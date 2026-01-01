Thủ tướng ghi nhận ngành ngân hàng là trụ cột của nền kinh tế giai đoạn 2021–2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 01/01/2026
Tùng Thư
01/01/2026, 08:54
Thủ tướng Phạm Minh chính đánh giá giai đoạn 2021–2025 mặc dù bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng ngành ngân hàng vẫn duy trì vai trò trụ cột ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc nhở ngành cần xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém, đặc biệt là SCB...
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức "Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Trong thành tích chung đạt được của cả nền kinh tế có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Ngân hàng Nhà nước với vai trò điều hành chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống, an ninh tiền tệ, ngoại hối của đất nước; có sự đóng góp tích cực của hệ thống các tổ chức tín dụng với vai trò là kênh cung ứng vốn chủ yếu và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày càng cao của xã hội.”
"Việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục đạt được những tiến triển quan trọng; nợ xấu được tập trung xử lý, kiểm soát (tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%); năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các tổ chức tín dụng được nâng lên. Đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của hệ thống đạt trên 25,8 triệu tỷ đồng, tăng 84,4% so với năm 2020; vốn điều lệ đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 82,4%; vốn chủ sở hữu đạt trên 1,58 triệu tỷ đồng, tăng 52,7%."
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2025, vì vậy, đây là hội nghị rất quan trọng của ngành ngân hàng để đánh giá khái quát, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong cả giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021–2025, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025.
Thống đốc nhấn mạnh đây là một nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn, thách thức nhưng cũng ghi đậm nhiều dấu ấn, nỗ lực, cảm xúc đối diện với những khó khăn chưa từng có. Qua đây, toàn ngành ngân hàng rút ra nhiều bài học và phương hướng cho nhiệm kỳ tới, trước hết là năm 2026.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất cho vay được giữ ổn định trong năm 2025. Đến ngày 30/11, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,96%/năm, tương đương so với cuối năm 2024.
Tỷ giá điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND),… nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
Số liệu tại hội nghị cũng cho thấy, đến ngày 10/12/2025, các ngân hàng thương mại đã thực hiện: (i) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 2.219 khách hàng với dư nợ khoảng 1.275 tỷ đồng; (ii) Các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho trên 69.000 khách hàng với dư nợ khoảng 18.685 tỷ đồng; (iii) Triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với lãi suất ưu đãi, đến nay các tổ chức tín dụng đã giải ngân cho vay khoảng 2.238 tỷ đồng cho khoảng 10.600 khách hàng.
Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tăng trưởng tín dụng năm 2025 tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 24/12/2025, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt gần 18,41 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.
Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh, chuyển đổi số ngân hàng đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số.
Đến nay có 87% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản tại ngân hàng. Nhiều nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng đã được số hóa hoàn toàn 100%.
Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai Đề án 06 để làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin và đối chiếu thông tin sinh trắc học của khách hàng, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ, qua đó góp phần giảm số lượng vụ việc lừa đảo mất tiền của khách hàng .
Nhiều năm liên tục, Ngân hàng Nhà nước luôn trong nhóm các bộ, ngành dẫn đầu về chỉ số Cải cách hành chính. Trong giai đoạn 2020 - 2024, tỷ lệ thủ tục cắt giảm đạt 39% trên tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Ngân hàng Nh nước. Trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 269/298 thủ tục hành chính, đạt 90,3%, cắt giảm 255 điều kiện kinh doanh, thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu đối với 21 thủ tục. Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức cung cấp thêm 32 dịch vụ công toàn trình, nâng tổng số đã cung cấp lên 57 dịch vụ, hoàn thành nhiệm vụ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được nâng cấp lên dịch vụ công toàn trình.
Nhìn về năm 2026, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Một trong những đề xuất đáng chú ý là nghiên cứu bỏ cơ chế trần tín dụng (room tín dụng), thay vào đó áp dụng hạn mức dựa trên xếp hạng tín nhiệm của từng tổ chức. Việc kiểm soát dòng vốn chảy vào các lĩnh vực rủi ro, nhất là bất động sản, cần được triển khai đồng bộ với các biện pháp phòng ngừa rủi ro hệ thống.
Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần “thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung đạt chuẩn đúng, đủ, sạch, sống; đồng thời xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém còn tồn tại, đặc biệt là SCB.”
Với định hướng rõ ràng, sự chủ động trong điều hành và nền tảng tích lũy trong 5 năm qua, ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển bền vững nền kinh tế quốc gia.
Giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (31/12), khi nhà đầu tư tiếp tục chốt lời sau một năm tăng giá mạnh...
Kinh tế tuần hoàn không chỉ là con đường để đảm bảo các mục tiêu về môi trường, phát triển bền vững mà có thể tạo ra được các động lực mới cho tăng trưởng. Động lực mới từ chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn còn nhiều dư địa. Kinh tế tuần hoàn không còn là xu hướng mà đang đi vào thực tiễn, là con đường ngày càng nhiều quốc gia, doanh nghiệp lựa chọn. Chuyên đề Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy kỳ này đưa ra các góc nhìn, quan điểm của chuyên gia, chia sẻ của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến định hướng chính sách, giải pháp huy động nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng kinh tế tuần hoàn một cách hiệu quả, đóng góp cho tăng trưởng cao và bền vững.
Giữa nhịp sống hối hả và tất bật, việc sở hữu một “quỹ dự phòng” bằng vàng vẫn luôn là thói quen truyền thống đầy tinh tế của người Việt. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi “đủ tiền mới mua cả lượng”, xu hướng hiện đại đang hướng tới việc tích lũy linh hoạt theo dòng tiền cá nhân. Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng của Bảo Tín Mạnh Hải đã hiện thực hóa tư duy này qua những bản vị nhỏ gọn nhưng chứa đựng vượng khí lớn lao.
Ước tính đến hết năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt 785.000 tỷ đồng, tương ứng 116,9% dự toán Trung ương và 112,6% dự toán HĐND Thành phố giao…
Trong phiên sáng 31/12, giá vàng nhẫn “bất động” trong khi giá vàng miếng SJC bán ra tại các hệ thống lớn giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,19% so với giá chốt phiên 30/12. Mức giảm này chỉ bằng 1/9 so với mức giảm 0,9% của giá vàng thế giới…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: