Từ Đổi mới đến Vươn tầm: Doanh nhân Việt Nam Những người khai mở và kiến tạo

Thế giới bước vào kỷ nguyên kinh tế mới, Việt Nam cần hơn bao giờ hết những doanh nhân có tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng, để tiếp tục khơi dậy nội lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng tầm vị thế quốc gia.

Gần bốn thập niên kể từ khi Việt Nam thực hiện công cuộc Đổi mới năm 1986, doanh nhân Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, dịch vụ, thế hệ doanh nhân Việt Nam đã và đang chuyển mình mạnh mẽ với những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ. Họ ngày càng ứng dụng sâu rộng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để tăng năng suất và mở rộng quy mô toàn cầu.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và cạnh tranh khốc liệt, doanh nhân Việt Nam không chỉ đóng vai trò là người kiến tạo giá trị kinh tế, mà còn là lực lượng tiên phong mang khát vọng quốc gia. Họ góp phần định hình tương lai phát triển bền vững, tự chủ và thịnh vượng của đất nước. Những doanh nhân tiên phong, nhiều người trong số họ từng là lãnh đạo các hợp tác xã, nông trường, xí nghiệp quốc doanh, đã mạnh dạn đổi mới tư duy, dấn thân hành động, vượt qua sự rụt rè về thể chế và khan hiếm nguồn lực để tạo nên những mô hình kinh tế thành công, đặt nền móng cho kinh tế tư nhân Việt Nam sau này.

Những đóng góp của các doanh nhân thời kỳ này không chỉ mang tính chất kinh tế mà còn có ý nghĩa và giá trị phát triển sâu sắc. Cho đến hôm nay, dù bối cảnh đã thay đổi, nhiều doanh nghiệp trong số đó vẫn phát triển mạnh mẽ hoặc trở thành hình mẫu cho các thế hệ doanh nhân kế tiếp. Những giá trị cốt lõi mà họ kiến tạo, từ tư duy tự lực, khả năng thích nghi đến tinh thần đổi mới sáng tạo, vẫn là kim chỉ nam cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình bước vào kỷ nguyên kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Công cuộc Đổi mới đã khơi dậy tinh thần yêu nước, thôi thúc nhiều doanh nhân Việt kiều trở về cống hiến. Tiến trình Đổi mới và hội nhập với thế giới đã tạo ra những bước phát triển vượt bậc về kinh tế. Nhu cầu di chuyển ngày càng tăng, dẫn đến sự ra đời của các hãng hàng không tư nhân giá rẻ, mở rộng cơ hội bay và thúc đẩy hội nhập toàn cầu. Cùng sự phát triển của hàng không, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với những doanh nhân tiên phong phát triển hệ sinh thái du lịch hiện đại, nâng tầm du lịch Việt Nam ra quốc tế.

Xuất khẩu là trụ cột quan trọng của kinh tế Việt Nam. Trong lĩnh vực công nghiệp truyền thống, ngành dệt may, da giày đóng góp hàng chục tỷ USD mỗi năm. Khi Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cơ hội phát triển đột phá, các doanh nhân với khát vọng đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới đã dẫn dắt các tập đoàn công nghệ số quốc tế, tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược về tính bứt phá của khoa học, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các doanh nhân đã định hướng các tập đoàn trở thành những tập đoàn công nghệ đa ngành, dẫn đầu xu hướng phát triển nền kinh tế không gian cận biên. Hoạt động ký kết đơn hàng xuất khẩu công nghệ góp phần nâng vị thế Việt Nam trên thị trường công nghệ quốc tế.

Trên hành trình Đất nước Đổi mới – Hội nhập và Vươn tầm, mỗi doanh nhân đều chọn cho mình sứ mệnh gắn với cơ hội có tính thời đại, gắn với nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó và trao cơ hội. Qua từng giai đoạn, doanh nhân đã dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua thử thách, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và phát triển đa dạng các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chính sức mạnh nội lực không ngừng được củng cố của từng doanh nghiệp, của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng vững chắc giúp Việt Nam vươn tầm trên trường quốc tế và duy trì tăng trưởng kinh tế dài hạn.

