Trang chủ Tài chính

Kinh tế tư nhân là động lực mạnh mẽ hiện thực hóa khát vọng vươn mình

Hải Vân

06/10/2025, 15:38

Giữa bối cảnh toàn cầu đầy biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ nội lực vững vàng, chính sách ngày càng cởi mở, minh bạch và sự hội nhập sâu rộng. Cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu, khu vực kinh tế tư nhân được xem là động lực then chốt đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ....

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025.
Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025.

Kinh tế tư nhân đang nổi lên như một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động. Tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025, ông Tim Evans, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, nhấn mạnh vai trò then chốt của khu vực tư nhân trong việc đưa Việt Nam tiến nhanh vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với chính sách minh bạch và hội nhập sâu rộng, cùng dòng vốn quốc tế, khu vực tư nhân được kỳ vọng sẽ là cánh tay kéo Việt Nam vươn mình mạnh mẽ.

Trong bối cảnh toàn cầu, chỉ số bất ổn trong chính sách kinh tế đã tăng cao, đặc biệt trong 10 năm qua khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm đến hấp dẫn với dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8%. Xu hướng "friend-shoring" cũng đang củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu. Trong 18 tháng qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách quan trọng, từ sắp xếp bộ máy hành chính đến điều chỉnh chính sách thuế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Kinh tế tư nhân đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ khi đổi mới, từ một khu vực gần như chưa hình thành đến nay đã trở thành động lực then chốt của nền kinh tế. Những thương hiệu tiêu biểu như Vinamilk và Masan đã khẳng định sức mạnh và tầm ảnh hưởng của khu vực này. Với môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam đang hướng tới xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025 phát hành ngày 29/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam.html

VnEconomy

Từ khóa:

doanh nghiệp doanh nhân hsbc kinh tế tư nhân Kỷ nguyên vươn mình

Chủ đề:

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025 Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2025 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

