩm đầu tư dựa trên giá dầu cũng làm nổi bật cơn khát rủi ro của lực lượng này, trên một thị trường đang trải qua những biến động giá kỷ lục. Đây cũng chính là thị trường mà các nhà đầu tư cá nhân đã từng hứng chịu tổn thất nặng nề trong cơn sốt đầu tư đầu tư vào năm 2020, thời điểm giá dầu có lúc giảm xuống mức âm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Sau khi xung đột quân sự nổ ra giữa Mỹ và Israel, giá dầu đã có lúc nhảy vọt lên gần 120 USD/thùng vào đầu tuần trước, từ mức 67 USD đối với dầu WTI và 72 USD/thùng đối với dầu Brent trước xung đột. Mấy phiên gần đây, giá dầu dao động quanh mức 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu xuống thang.

Do các sàn giao dịch truyền thống đóng cửa vào cuối tuần, các nhà giao dịch đã đổ lên sàn tiền ảo Hyperliquid để dùng đòn bẩy tài chính đặt cược vào các hợp đồng tương lai dầu được mã hóa. Khối lượng giao dịch hàng ngày của một hợp đồng dầu phổ biến của Hyperliquid đã tăng lên mức gần 1 tỷ USD vào ngày thứ Sáu vừa rồi, từ mức chỉ khoảng 20 triệu USD hai tuần trước đó.

Các thị trường cá cược như Polymarket và Kalshi đang mở hàng chục hợp đồng đặt cược về việc giá dầu sẽ ở mức bao nhiêu USD mỗi thùng trong những ngày và những tháng tới. Một hợp đồng trên Polymarket giá dầu ở mức nào vào cuối tháng USD đã thu hút 31 triệu USD tiền cược.

Các quỹ như USO, hoạt động bằng cách mua hợp đồng tương lai liên quan đến giá dầu, cũng là một phương tiện đầu cơ dầu cho các nhà đầu tư không bao giờ sở hữu một thùng dầu nào.

Tuần này, dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân rót vào USO - quỹ có trị giá 2,7 tỷ USD và là quỹ ETF lớn nhất trên thị trường dầu - đã vượt qua đỉnh điểm trước đó thiết lập trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19 vào năm 2020. Trong năm đó, quỹ này rốt cục đã sụt giảm 68% do nhu cầu dầu lao dốc trong đại dịch kéo giá dầu WTI xuống dưới mức 0, gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư và dẫn đến việc các cơ quan quản lý phải vào cuộc để tìm hiểu xem liệu rủi ro của quỹ có được công bố đầy đủ hay không.

Được quản lý bởi công ty USCF Investments, USO không mua dầu thô trực tiếp, mà thay vào đó giúp nhà đầu tư đặt cược vào diễn biến giá dầu bằng cách mua các hợp đồng tương lai liên quan đến giá dầu thô WTI giao sau tại Mỹ. Quỹ đã tăng 71% trong năm nay, so với mức tăng 67% của giá WTI giao ngay.

Sự gia tăng hoạt động trong quỹ này cho thấy "mọi người đang đua nhau” đặt cược vào biến động giá dầu - theo ông Todd Sohn, chiến lược gia ETF chính tại công Strategas. "Một người nói mã 'USO' và mọi người chỉ đổ xô vào đó. Và họ có thể thậm chí không hiểu sản phẩm hoạt động như thế nào, vì đó là hợp đồng tương lai... Đó gần như là mua trước và sau đó mới tìm hiểu xem bạn đang làm gì”, ông Sohn nói với Financial Times.