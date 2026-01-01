Thủ tướng ghi nhận ngành ngân hàng là trụ cột của nền kinh tế giai đoạn 2021–2025

Thủ tướng Phạm Minh chính đánh giá giai đoạn 2021–2025 mặc dù bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng ngành ngân hàng vẫn duy trì vai trò trụ cột ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc nhở ngành cần xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém, đặc biệt là SCB...

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức "Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Trong thành tích chung đạt được của cả nền kinh tế có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Ngân hàng Nhà nước với vai trò điều hành chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống, an ninh tiền tệ, ngoại hối của đất nước; có sự đóng góp tích cực của hệ thống các tổ chức tín dụng với vai trò là kênh cung ứng vốn chủ yếu và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày càng cao của xã hội.”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP) "Việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục đạt được những tiến triển quan trọng; nợ xấu được tập trung xử lý, kiểm soát (tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%); năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các tổ chức tín dụng được nâng lên. Đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của hệ thống đạt trên 25,8 triệu tỷ đồng, tăng 84,4% so với năm 2020; vốn điều lệ đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 82,4%; vốn chủ sở hữu đạt trên 1,58 triệu tỷ đồng, tăng 52,7%."

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2025, vì vậy, đây là hội nghị rất quan trọng của ngành ngân hàng để đánh giá khái quát, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong cả giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021–2025, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025.

Thống đốc nhấn mạnh đây là một nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn, thách thức nhưng cũng ghi đậm nhiều dấu ấn, nỗ lực, cảm xúc đối diện với những khó khăn chưa từng có. Qua đây, toàn ngành ngân hàng rút ra nhiều bài học và phương hướng cho nhiệm kỳ tới, trước hết là năm 2026.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất cho vay được giữ ổn định trong năm 2025. Đến ngày 30/11, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,96%/năm, tương đương so với cuối năm 2024.

Tỷ giá điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND),… nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Số liệu tại hội nghị cũng cho thấy, đến ngày 10/12/2025, các ngân hàng thương mại đã thực hiện: (i) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 2.219 khách hàng với dư nợ khoảng 1.275 tỷ đồng; (ii) Các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho trên 69.000 khách hàng với dư nợ khoảng 18.685 tỷ đồng; (iii) Triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với lãi suất ưu đãi, đến nay các tổ chức tín dụng đã giải ngân cho vay khoảng 2.238 tỷ đồng cho khoảng 10.600 khách hàng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tăng trưởng tín dụng năm 2025 tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 24/12/2025, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt gần 18,41 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh, chuyển đổi số ngân hàng đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số.

Đến nay có 87% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản tại ngân hàng. Nhiều nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng đã được số hóa hoàn toàn 100%.

Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai Đề án 06 để làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin và đối chiếu thông tin sinh trắc học của khách hàng, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ, qua đó góp phần giảm số lượng vụ việc lừa đảo mất tiền của khách hàng .

Nhiều năm liên tục, Ngân hàng Nhà nước luôn trong nhóm các bộ, ngành dẫn đầu về chỉ số Cải cách hành chính. Trong giai đoạn 2020 - 2024, tỷ lệ thủ tục cắt giảm đạt 39% trên tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Ngân hàng Nh nước. Trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 269/298 thủ tục hành chính, đạt 90,3%, cắt giảm 255 điều kiện kinh doanh, thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu đối với 21 thủ tục. Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức cung cấp thêm 32 dịch vụ công toàn trình, nâng tổng số đã cung cấp lên 57 dịch vụ, hoàn thành nhiệm vụ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được nâng cấp lên dịch vụ công toàn trình.

Nhìn về năm 2026, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Một trong những đề xuất đáng chú ý là nghiên cứu bỏ cơ chế trần tín dụng (room tín dụng), thay vào đó áp dụng hạn mức dựa trên xếp hạng tín nhiệm của từng tổ chức. Việc kiểm soát dòng vốn chảy vào các lĩnh vực rủi ro, nhất là bất động sản, cần được triển khai đồng bộ với các biện pháp phòng ngừa rủi ro hệ thống.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần “thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung đạt chuẩn đúng, đủ, sạch, sống; đồng thời xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém còn tồn tại, đặc biệt là SCB.”

Với định hướng rõ ràng, sự chủ động trong điều hành và nền tảng tích lũy trong 5 năm qua, ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển bền vững nền kinh tế quốc gia.